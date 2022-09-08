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Спорт

«Спартак» взял экс-защитника «Зенита», «Урал» пошумел на рынке: в России закрылось трансферное окно

Словенский защитник Миха Мевля пополнил состав московского «Спартака»

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ФК «Спартак»
Трансферное окно в российском футболе закрывается 8 сентября. И, как часто бывает, наиболее интересные приобретения клубы делают именно в этот момент. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию и проследила за переходами в режиме реального времени.
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Много приобретений было в заключительный день трансферного окна, особенно запомнился, конечно, переход экс-защитника «Зенита» Михи Мевли в «Спартак». Но на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До скорых встреч!

23:50

А теперь уже не слухи: нападающий Лазар Ранджелович перешел из «Олимпиакоса» в «Урал». Екатеринбургский клуб внес 25-летнего игрока в заявку на сайте РПЛ.

23:40

Продолжение истории с Жамалетдиновым. «СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с нападающим Тимуром Жамалетдиновым, который ранее покинул «Уфу».

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано до конца сезона.

23:30

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». 19-летний футболист будет выступать на нижегородский клуб на правах аренды до конца сезона-2022/23.

23:10

А пока у нас немного слухов. По данным «Матч ТВ», «Урал» достиг договоренности и переходе в команду сербского нападающего Лазара Ранджеловича из «Олимпиакоса».

25‑летний серб, имеющий в активе одну игру за национальную сборную, в прошлом сезоне выступал на правах аренды за испанский «Леганес».

22:50

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов отреагировал на переход защитника турецкого «Аланьяспора» Михи Мевли в московский «Спартак». «Посмотрим, как удастся встроить Мевлю в игру, но не стал бы говорить, что он какой‑то очень сильный защитник. Однако если берут еще одного исполнителя в центр обороны, то, вполне возможно, Литвинов и Чернов не до конца устраивают тренера. Руководство ищет, а сейчас сложно найти усиление», — заявил Тихонов в интервью «Матч ТВ».

22:20

А мы продолжаем наш вечер. «Торпедо» сообщило о подписании контракта с хорватским полузащитником «Шибеника» Марио Чуричем.

22:10

«Локомотив» подписал контракт с бразильским вингером Педро Габриелем. Соглашение с футболистом рассчитано на четыре года.

21:50

По информации Sport24, новички «Динамо» Эли Даса и Матиас Норманн, присоединившиеся к команде на этой неделе, попадут в заявку на матч против «Сочи».

Норвежский полузащитник Норманн присоединился к бело-голубым 6 августа, перейдя на правах аренды. Израильский защитник Даса стал игроком «Динамо» 7 сентября, подписав контракт на 2 года.

21:30

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился комментарием после подписания клубом камерунского вингера «Янг Бойз» Николаса Нгамале.

Контракт с 28-летним футболистом подписан на 2 сезона с возможностью продления еще на один год.

«Нгамале — быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнерам. Мы верим, что он станет важным игроком нашей команды и поможет сделать ее еще сильнее», — цитирует Йокановича пресс-служба «Динамо».

21:10

Футбольный агент Оробийи Роудс прокомментировал переход своего клиента, нападающего молдавского «Шерифа» Момо Янсане, в футбольный клуб «Нижний Новгород». Переход затянулся и чуть не сорвался, агент объяснил причину.

«Автомобильные штрафы. Это было большой проблемой для нас. Момо из-за них блокировали въезд в Россию. Что за нарушения? Точно не могу сказать — что-то мелкое. Но этот парень никогда не пьет алкоголь», — приводит его слова Sport24

20:50

«Спартак» продлит контракт с Михой Мевлей, если он проведет в сезоне-2022/23 определенное количество матчей, сообщает «РБ Спорт».

В четверг московский клуб объявил о подписании соглашения с центральным защитником сроком на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. Как утверждает источник, функция продления будет автоматически активирована при условии проведения словенцем не менее 90% игр.

20:30

Немного и трансферах на выход. Российский нападающий Тимур Жамалетдинов покинул футбольный клуб «Уфа».

Контракт между Жамалетдиновым и «Уфой» был разорван по обоюдному согласию сторон.

20:10

Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы центрального защитника Михи Мевли, прокомментировал переход футболиста в «Спартак».

«Миха принял это предложение с огромным удовольствием. Учитывая, что у нас было еще два года контракта с «Аланьяспором», Миха разорвал контракт и пришел в «Спартак» на меньшие деньги. Все потому, что это «Спартак», туда два раза не зовут. Спортивный принцип был выше денежного. Представьте, игрок в 32 года, имеющий миллионный контракт за границей, пошел на меньшие деньги. Это осознанный переход. Более того, Миха понимает, с каким давлением он столкнется. Он реально оценивает свои силы», — приводит слова Новикова РИА Новости.

19:50

Внезапно в нашу трансферную повестку врывается «Динамо». Команда объявила о подписании камерунского вингера «Янг Бойз» Николаса Нгамале.

19:30

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансфере словенского защитника Михи Мевли.

