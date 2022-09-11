Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Дипломат США рассказал, что поможет Европе справиться с энергетическим кризисом 01:05
Карпин одержал шестую победу над «Спартаком» во главе... 00:58
РИА «Новости»: перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет 00:42
Тренер «Ростова» Карпин заявил, что абсолютно не был уверен в победе... 00:38
Пушилин: союзные силы уже «вгрызлись» за окраины Артемовска 00:27
Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5 00:25
Главный тренер «Спартака» Абаскаль объяснил поражение «Ростову»... 00:19
В ОП заявили, что спецслужбы Украины вербуют россиян в соцсетях и призывают... 00:03
Российский блогер Хасбик подписал контракт с UFC 11.09.2022, 23:51
Земан организует круглый стол по энергетике с участием властей Чехии 11.09.2022, 23:49
Спорт

Обидчик россиянина Рууд сражается с испанским бриллиантом Алькарасом в финале US Open. LIVE

Теннис. US Open. Финал. Каспер Рууд (Норвегия) — Карлос Алькарас (Испания). ОНЛАЙН

close
100%
Pascal Rossignol/Reuters
Норвежец Каспер Рууд, который выбил в полуфинале россиянина Карена Хачанова, играет с испанцем Карлосом Алькарасом в матче за титул US Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
01:08

Отыгрывает один мяч у сетки испанец — 30:40, но есть еще брейк-пойнт.

01:08

В сетку попадает Алькарас — 15:40, двойной брейк-пойнт!

01:06

Пытается норвежец загнать Алькараса в оборону, но тот выправляет ситуацию. Решающим все-таки оказывается укороченный Рууда. Карлос добежал и хитро пробил, но не попал — 15:30.

01:05

Отыгрывается Рууд — 15:15.

01:0

Серв энд воллей от Алькараса. Успешные — 15:0.

01:03

Гейм за Руудом — 1:2.

01:02

Подача помогает Касперу — больше.

01:01

Отыгрывается норвежец — ровно.

01:01

Аут у Рууда — 30:40, брейк-пойнт снова!

01:00

Шикарной свечой обводит соперника Алькарас — 30:30.

01:00

Не перебивает сетку Карлос — 30:15.

00:59

Алькарас атаковал, но в сетку — 15:15.

00:59

Все разладилось в момент у норвежца — 0:15.

00:58

Подачей завершает гейм испанец — 0:2.

00:57

Сумасшедший мяч достал Алькарас и сыграл спиной к сетке, но Рууд уже был впереди и легко оформил выигрыш в розыгрыше — 40:15.

00:56

Еще очко с подачи — 40:0.

00:56

Свою подачу Алькарас начал очень уверенно — 30:0.

00:54

Вроде все было в руках успевшего к укороченному Рууда, но он попал в сетку — 0:1! Сразу с брейком повел Алькарас в третьем сете!

00:53

Вышел Алькарас к сетке, но там поскользнулся — 30:40, третий брейк-пойнт.

00:52

Удачно отвечает на атаку Алькараса Рууд — 15:40, еще два брейк-пойнта.

00:51

И еще раз не попадает Каспер — 0:40, тройной брейк-пойнт!

00:51

Аут у норвежца — 0:30.

00:50

С ошибки Рууда, когда оба были у сетки, начинается третья партия — 0:15.

00:8

Поначалу казалось, что преимущество и во второй партии у Алькараса, но Рууд быстро собрался, затем нашел свой шанс и забрал партию. Норвежец выиграл 78% розыгрышей на своей второй подаче, а Алькарас — только 40% на своей. По виннерсам 10-7 в этом сете в пользу норвежца, реализовавшего 2 из 3 брейк-пойнтов (у Алькараса 0 из 2).

00:47

Рууд вышел к сетке и в итоге закрыл розыгрыш, гейм и сет — 6:2.

00:46

Аут у Алькараса — меньше, еще сетбол у Рууда!

00:45

В сетку пробивает вторым ударом Каспер — ровно.

