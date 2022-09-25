Валиева показывает душераздирающую программу о трагедии на Олимпиаде. LIVE

Хорошее выступление увидели зрители, спортсмены довольны прокатом. Были мелкие недочеты, немного чувствовалось, что выступление немного сырое. Но есть куда стремиться. Они вместе катаются лишь несколько месяцев.
Вторая пара также не оставила вопросов по своему выступлению. Если оценивать реакцию зрителей, то она более сдержанная, чем была после проката первой пары. Но все вращения, поддержки и остальные элементы были исполнены без заметных ошибок.
Восторженно публика отреагировала на первое выступление сегодняшнего дня. Завораживающее выступление, болельщики аплодируют стоя. Органично выглядела музыка и само выступление. Правильные повороты, восхитительные поддержки. Это было сильно.
А вот и расписание танцевальных пар: 14:35:30 – 14:42:00 – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол 14:42:00 – 14:48:30 – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин 14:48:30 – 14:55:00 – Елизавета Пасечник и Максим Некрасов 14:55:00 – 15:01:30 – Софья Тютюнина и Андрей Багин 15:07:00 – 15:13:30 – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано 15:13:30 – 15:20:00 – Екатерина Миронова и Евгений Устенко 15:20:00 – 15:26:30 – Елизавета Шанаева и Павел Дрозд 15:26:30 – 15:33:00 – Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный