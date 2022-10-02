За вторым титулом подряд: Ферстаппен после Гран-при Сингапура может стать чемпионом мира. LIVE

Сайн жестко выпихнул в первом повороте Хэмилтона, Льюис жаловался своей команде на это, но расследования инцидента не будет.
Поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Действующий чемпион мира, лидер сезона-2022 Макс Ферстаппен по итогам квалификации остался только восьмым — он дважды шёл круги с улучшением времени Леклера, однако оба раза бросил свой круг.
Гонка должна была начаться в 15:00, но ее старт откладывается из-за тропического ливня на неопределенный срок.