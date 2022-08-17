«Зенит» против «Спартака»: прошла жеребьевка Кубка России

20:45

Пора переходить к жеребьевки групповой стадии Фонбет Кубка России все же. Клубы РПЛ сыграют в четырех группах по четыре команды (причем посеяны по корзинам по результатам прошлого чемпионата). Групповая стадия пройдет в два круга. Первые две команды проходят во второй этап, четвертые вылетают. Интереснее всего с третьими местами.