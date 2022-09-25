Спорт

Валиева показывает душераздирающую программу о трагедии на Олимпиаде. LIVE

Фигурное катание. Контрольные прокаты. Произвольная программа. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА «Новости»
В Москве в рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию спортсмены показывают свои новые произвольные программы. Камила Валиева готовится продемонстрировать постановку о трагедии, которая случилась с ней на Олимпиаде в Пекине, когда ее обвинили в допинге и поставили под сомнение ее золотую олимпийскую медаль. Программа поставлена под саундтрек из фильма «Шоу Трумана», а также нарезка содержит фрагмент из выпуска новостей. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:58

Хорошее выступление увидели зрители, спортсмены довольны прокатом. Были мелкие недочеты, немного чувствовалось, что выступление немного сырое. Но есть куда стремиться. Они вместе катаются лишь несколько месяцев.

14:54

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов выходят на лед.

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14:50

Вторая пара также не оставила вопросов по своему выступлению. Если оценивать реакцию зрителей, то она более сдержанная, чем была после проката первой пары. Но все вращения, поддержки и остальные элементы были исполнены без заметных ошибок.

14:44

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин готовятся показать свое выступление.

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14:42

Восторженно публика отреагировала на первое выступление сегодняшнего дня. Завораживающее выступление, болельщики аплодируют стоя. Органично выглядела музыка и само выступление. Правильные повороты, восхитительные поддержки. Это было сильно.

14:37

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выходят на лед.

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14:33

А вот и расписание танцевальных пар: 14:35:30 – 14:42:00 – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол 14:42:00 – 14:48:30 – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин 14:48:30 – 14:55:00 – Елизавета Пасечник и Максим Некрасов 14:55:00 – 15:01:30 – Софья Тютюнина и Андрей Багин 15:07:00 – 15:13:30 – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано 15:13:30 – 15:20:00 – Екатерина Миронова и Евгений Устенко 15:20:00 – 15:26:30 – Елизавета Шанаева и Павел Дрозд 15:26:30 – 15:33:00 – Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный

14:30

Первыми на лед выйдут танцевальные пары.

14:15

Спортсмены сборной России по фигурному катанию на контрольных прокатов презентуют произвольные программы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого события.

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