Хачанов сражается с крепким американцем на турнире в США. LIVE

01:50

Хачанов и Корда играли между собой один раз. В 1/8 финала на «Уимблдоне»-2021 Карен победил в драматичнейшем и супернапряженном матче — 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Там чаша весов клонилась то в одну, то в другую сторону. Никто не мог дожать, но в концовке пятой партии нервы крепче оказались у россиянина. И это не дежурные слова. Хачанов во многом тогда победил за счет психологии. Сегодня будет их вторая встреча.