Обидчик россиянина Рууд сражается с испанским бриллиантом Алькарасом в финале US Open. LIVE

Пытается норвежец загнать Алькараса в оборону, но тот выправляет ситуацию. Решающим все-таки оказывается укороченный Рууда. Карлос добежал и хитро пробил, но не попал — 15:30.
Сумасшедший мяч достал Алькарас и сыграл спиной к сетке, но Рууд уже был впереди и легко оформил выигрыш в розыгрыше — 40:15.
Вроде все было в руках успевшего к укороченному Рууда, но он попал в сетку — 0:1! Сразу с брейком повел Алькарас в третьем сете!
Поначалу казалось, что преимущество и во второй партии у Алькараса, но Рууд быстро собрался, затем нашел свой шанс и забрал партию. Норвежец выиграл 78% розыгрышей на своей второй подаче, а Алькарас — только 40% на своей. По виннерсам 10-7 в этом сете в пользу норвежца, реализовавшего 2 из 3 брейк-пойнтов (у Алькараса 0 из 2).
В обмене ударами под заднюю линию Алькарас не выдерживает напряжения — меньше, сет-пойнт у Рууда!
Свеча Алькараса упала под самую заднюю линию, но норвежец все равно пробил сверху вниз на вылет — 5:2.
Трос после удара Алькараса помог его сопернику. Рууд получил дополнительное время и пробил так, что следующим его ударом уже был смэш на вылет — 30:30.
Первая подача в сетку. А со второй Алькарас так обострил вторым ударом, что вроде бы держал все в своих руках, однако Рууд каким-то чудом догнал укороченный и бросил такую шикарную свечку, что добежавший до мяча Алькарас не попал по длине — 4:2. Рууд повел во второй партии с брейком!
Шикарный Рууд! Достал укороченный и вернул мяч так, что Алькарас не перебросил сетку — 30:40, брейк-пойнт!
Слишком мощное давление от Алькараса. Как норвежец ни старается, в конце концов он все равно не справляется — 30:0.
Когда Алькарас так подает и атакует, у Рууда нет шансов. Хотя норвежец бегает и достает почти все — 15:0.
Опять нет первой, и это приговор из-за агрессивной и классной игры Алькараса — меньше, брейк-пойнт!
Не прошла первая подача, а в розыгрыше со второй испанец смог забрать себе инициативу и заставить оппонента не попасть в корт по ширине — 40:40.
А тут норвежец вышел к сетке, когда уже все было в его руках, но как же Карлос обвел из обороны — 40:30!
Алькарас классно укоротил, Рууд добежал и достал, но следующий мягкий удар испанца пришелся в уже открытый корт — 0:15.
Практически равный матч, но все же у Алькараса было небольшое преимущество в первом сете. Он точнее подавал первым мячом (63% против 52%), брал в таких розыгрышах больше очков (75% против 67%) и вообще сделал больше виннерсов (13-6). А главное — он реализовал один из своих четырех брейковых мячей. У Рууда 0 из 3.
Пытался Рууд остро по линии принять вторую подачу, но угодил в сетку — 4:6, первый сет за Алькарасом!
Алькарас принял неприятную подачу, а норвежец ответил мягким резаным ударом в аут по длине — 40:15.
Рууд идет к сетке, но Алькарас и без того вторым ударом не перебивает на чужую сторону — 15:0.
Рууд глубоко принял и завязал розыгрыш, но Карлос все сделал четко, смог выйти к сетке и укоротить от нее — 40:30.
Вроде бы выиграл розыгрыш Рууд, потому что после его свечки мяч упал в корт, а догнавший его рывком от сетки Алькарас в сетку же и попал. Но, оказывается, Каспер сыграл в мяч после второго его касания корта. Так что очко за испанцем — 15:0.
Алькарас не попал первым мячом, но идеально провел розыгрыш со второго и закончил с лета у сетки — 15:0.
Алькарас переигрывает Рууда укороченным. Норвежец догнал и вернул, но Карлос мощно обвел — 40:40.
Рууд укоротил, а потом сам смог догнать и вернуть отменный ответный укороченный, после чего следующим ударом норвежец закрыл сетку — 30:15.
Алькарас принимает на вылет — 1:2! В каждом гейме брейк-пойнты пока, но первый брейк сделал испанец!
Рууд сумел обострить из оборонительной позиции, но Алькарас догнал, а норвежец не попал на вылет — 0:40, тройной брейк-пойнт!
Рууд классно подал и вышел к сетке, но Алькарас попал в трос, и мяч нырнул на половину корта норвежца — 0:15.
Просто сумасшедший прием второй подачи Руудом с бэкхенда под заднюю линию на вылет — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Рууд вышел к сетке, где ему было непросто, но он справился со всеми обводками, а догнавший непростой мяч соперник все же угодил в сетку — больше.
Равный розыгрыш с небольшим преимуществом Алькараса, но в итоге он и пробивает в сетку — ровно.
Алькарас завязывает розыгрыш со второй подачи соперника, но Рууд кладет глубокие и точные удары, а испанец в итоге не попадает по длине — 40:40.
Блестящий прием испанца ставит Каспера в положение глубокой обороны, и он не справляется — 30:40, сразу брейк-пойнт!
Начинали они US Open четвертой и седьмой ракетками мира. Испанский вундеркинд, который был в рейтинге выше, выиграл оба очных поединка. В прошлом году он расправился с Руудом в четвертьфинале грунтового турнира в испанской Марбелье — 6:2, 6:4. А уже в нынешнем сезоне Алькарас победил на харде в финале «Мастерса» в Майями — 7:5, 6:4.
Но главное, что сегодня в розыгрыше не только суперпрестижный титул, сразу же делающего его обладателя элитным теннисистом, а еще и звание первой ракетки мира. Именно Рууд и Алькарас после Открытого чемпионата США будут на первых двух строчках рейтинга, а возглавит его победитель матча!
Сегодня нас ждет во многом уникальный финал. Во-первых, Рууд и Алькарас очень молоды и еще не имеют побед на «шлемах». Для испанца этот финал вообще первый на мейджорах, а норвежец играл в решающем матче в этом году на «Ролан Гаррос», но уступил.