Спорт

За вторым титулом подряд: Ферстаппен после Гран-при Сингапура может стать чемпионом мира. LIVE

Автогонки. Формула-1. Гран-при Сингапура. Онлайн

В Сингапуре проходит 17 этап чемпионата мира Формулы-1. Если нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержит победу и добавит к ней бонусный балл за быстрейший круг, то для завоевания чемпионства за две гонки до конца сезона ему необходимо, чтобы Леклер финишировал в Сингапуре не выше восьмого места, а Перес — не выше четвертого. У Расселла в таком случае не останется шансов, даже если он займет второе место.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:17

Ферстаппен отстает от лидирующего Переса на 21 секунду.

16:15

Переместился Ферстаппен на девтяую строчку.

16:14

Сайн жестко выпихнул в первом повороте Хэмилтона, Льюис жаловался своей команде на это, но расследования инцидента не будет.

16:13

Александер Албон еще на старте вылетел за пределы трассы. Теперь он идет на 20 месте.

16:12

Ферстаппен обогнал Стролла и вырвался на десятое место.

16:11

Леклер идет на второй позиции. Замыкает тройку Сайнс.

16:10

Серхио Перес вырвался на первую позицию, Ферстаппен вылетел из первой десятки.

16:07

Очень мокрая трасса. Посмотрим, как это скажется на гонке.

16:05

Стартовал прогревочный круг.

16:05

Гонка началась! 61 круг должны будут проехать пилоты.

16:00

Осталось пять минут до начала прогревочного круга.

15:49

Началась церемония старта. Звучит гимн Сингапура.

15:34

Пилоты уже выехали к стартовой решетке. Буквально 30 минут осталось ждать старта.

15:01

Поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Действующий чемпион мира, лидер сезона-2022 Макс Ферстаппен по итогам квалификации остался только восьмым — он дважды шёл круги с улучшением времени Леклера, однако оба раза бросил свой круг.

14:58

Прогревочный круг начнется в 16:05 по московскому времени.

14:50

Гонка должна была начаться в 15:00, но ее старт откладывается из-за тропического ливня на неопределенный срок.

14:45

Добрый день! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию гонки, которая пройдет в рамках Гран-при Сингапура чемпионата мира Формулы-1.

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