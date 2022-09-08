«Спартак» взял экс-защитника «Зенита», «Урал» пошумел на рынке: в России закрылось трансферное окно

Много приобретений было в заключительный день трансферного окна, особенно запомнился, конечно, переход экс-защитника «Зенита» Михи Мевли в «Спартак». Но на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До скорых встреч!
А теперь уже не слухи: нападающий Лазар Ранджелович перешел из «Олимпиакоса» в «Урал». Екатеринбургский клуб внес 25-летнего игрока в заявку на сайте РПЛ.
Продолжение истории с Жамалетдиновым. «СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с нападающим Тимуром Жамалетдиновым, который ранее покинул «Уфу».
Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано до конца сезона.
Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». 19-летний футболист будет выступать на нижегородский клуб на правах аренды до конца сезона-2022/23.
А пока у нас немного слухов. По данным «Матч ТВ», «Урал» достиг договоренности и переходе в команду сербского нападающего Лазара Ранджеловича из «Олимпиакоса».
25‑летний серб, имеющий в активе одну игру за национальную сборную, в прошлом сезоне выступал на правах аренды за испанский «Леганес».
Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов отреагировал на переход защитника турецкого «Аланьяспора» Михи Мевли в московский «Спартак». «Посмотрим, как удастся встроить Мевлю в игру, но не стал бы говорить, что он какой‑то очень сильный защитник. Однако если берут еще одного исполнителя в центр обороны, то, вполне возможно, Литвинов и Чернов не до конца устраивают тренера. Руководство ищет, а сейчас сложно найти усиление», — заявил Тихонов в интервью «Матч ТВ».
А мы продолжаем наш вечер. «Торпедо» сообщило о подписании контракта с хорватским полузащитником «Шибеника» Марио Чуричем.
«Локомотив» подписал контракт с бразильским вингером Педро Габриелем. Соглашение с футболистом рассчитано на четыре года.
По информации Sport24, новички «Динамо» Эли Даса и Матиас Норманн, присоединившиеся к команде на этой неделе, попадут в заявку на матч против «Сочи».
Норвежский полузащитник Норманн присоединился к бело-голубым 6 августа, перейдя на правах аренды. Израильский защитник Даса стал игроком «Динамо» 7 сентября, подписав контракт на 2 года.
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился комментарием после подписания клубом камерунского вингера «Янг Бойз» Николаса Нгамале.
Контракт с 28-летним футболистом подписан на 2 сезона с возможностью продления еще на один год.
«Нгамале — быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнерам. Мы верим, что он станет важным игроком нашей команды и поможет сделать ее еще сильнее», — цитирует Йокановича пресс-служба «Динамо».
Футбольный агент Оробийи Роудс прокомментировал переход своего клиента, нападающего молдавского «Шерифа» Момо Янсане, в футбольный клуб «Нижний Новгород». Переход затянулся и чуть не сорвался, агент объяснил причину.
«Автомобильные штрафы. Это было большой проблемой для нас. Момо из-за них блокировали въезд в Россию. Что за нарушения? Точно не могу сказать — что-то мелкое. Но этот парень никогда не пьет алкоголь», — приводит его слова Sport24
«Спартак» продлит контракт с Михой Мевлей, если он проведет в сезоне-2022/23 определенное количество матчей, сообщает «РБ Спорт».
В четверг московский клуб объявил о подписании соглашения с центральным защитником сроком на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. Как утверждает источник, функция продления будет автоматически активирована при условии проведения словенцем не менее 90% игр.
Немного и трансферах на выход. Российский нападающий Тимур Жамалетдинов покинул футбольный клуб «Уфа».
Контракт между Жамалетдиновым и «Уфой» был разорван по обоюдному согласию сторон.
Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы центрального защитника Михи Мевли, прокомментировал переход футболиста в «Спартак».
«Миха принял это предложение с огромным удовольствием. Учитывая, что у нас было еще два года контракта с «Аланьяспором», Миха разорвал контракт и пришел в «Спартак» на меньшие деньги. Все потому, что это «Спартак», туда два раза не зовут. Спортивный принцип был выше денежного. Представьте, игрок в 32 года, имеющий миллионный контракт за границей, пошел на меньшие деньги. Это осознанный переход. Более того, Миха понимает, с каким давлением он столкнется. Он реально оценивает свои силы», — приводит слова Новикова РИА Новости.
Внезапно в нашу трансферную повестку врывается «Динамо». Команда объявила о подписании камерунского вингера «Янг Бойз» Николаса Нгамале.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансфере словенского защитника Михи Мевли.
