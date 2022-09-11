Обидчик россиянина Рууд сражается с испанским бриллиантом Алькарасом в финале US Open. LIVE

23:00

Начинали они US Open четвертой и седьмой ракетками мира. Испанский вундеркинд, который был в рейтинге выше, выиграл оба очных поединка. В прошлом году он расправился с Руудом в четвертьфинале грунтового турнира в испанской Марбелье — 6:2, 6:4. А уже в нынешнем сезоне Алькарас победил на харде в финале «Мастерса» в Майями — 7:5, 6:4.