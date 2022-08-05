Кровавая битва: Дацик против легенды UFC Монсона. LIVE

23:37

Первый раунд: Коваленко сразу надавил мощью, и смог, прижав к сетке, развернуть и обхватить Зарубина. В какой-то момент Саша Стоун хорошо сработал ногой, не позволив себя поднять, но в захвате застрял плотно и в итоге в середине раунда был переведен в партер. В итоге Коваленко даже принялся, сидя на сопернике, бить его кулаком, однако из этого положения Зарубин смог быстро вывернуться. Но остался в партере, просто смог сгруппироваться лицом вниз. Наполучал ударов по корпусу еще, но раунд додержался. Пока в одну калитку бой.