00:45

В обмене ударами под заднюю линию Алькарас не выдерживает напряжения — меньше, сет-пойнт у Рууда!

00:44

Ошибается испанец в обмене тривиальными ударами — 40:40.

00:43

Отличная подача и атака вторым ударом от Алькараса — 40:30.

00:42

Двойная ошибка — 30:30. Теперь по одной у соперников в этом матче.

00:42

Отличная подача — 30:15.

00:42

Рууд догнал укороченный и развел соперника и мяч по разным углам — 15:15.

00:41

Мощная игра Карлоса даже после второй подачи — 15:0.

00:39

Свеча Алькараса упала под самую заднюю линию, но норвежец все равно пробил сверху вниз на вылет — 5:2.

00:38

Нет приема — больше.

00:37

Каспер отыгрывается классной подачей — 40:40.

00:37

Классно принимает Алькарас — 30:40, брейк-пойнт!

00:36

Трос после удара Алькараса помог его сопернику. Рууд получил дополнительное время и пробил так, что следующим его ударом уже был смэш на вылет — 30:30.

00:36

Еще одна ошибка Рууда — 15:30.

00:35

Ошибается Каспер в обмене ударами — 15:15.

00:34

Замечательная подача норвежца — 15:0.

00:33

Первая подача в сетку. А со второй Алькарас так обострил вторым ударом, что вроде бы держал все в своих руках, однако Рууд каким-то чудом догнал укороченный и бросил такую шикарную свечку, что добежавший до мяча Алькарас не попал по длине — 4:2. Рууд повел во второй партии с брейком!

00:32

Шикарный Рууд! Достал укороченный и вернул мяч так, что Алькарас не перебросил сетку — 30:40, брейк-пойнт!

00:32

Ошибается Алькарас после приема соперника — 30:30.

00:31

00:30

Слишком мощное давление от Алькараса. Как норвежец ни старается, в конце концов он все равно не справляется — 30:0.

00:29

Когда Алькарас так подает и атакует, у Рууда нет шансов. Хотя норвежец бегает и достает почти все — 15:0.

00:27

В аут по длине пробивает Алькарас, и Рууд все-таки удерживает свою подачу — 3:2.

00:26

Входит Алькарас в корт на приеме второй подачи, но попадает в сетку — больше.

00:26

Подача приходит на помощь — ровно.

00:25

Опять нет первой, и это приговор из-за агрессивной и классной игры Алькараса — меньше, брейк-пойнт!

00:24

Не прошла первая подача, а в розыгрыше со второй испанец смог забрать себе инициативу и заставить оппонента не попасть в корт по ширине — 40:40.

00:23

А тут норвежец вышел к сетке, когда уже все было в его руках, но как же Карлос обвел из обороны — 40:30!

00:23

Очень здорово пробивает Рууд по линии с хафкорта после выбивабющей подачи — 40:15.

00:22

Не попадает Алькарас — 30:15.

00:21

В шикарном стиле в непростом розыгрыше отыгрывается Рууд — 15:15.

00:21

Алькарас классно укоротил, Рууд добежал и достал, но следующий мягкий удар испанца пришелся в уже открытый корт — 0:15.

00:20

Гейм за Карлосом — 2:2.

00:19

Смэшем от сетки забивает Алькарас — 40:15.

00:19

Сразу загоняет Рууда в глухую оборону, и тот быстро не справляется — 30:0.

00:18

Четким ударом отыгрывается Карлос — 15:15.

00:18

Алькарас на подаче. Атакует, но не попадает в угол корта с форхенда по диагонали — 0:15.

00:15

Норвежец забирает гейм под ноль — 2:1.

00:15

И в розыгрыше переигрывает Алькараса у сетки — 30:0.

00:15

Рууд тоже уверенно начинает свою подачу — 15:0.

00:14

И еще один эйс — 1:1.

00:13

Очко с подачи — 40:0.

00:13

Прилично пробежался Рууд, но без шансов — 30:0.

00:12

Четвертый в матче эйс Алькараса. У Рууда их пока не было. 15:0.

00:12

И подачей забирает первый гейм второго сета — 1:0.

