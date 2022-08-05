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Кровавая битва: Дацик против легенды UFC Монсона. LIVE

ММА. «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Дацик — Монсон. ОНЛАЙН

На арене клуба «1930 Moscow» проходит турнир по смешанным единоборствам (ММА) «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном поединке вечера встречаются россиянин Вячеслав Дацик и американский боец, бывший претендент на титул чемпиона UFC Джефф Монсон, который получил российский паспорт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:10

Ну а теперь время главного боя! Вячеслав «Рыжий тарзан» Дацик против легендарного Джеффа Монсона.

00:06

Фернандо Родригес объявлен победителем! Раздельным решением! 29-28, 28-29, 29-28.

00:04

Третий раунд: как ни старался Наврузов, но по-серьезному пробить оборону мощного бразильца так и не удалось. Попадали оба, но Родригес опять был очевидно поточнее и снова лучше провел концовку. Именно он шел вперед до конца боя. Более того, Автомат еле выстоял у сетки. После гонка оба вскинули руки, но, честно говоря, решение в пользу российского бойца будет выглядеть весьма странно.

00:00

Второй раунд: опять хороший раунд провел Родригес, хотя Наврузов еще больше работал первым номером и периодически попадал. Эффектное попадание все-таки было у оппонента, да и последние секунды Родригес провел лучше. Однако один раз Автомату удалось соперника сбить с ног ударом.

23:56

Первый раунд: первым попал бразилец. Вообще в стойке достаточно осторожно работали. Автомат все же первым номером, но оппонент не отсиживался и тоже атаковал при первой возможности. Ближе к концу раунда бразилец еще раз неприятно попал. Затем Наврузов попал сам и провел хорошую комбинацию, но последнее слово все же осталось за Родригесом, который также серию мощных ударов выполнил.

23:53

Первый раунд! Погнали! Соперники жестко пикировались перед боем. Бразилец сказал, что русским бойцам не хватает духа, а Автомат пообещал доказать обратное. Три раунда по три минуты, но только на кулаках.

23:43

А теперь со-главный бой! Гаджи «Автомат» Наврузов против бразильца из фавел Фернандо Родригеса.

23:41

Второй раунд: начали с размена в стойке, но Коваленко быстро снова перевел оппонента в партер подсечкой. А дальше было сначала избиение, потом борьба, а закончилось все удушающим — Саша Стоун постучал по канвасу, сдавшись.

23:37

Первый раунд: Коваленко сразу надавил мощью, и смог, прижав к сетке, развернуть и обхватить Зарубина. В какой-то момент Саша Стоун хорошо сработал ногой, не позволив себя поднять, но в захвате застрял плотно и в итоге в середине раунда был переведен в партер. В итоге Коваленко даже принялся, сидя на сопернике, бить его кулаком, однако из этого положения Зарубин смог быстро вывернуться. Но остался в партере, просто смог сгруппироваться лицом вниз. Наполучал ударов по корпусу еще, но раунд додержался. Пока в одну калитку бой.

23:34

Первый раунд! Поехали! Бой все же по правилам ММА, с ударами ногами. И три раунда по три минуты.

23:30

А теперь поединок блогеров в среднем весе по тем же правилам. Александр «Саша Стоун» Зарубин против «Святослава «Свята» Коваленко.

23:24

Единогласным решением победил Чибисов!

23:22

Третий раунд: весь третий раунд Чибисов пер на соперника, а тот с трудом держался. Правда, выносливости, чтобы дожать, и Николаю не хватило. Но бой он наверняка выиграл. А Ефимов достоял.

23:19

Второй раунд: Чибисов продолжил работу первым номером и, прижав оппонента к сетке, очень прилично его обработал. В какой-то момент казалось, что Ефимов не достоит. Но он кое-как достоял, а на последних секундах еще и сначала бэкфистом мощно попал, а потом пробил после паузы хуком. Но раунд все же за соперником наверняка.

23:16

Первый раунд. Надо отметить, что бой проходит по правилам усеченного ММА — бойцы работают только руками. Три раунда по две минуты. Первый был очень активным. Чибисов работал первым номером, но слишком открыто и в паре эпизодов получил от соперника крайне неприятные серии.

23:13

Бой начался! Первый раунд!

23:09

Они уже как-то сражались в поединке на голых кулаках, и тогда Чибисов был сильнее.

23:07

В первом бою Андрей «Ушу-мастер» Ефимов сразится с Николаем «Чибисом» Чибисовым.

23:05

У Дацика в ММА рекорд — 6-8-0. Монсон имеет 60 побед при 26 поражениях и одной ничьей.

23:00

Давайте сравним участников главного боя. Дацику 45 лет, Монсону — 51. Параметры Дацика: 185 см, 120 кг, размах рук — 192. Монсона: 175 см, 108 кг, размах рук — 180.

22:50

Полностью основной кард турнира выглядит так:

Вячеслав Дацик (Россия, 6-2) — Джефф Монсон (Россия, 0-2); Гаджи Автомат (Россия, 9-0) — Фернандо Родригес (Бразилия, 0-0); Святослав Коваленко (Россия, 8-3) — Саша Стоун (Россия, 3-0); Николай Чибисов (Россия, 5-2) — Андрей Ефимов (Россия, 11-10).

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном поединке вечера встретятся Вячеслав Дацик и Джефф Монсон.

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