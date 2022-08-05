Кровавая битва: Дацик против легенды UFC Монсона. LIVE

Ну а теперь время главного боя! Вячеслав «Рыжий тарзан» Дацик против легендарного Джеффа Монсона.
Третий раунд: как ни старался Наврузов, но по-серьезному пробить оборону мощного бразильца так и не удалось. Попадали оба, но Родригес опять был очевидно поточнее и снова лучше провел концовку. Именно он шел вперед до конца боя. Более того, Автомат еле выстоял у сетки. После гонка оба вскинули руки, но, честно говоря, решение в пользу российского бойца будет выглядеть весьма странно.
Второй раунд: опять хороший раунд провел Родригес, хотя Наврузов еще больше работал первым номером и периодически попадал. Эффектное попадание все-таки было у оппонента, да и последние секунды Родригес провел лучше. Однако один раз Автомату удалось соперника сбить с ног ударом.
Первый раунд: первым попал бразилец. Вообще в стойке достаточно осторожно работали. Автомат все же первым номером, но оппонент не отсиживался и тоже атаковал при первой возможности. Ближе к концу раунда бразилец еще раз неприятно попал. Затем Наврузов попал сам и провел хорошую комбинацию, но последнее слово все же осталось за Родригесом, который также серию мощных ударов выполнил.
Первый раунд! Погнали! Соперники жестко пикировались перед боем. Бразилец сказал, что русским бойцам не хватает духа, а Автомат пообещал доказать обратное. Три раунда по три минуты, но только на кулаках.
А теперь со-главный бой! Гаджи «Автомат» Наврузов против бразильца из фавел Фернандо Родригеса.
Второй раунд: начали с размена в стойке, но Коваленко быстро снова перевел оппонента в партер подсечкой. А дальше было сначала избиение, потом борьба, а закончилось все удушающим — Саша Стоун постучал по канвасу, сдавшись.
Первый раунд: Коваленко сразу надавил мощью, и смог, прижав к сетке, развернуть и обхватить Зарубина. В какой-то момент Саша Стоун хорошо сработал ногой, не позволив себя поднять, но в захвате застрял плотно и в итоге в середине раунда был переведен в партер. В итоге Коваленко даже принялся, сидя на сопернике, бить его кулаком, однако из этого положения Зарубин смог быстро вывернуться. Но остался в партере, просто смог сгруппироваться лицом вниз. Наполучал ударов по корпусу еще, но раунд додержался. Пока в одну калитку бой.
Первый раунд! Поехали! Бой все же по правилам ММА, с ударами ногами. И три раунда по три минуты.
А теперь поединок блогеров в среднем весе по тем же правилам. Александр «Саша Стоун» Зарубин против «Святослава «Свята» Коваленко.
Третий раунд: весь третий раунд Чибисов пер на соперника, а тот с трудом держался. Правда, выносливости, чтобы дожать, и Николаю не хватило. Но бой он наверняка выиграл. А Ефимов достоял.
Второй раунд: Чибисов продолжил работу первым номером и, прижав оппонента к сетке, очень прилично его обработал. В какой-то момент казалось, что Ефимов не достоит. Но он кое-как достоял, а на последних секундах еще и сначала бэкфистом мощно попал, а потом пробил после паузы хуком. Но раунд все же за соперником наверняка.
Первый раунд. Надо отметить, что бой проходит по правилам усеченного ММА — бойцы работают только руками. Три раунда по две минуты. Первый был очень активным. Чибисов работал первым номером, но слишком открыто и в паре эпизодов получил от соперника крайне неприятные серии.
Давайте сравним участников главного боя. Дацику 45 лет, Монсону — 51. Параметры Дацика: 185 см, 120 кг, размах рук — 192. Монсона: 175 см, 108 кг, размах рук — 180.
Полностью основной кард турнира выглядит так:
Вячеслав Дацик (Россия, 6-2) — Джефф Монсон (Россия, 0-2); Гаджи Автомат (Россия, 9-0) — Фернандо Родригес (Бразилия, 0-0); Святослав Коваленко (Россия, 8-3) — Саша Стоун (Россия, 3-0); Николай Чибисов (Россия, 5-2) — Андрей Ефимов (Россия, 11-10).