00:11

Ловит Рууд обратным кроссом оппонента на противоходе — 40:30.

00:11

Испанец переигрывает оппонента в завязавшемся розыгрыше — 30:30.

00:10

Еще одна хорошая подача — 30:15.

00:09

Отыгрывается подачей норвежец — 15:15.

00:09

Алькарас взял первый розыгрыш второго сета на подаче Рууда — 0:15.

00:07

Практически равный матч, но все же у Алькараса было небольшое преимущество в первом сете. Он точнее подавал первым мячом (63% против 52%), брал в таких розыгрышах больше очков (75% против 67%) и вообще сделал больше виннерсов (13-6). А главное — он реализовал один из своих четырех брейковых мячей. У Рууда 0 из 3.

00:06

Пытался Рууд остро по линии принять вторую подачу, но угодил в сетку — 4:6, первый сет за Алькарасом!

00:05

Очко с подачи — 40:0, тройной сет-пойнт!

00:05

Не попадает Рууд после второго удара испанца — 30:0.

00:04

Очень уверенное начало гейма — 15:0.

00:02

Дожимает все же гейм Каспер — 4:5. Сейчас Алькарас выйдет подавать на партию.

00:01

Алькарас принял неприятную подачу, а норвежец ответил мягким резаным ударом в аут по длине — 40:15.

00:01

Прием в сетку — 40:0.

00:01

Отличная подача — 30:0.

00:00

Рууд идет к сетке, но Алькарас и без того вторым ударом не перебивает на чужую сторону — 15:0.

23:59

Аут у Рууда в розыгрыше — 3:5.

23:58

Рууд глубоко принял и завязал розыгрыш, но Карлос все сделал четко, смог выйти к сетке и укоротить от нее — 40:30.

23:58

Просто чумовая подача — 30:30.

23:57

Переигрывает Рууд соперника в розыгрыше, выжимая у того ошибку — 15:30.

23:57

Классный прием — 15:15.

23:56

Вроде бы выиграл розыгрыш Рууд, потому что после его свечки мяч упал в корт, а догнавший его рывком от сетки Алькарас в сетку же и попал. Но, оказывается, Каспер сыграл в мяч после второго его касания корта. Так что очко за испанцем — 15:0.

23:53

Неприятную вторую подачу принимает в сетку Алькарас — 3:4.

23:53

Твинером зачем-то решил ответить на прием второго мяча Алькарасом Рууд — аут. 40:15.

23:51

В аут принимает вторую подачу Алькарас — 40:0.

23:51

Очень хорошо давит Рууд, варьируя длину ударов. В аут пробивает Алькарас — 30:0.

23:50

В аут по длине принимает вторую подачу Рууда испанец — 15:0.

23:50

Очко с подачи — 2:4.

23:49

А тут уже Рууд отменно действует в розыгрыше со второго мяча — 40:30.

23:48

Второй подачей берет очко Карлос — 40:15.

23:47

Алькарас подготовил выход к сетке в розыгрыше и снова забил с лета — 30:15.

23:46

Не укладывает мяч в корт испанец, переводя с форхенда — 15:15.

23:45

Алькарас не попал первым мячом, но идеально провел розыгрыш со второго и закончил с лета у сетки — 15:0.

23:43

Очко с подачи — 2:3.

23:42

Этот гейм Каспер, похоже, не отдаст — 40:0.

23:42

Снова Каспер хорош — 30:0.

23:41

Долгий первый розыгрыш на подаче норвежца остается за Руудом — 15:0.

23:39

Здорово все сделал Алькарас. И быстро — 1:3.

23:39

Блестящая подача — больше.

23:38

Алькарас переигрывает Рууда укороченным. Норвежец догнал и вернул, но Карлос мощно обвел — 40:40.

23:38

Рууд заставляет соперника еще раз ударить в аут — 30:40, брейк-пойнт!

23:37

Острый прием, и Алькарас ошибается — 30:30.

23:36

Рууд укоротил, а потом сам смог догнать и вернуть отменный ответный укороченный, после чего следующим ударом норвежец закрыл сетку — 30:15.