«Спартаку» однозначно нужен центральный защитник. Мы в этом только убедились по матчу с «Зенитом», который создал моментов на пять игр вперёд. Мевля — логичный вариант. Он опытный защитник, который прекрасно знает российский чемпионат, играл здесь долго. Тем более пришел он бесплатно. Хороший вариант, учитывая, что в Россию сейчас не так просто привезти игроков», — цитирует Мостового «Чемпионат.com».
Немного о том, что может свершиться в скором времени. Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Ред Булл Брагантино» Педриньо, сообщил о переговорах с «Локомотивом» по поводу перехода футболиста в российский клуб.
«Подпишет ли «Локомотив» Педриньо? Клубы ведут переговоры», — сказал Фернандо «Чемпионату.com».
Российская Премьер-Лига иронично отреагировала на переход защитника турецкого «Аланьяспора» Михи Мевли в московский «Спартак».
РПЛ опубликовала архивное фото словенского защитника, который показывает руками нечто похожее на спартаковский ромб.
«На самом деле, трансфер не должен удивлять. Мевля давно готовился к переходу в «Спартак», — шутливо написала пресс-служба лиги.
Вновь у нас «Урал», но на сей раз трансфер на выход: полузащитник Алексей Евсеев перешел на правах аренды в «Уфу».
Футболист проведет в уфимской команде сезон-2022/23.
Так, московский «Спартак» тоже в деле. Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе из «Аланьяспора» центрального защитника Михи Мевли.
Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на сезон. Словенец будет играть под 32-м номером.
Ну что же, а теперь на очереди московское «Торпедо». Клуб сообщил о переходе в московский клуб сербского центрального защитника Стефана Шапича из ФК «Чукарички».
В Нижний Новгород возвращается Момо Янсане. «Пари НН» объявил о подписании нападающего, который уже выступал за команду — под ее прежним названием — в прошлом году.
Все же мелькает «Зенит» в трансферных новостях — но это не основа, а молодежная команда. 18-летний полузащитник Кирилл Столбов арендован «Енисеем».
А вот и продолжение истории Темникова. Он не ушел из «Торпедо» в никуда и продолжит карьеру в Первой лиге — Иван стал игроком «Уфы».
У делящего с «Уралом» последнее место в турнирной таблице «Торпедо» пока что игрок «на выход». Клуб расстался с защитником Иваном Темниковым.
Еще немного новостей из Грозного. Форвард «Ахмата» Идрис Умаев отправлен получать игровую практику в Первую лигу — остаток сезона он проведет в красноярском «Енисее».
Пока медиапространство взрывает «Урал», развернувший очень масштабную кампанию. Состав команды пополнил экс-защитник «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Рубина» хорват Сильвие Бегич.
В стане одного из аутсайдеров РПЛ, воронежского «Факела», также пополнение. На правах аренды до конца сезона в команду перешел защитник «Ростова» Игорь Калинин.
Интересно, будет ли звучать над краснодарским стадионом песня «Ленини такой молодой»? Игрока именно с такой фамилией подписали «быки». Ну а что? За сборную Коста-Рики вообще выступает футболист по имени Ельцин.
Что касается «Зенита», то здесь сюрпризов ждать не стоит. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на президента питерского клуба Александра Медведева, трансферная кампания сине-бело-голубых завершена.
Но это не такая бомба, какой можно было бы ожидать от «Спартака». А вот другой слух — конечно, пока только слух, — действительно бомбический! Если верить СМИ, красно-белые рассматривают возможность трансфера экс-защитника «Зенита» словенца Михи Мевли, который пока остается игроком «Аланьяспора»! В турецком клубе подтверждают интерес москвичей к футболисту.
Защитник «Зенита» Миха Мевля в матче против «Русенборга»Reuters
И теперь плавно переходим к новостям о «Спартаке». По данным СМИ, красно-белые рассчитывали взять в аренду футболиста как раз из «Урала» — речь шла о полузащитнике Рамазане Гаджимурадове. Но «Спартак» получил отказ.
А накануне уральцы поприветствовали в своих рядах голландского форварда Рая Влута. В сегодняшнем интервью он рассказал, что советовался насчет перехода со своим соотечественником из «Спартака» Квинси Промесом.
Но это не единственное обновление в стане «шмелей». Уральский клуб также объявил о подписании одного игрока — футболиста сборной Гвинеи Ибраима Сиссе.
Заметно усиливается екатеринбургский «Урал». Виктор Гончаренко пригласил в команду своего старого знакомого по БАТЭ, экс-защитника московского «Спартака» и восьмикратного чемпиона Белоруссии в составе БАТЭ и солигорского «Шахтера» Егора Филипенко.