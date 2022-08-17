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Спорт

«Зенит» против «Спартака»: прошла жеребьевка Кубка России

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом на групповом этапе Кубка России

В Москве прошла жеребьевка группового этапа пути Российской премьер-лиги Кубка России по футболу. В нынешнем сезоне турнир получил новую систему проведения, и теперь командам РПЛ предстоит играть по непривычной схеме. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
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21:20

Вот такой получилась жеребьевка групповой стадии Фонбет Кубка России. Главное тут, что «Зенит» и «Спартак» встретятся друг с другом дважды! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

21:18

Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки».

21:17

Группа С: «Динамо», Ахмат», «Ростов», «Оренбург». Группа С: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».

21:16

Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

21:15

Ну а теперь последняя, четвертая корзина. Команды будет вытягивать Руслан Пименов.

21:14

Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал». Группа С: «Динамо», «Ахмат», «Ростов».

21:13

Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН».

21:12

Подтверждаем. Группа В: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак».

21:11

А теперь третья корзина, судьбу которой решит Игорь Семшов. Но уже очевидно, что «Спартак» и «Зенит» сыграют друг с другом!

21:10

Группа D: «Сочи», ЦСКА. Группа С: «Динамо», «Ахмат».

21:09

Группа В: «Зенит», «Крылья Советов».

21:08

Группа А: «Краснодар» ,«Локомотив».

21:07

Теперь очередь второй корзины. Ее жеребьевку проведет Евгений Бушманов.

21:06

Группа С: «Динамо». Группа D: «Сочи».

21:05

Группа А: «Краснодар».

21:04

Группа В: «Зенит».

21:03

Поееехали! Александр Филимонов будет тянуть шары.

21:02

Начиная со второй корзины, по разным группам разводятся московские команды. Кроме того, в одной группе не более одной команды, в городе которой наложено временное ограничение на полеты. Это «Краснодар», «Ростов» и «Факел».

21:00

Наконец все начинается. Жеребьевку проведет начальник департамента проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.

20:55

Давайте обратимся к посеву.

Первая корзина: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар». Вторая корзина: ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов». Третья корзина: «Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал». Четвертая корзина: «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург».

20:48

Плей-офф пути регионов пройдет в один матч, в плей-офф пути РПЛ противостояния будут играться в два матча. И в два матча выяснят отношения победитель плей-офф пути регионов и проигравший полуфинала пути РПЛ.

20:47

Третьи места групп сыграют с четырьмя победителями пути регионов. Дальше победители играют с проигравшими в четвертьфиналах пути РПЛ. Дальше победители с проигравшими полуфиналов пути РПЛ, дальше победитель играет с проигравшим в финале пути РПЛ. Такая вот система double elimination. Как в киберспорте.

20:45

Пора переходить к жеребьевки групповой стадии Фонбет Кубка России все же. Клубы РПЛ сыграют в четырех группах по четыре команды (причем посеяны по корзинам по результатам прошлого чемпионата). Групповая стадия пройдет в два круга. Первые две команды проходят во второй этап, четвертые вылетают. Интереснее всего с третьими местами.

20:40

Все готово к началу жеребьевки, но в студии все равно обсуждают сначала 2Drots!

20:35

2Drots закончили свой матч, действительно вынеся «Чертаново» из Кубка России. Скоро начнется и процесс жеребьевки. Она именно из-за этой игры задержалась.

20:25

Но прямо сейчас творится история. 2Drots выбивают из Кубка «Чертаново»! И как! 3:0! Фантастика!

20:20

Сегодня нас ждет жереюбьевка групповой стадии Фонбет Кубка России, где своих соперников узнают команды РПЛ. Они будут распределены на четыре подгруппы по четыре команды.

20:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

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