23:35

Еще очко за испанцем — 30:0.

23:35

Косой подачей выбивает Алькарас соперника из корта и легко забивает с лета от сетки — 15:0.

23:33

Алькарас принимает на вылет — 1:2! В каждом гейме брейк-пойнты пока, но первый брейк сделал испанец!

23:32

Быстро отыгрывает один мяч — 15:40, еще два брейк-пойнта.

23:31

Рууд сумел обострить из оборонительной позиции, но Алькарас догнал, а норвежец не попал на вылет — 0:40, тройной брейк-пойнт!

23:30

Аут у Рууда в мощном ударе на вылет в угол корта — 0:30.

23:29

Рууд классно подал и вышел к сетке, но Алькарас попал в трос, и мяч нырнул на половину корта норвежца — 0:15.

23:29

Виннер в ответ на прием Рууда — 1:1.

23:29

Продолжает классно подавать испанец — больше.

23:28

Еще одна классная подача — 40:40.

23:28

Подачей один отыграл Карлос — 30:40, второй брейк-пойнт.

23:27

Просто сумасшедший прием второй подачи Руудом с бэкхенда под заднюю линию на вылет — 15:40, двойной брейк-пойнт!

23:26

И ошибка Алькараса у сетки — 15:30.

23:26

Рууд отыгрывается с помощью отличного приема — 15:15.

23:25

Давит с подачи Алькарас, и Рууд ошибается по длине — 15:0.

23:23

Нет приема — 1:0. Удержал свою подачу Рууд.

23:22

Рууд вышел к сетке, где ему было непросто, но он справился со всеми обводками, а догнавший непростой мяч соперник все же угодил в сетку — больше.

23:22

Равный розыгрыш с небольшим преимуществом Алькараса, но в итоге он и пробивает в сетку — ровно.

23:21

Ого! Двойная ошибка — меньше, второй брейк-пойнт.

23:21

Алькарас завязывает розыгрыш со второй подачи соперника, но Рууд кладет глубокие и точные удары, а испанец в итоге не попадает по длине — 40:40.

23:20

Блестящий прием испанца ставит Каспера в положение глубокой обороны, и он не справляется — 30:40, сразу брейк-пойнт!

23:19

Отыгрывается Алькарас — 30:30.

23:18

Аут в одном из ударов Рууда — 30:15.

23:18

Алькарас принял и зацепился за розыгрыш, но под давлением норвежца пробил в коридор — 30:0.

23:17

Рууд вышел на подачу и сразу выиграл первое очко с нее — 15:0.

23:15

Разминка идет сейчас, скоро все начнется.

23:05

Скоро теннисисты появятся на корте, а сам поединок начнется примерно в 23.15 мск.

23:00

Начинали они US Open четвертой и седьмой ракетками мира. Испанский вундеркинд, который был в рейтинге выше, выиграл оба очных поединка. В прошлом году он расправился с Руудом в четвертьфинале грунтового турнира в испанской Марбелье — 6:2, 6:4. А уже в нынешнем сезоне Алькарас победил на харде в финале «Мастерса» в Майями — 7:5, 6:4.

22:55

Но главное, что сегодня в розыгрыше не только суперпрестижный титул, сразу же делающего его обладателя элитным теннисистом, а еще и звание первой ракетки мира. Именно Рууд и Алькарас после Открытого чемпионата США будут на первых двух строчках рейтинга, а возглавит его победитель матча!

