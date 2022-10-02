За вторым титулом подряд: Ферстаппен после Гран-при Сингапура может стать чемпионом мира. LIVE

В Сингапуре проходит 17 этап чемпионата мира Формулы-1. Если нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержит победу и добавит к ней бонусный балл за быстрейший круг, то для завоевания чемпионства за две гонки до конца сезона ему необходимо, чтобы Леклер финишировал в Сингапуре не выше восьмого места, а Перес — не выше четвертого. У Расселла в таком случае не останется шансов, даже если он займет второе место.