«Спартаку» однозначно нужен центральный защитник. Мы в этом только убедились по матчу с «Зенитом», который создал моментов на пять игр вперёд. Мевля — логичный вариант. Он опытный защитник, который прекрасно знает российский чемпионат, играл здесь долго. Тем более пришел он бесплатно. Хороший вариант, учитывая, что в Россию сейчас не так просто привезти игроков», — цитирует Мостового «Чемпионат.com».

19:00

Немного о том, что может свершиться в скором времени. Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Ред Булл Брагантино» Педриньо, сообщил о переговорах с «Локомотивом» по поводу перехода футболиста в российский клуб.

«Подпишет ли «Локомотив» Педриньо? Клубы ведут переговоры», — сказал Фернандо «Чемпионату.com».

18:45

Российская Премьер-Лига иронично отреагировала на переход защитника турецкого «Аланьяспора» Михи Мевли в московский «Спартак».

РПЛ опубликовала архивное фото словенского защитника, который показывает руками нечто похожее на спартаковский ромб.

«На самом деле, трансфер не должен удивлять. Мевля давно готовился к переходу в «Спартак», — шутливо написала пресс-служба лиги.

18:30

Вновь у нас «Урал», но на сей раз трансфер на выход: полузащитник Алексей Евсеев перешел на правах аренды в «Уфу».

Футболист проведет в уфимской команде сезон-2022/23.

18:15

Так, московский «Спартак» тоже в деле. Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе из «Аланьяспора» центрального защитника Михи Мевли.

Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на сезон. Словенец будет играть под 32-м номером.

18:00

Ну что же, а теперь на очереди московское «Торпедо». Клуб сообщил о переходе в московский клуб сербского центрального защитника Стефана Шапича из ФК «Чукарички».

17:15

В Нижний Новгород возвращается Момо Янсане. «Пари НН» объявил о подписании нападающего, который уже выступал за команду — под ее прежним названием — в прошлом году.

17:10

Все же мелькает «Зенит» в трансферных новостях — но это не основа, а молодежная команда. 18-летний полузащитник Кирилл Столбов арендован «Енисеем».

16:55

А вот и продолжение истории Темникова. Он не ушел из «Торпедо» в никуда и продолжит карьеру в Первой лиге — Иван стал игроком «Уфы».

16:25

У делящего с «Уралом» последнее место в турнирной таблице «Торпедо» пока что игрок «на выход». Клуб расстался с защитником Иваном Темниковым.

16:20

Еще немного новостей из Грозного. Форвард «Ахмата» Идрис Умаев отправлен получать игровую практику в Первую лигу — остаток сезона он проведет в красноярском «Енисее».

16:15

Пока медиапространство взрывает «Урал», развернувший очень масштабную кампанию. Состав команды пополнил экс-защитник «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Рубина» хорват Сильвие Бегич.

16:10

Московское «Динамо» объявило об аренде защитника Владислава Карапузова в грозненский «Ахмат».

16:05

В стане одного из аутсайдеров РПЛ, воронежского «Факела», также пополнение. На правах аренды до конца сезона в команду перешел защитник «Ростова» Игорь Калинин.

16:00

Интересно, будет ли звучать над краснодарским стадионом песня «Ленини такой молодой»? Игрока именно с такой фамилией подписали «быки». Ну а что? За сборную Коста-Рики вообще выступает футболист по имени Ельцин.

15:55

Что касается «Зенита», то здесь сюрпризов ждать не стоит. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на президента питерского клуба Александра Медведева, трансферная кампания сине-бело-голубых завершена.

15:50

Но это не такая бомба, какой можно было бы ожидать от «Спартака». А вот другой слух — конечно, пока только слух, — действительно бомбический! Если верить СМИ, красно-белые рассматривают возможность трансфера экс-защитника «Зенита» словенца Михи Мевли, который пока остается игроком «Аланьяспора»! В турецком клубе подтверждают интерес москвичей к футболисту.

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Защитник «Зенита» Миха Мевля в матче против «Русенборга»

Reuters
15:45

И теперь плавно переходим к новостям о «Спартаке». По данным СМИ, красно-белые рассчитывали взять в аренду футболиста как раз из «Урала» — речь шла о полузащитнике Рамазане Гаджимурадове. Но «Спартак» получил отказ.

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
15:30

А накануне уральцы поприветствовали в своих рядах голландского форварда Рая Влута. В сегодняшнем интервью он рассказал, что советовался насчет перехода со своим соотечественником из «Спартака» Квинси Промесом.

15:25

Но это не единственное обновление в стане «шмелей». Уральский клуб также объявил о подписании одного игрока — футболиста сборной Гвинеи Ибраима Сиссе.

15:21

Заметно усиливается екатеринбургский «Урал». Виктор Гончаренко пригласил в команду своего старого знакомого по БАТЭ, экс-защитника московского «Спартака» и восьмикратного чемпиона Белоруссии в составе БАТЭ и солигорского «Шахтера» Егора Филипенко.

15:20

Добрый день, уважаемые читатели! 8 сентября в российском футболе закрывается трансферное окно, и «Газета.Ru» в режиме реального времени рассказывает о том, какие приобретения клубы РПЛ делают «на флажке».

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