22:50

Сегодня нас ждет во многом уникальный финал. Во-первых, Рууд и Алькарас очень молоды и еще не имеют побед на «шлемах». Для испанца этот финал вообще первый на мейджорах, а норвежец играл в решающем матче в этом году на «Ролан Гаррос», но уступил.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Каспер Рууд и Карлос Алькарас оспорят титул US Open.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«В особых условиях». В России завершились трехдневные выборы
В России прошли выборы губернаторов, региональных и муниципальных депутатов
На концерте «Ленинграда» в «Лужниках» погибла женщина, упав с трибуны
Два зрителя упали с трибуны на концерте «Ленинграда» в Москве, один из них погиб
«Откровенный обмен мнениями». О чем поговорили Путин и Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал прекратить военную операцию на Украине
Зеленский заявил о полном и частичном блэкауте в ряде областей Украины
На Украине задержали экс-главу СБУ Харьковщины Дудина, требовавшего извинений от Зеленского
Результаты онлайн-голосования на выборах расшифровали
Дипломат США рассказал, что поможет Европе справиться с энергетическим кризисом
Новости и материалы
Карпин одержал шестую победу над «Спартаком» во главе «Ростова»
РИА «Новости»: перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет
Тренер «Ростова» Карпин заявил, что абсолютно не был уверен в победе над «Спартаком»
Пушилин: союзные силы уже «вгрызлись» за окраины Артемовска
Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5
Главный тренер «Спартака» Абаскаль объяснил поражение «Ростову» слабой реализацией моментов
В ОП заявили, что спецслужбы Украины вербуют россиян в соцсетях и призывают «сеять хаос»
Российский блогер Хасбик подписал контракт с UFC
Земан организует круглый стол по энергетике с участием властей Чехии
«Ювентус» в компенсированное время вырвал ничью у «Салернитаны» в матче Серии А
Пушилин заявил, что наступление ВСУ в районе Красного Лимана удалось остановить
Watson: Евросоюз вынуждает Швейцарию присоединиться к визовым ограничениям для россиян
В трех областях Украины восстановили электроснабжение
Пушилин опроверг информацию о взятии аэропорта украинскими войсками и своей отставке
Advance: в Германии некоторые предприятия могут прекратить работу из-за роста цен на газ
Экс-футболист Мостовой: интересно послушать кричащих о заслугах Абаскаля в «Спартаке»
Замглавы Минцифры Качанов: на инфраструктуру ДЭГ было совершено более 35 тыс. кибератак
Минцифры планирует в 2023 г. провести опытную эксплуатацию нового регистра избирателей
Все новости
«Насчет переговоров они уже все сказали». Лавров напомнил, что Москва готова договориться с Киевом
Глава МИД России Лавров заявил, что затягивание Киевом переговоров усложняет ситуацию
Военная операция РФ на Украине. День 200-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 200-й день
«Наконец-то я сыграл не школьника». Актер Денис Власенко — о голых сценах и грусти российской провинции
Актер Денис Власенко заявил о желании сняться у Ларса фон Триера
Excalibur из США против «Краснополя» ВС РФ. Чей снаряд лучше
Экс-полковник Генштаба Ходаренок сравнил российские и американские управляемые снаряды
Работа ЗАЭС полностью остановлена. Теперь атомная станция работает на дизеле
Власти Запорожской области объяснили остановку работы ЗАЭС обстрелами и повреждениями ЛЭП
«В меня стреляли, и я упал в лужу, и лежал там». ЧП на берегу Енисея
На Дне города в Кызыле фейерверк попал в толпу людей, пострадал ребенок
Гроб с телом Елизаветы II увозят в столицу Шотландии
Сволочь Чехова, Миссисипи Бродского, Булька Маяковского: домашние животные русских классиков
Какие питомцы жили у известных русских литераторов
От «Глухаря» до «Гамлета». Умер актер Владимир Таныгин
Скончался актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин
С помощью родительского контроля и семейных правил: как ограничить доступ в интернет ребенку
Психолог Токарчук: ограничить доступ в интернет ребенку помогут семейные правила
«Российский шоу-бизнес не заметил пропажи украинских артистов»: интервью с Родионом Газмановым
Певец Родион Газманов рассказал об отношениях с отцом, работе радиоведущим и концерте в Донбассе
Что российские власти говорят о контрнаступлении Украины
Минобороны России заявило о перегруппировке войск около Балаклеи и Изюма
«Самый сложный в моей карьере». Глава Минфина рассказал о новом бюджете
Силуанов назвал бюджет на следующие три года самым сложным в карьере
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть