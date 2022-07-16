Судя по всему, Шарапова стала матерью уже 1 июля, когда сменила статус в соцсетях, написав «мама» и поставив рядом эмодзи с изображением медвежонка. Дело в том, что teddy bear («плюшевый медведь» с английского) созвучно с именем ее сына — Теодор, — поэтому теперь теннисистка называет себя «матерью медвежонка».
Полмесяца Шарапова не подтверждала догадки фанатов и только 15 июля выложила фото своей семьи — уже из трех человек.
«Теодор, VII-I-MMXXII, самый красивый, требовательный и оправдывающий себя подарок, о котором только могла мечтать наша маленькая семья», — подписала снимок спортсменка.
Новоиспеченный отец Гилкс отреагировал на рождение сына шуточным комментарием:
«Тео, надеюсь, ты унаследуешь координацию твоей матери, а не мышечную амнезию отца. Мы любим тебя».
Также миллионер репостнул в соцсетях эффектное фото Шараповой из журнала Vogue и подписал его «Мама», добавив все тот же эмодзи медвежонка.
Ранее Гилкс уже посвящал Шараповой немало нежных постов.
«Не могу дождаться момента, когда увижу нашего ребенка, увижу, какой великолепной матерью ты будешь, а также закончу мой курс по непонятным овощам и фруктам», — писал бизнесмен в мае этого года.
«С днем рождения, моя любовь. С каждым годом, когда ты становишься старше, мои шансы обыграть тебя хотя бы в одном матче растут. Или нет», — так Гилкс поздравил возлюбленную в апреле.
Напомним, Шарапова и Гилкс начали встречаться в 2018 году. Тогда их запечатлели вместе папарацци на выходе из аэропорта в Лос-Анджелесе, после чего они вместе сели в такси и уехали.
В декабре 2020-го года пара объявила о помолвке.
«Я сказала «Да» с первого дня нашего знакомства. Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала в соцсетях Шарапова.
«Спасибо тебе за то, что сделала меня очень-очень счастливым и сказала «Да». Я всю жизнь буду любить тебя и учиться у тебя», — отреагировал Гилкс.
Британец подарил возлюбленной кольцо, изготовленное на заказ, — из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки весом пять карат. По некоторым данным, оно обошлось Гилксу не менее чем в $400 тысяч.
В 2021 году Шарапова забеременела, но долго скрывала этот факт. Лишь 19 апреля 2022-го — в свой день рождения — она выложила фото с отдыха на Бали, где уже явно был виден округлившийся живот.
«Драгоценное начало. Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией», — с юмором подписала снимок теннисистка.
Гилкс был вне себя от счастья и выкладывал фото своей беременной невесты.
Хочется верить, что одна из самых красивых пар мира действительно будет жить долго и счастливо. Их дети в будущем могут стать либо профессиональными спортсменами, либо пойти в сферу искусства.
Напомним, Шарапова победила на 39 турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), из них пять раз — на турнирах «Большого шлема» и один — на Итоговом турнире WTA. Она является единственной россиянкой и одной из десяти теннисисток по всему миру, которым удалось победить на всех «мэйджорах» — Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
Гилкс добился большого успеха в бизнесе после того, как основал аукционный дом Paddle8, который является одной из крупнейших в мире интернет-площадок по торговле произведениями искусства.
Он считался весьма завидным британским холостяком, поскольку его состояние оценивалось в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.
Жених Шараповой вхож в королевскую семью: познакомился с принцами Гарри и Уильямом во время обучения в Итонском колледже — престижном пансионате для мальчиков, — а также встречался в ту пору с девушкой по имени Пиппа, которая приходится сестрой Кейт Миддлтон — тогда еще будущей супруге принца Уильяма. Гилкс до сих пор поддерживает дружбу с королевской семьей и был на свадьбе принца Уильяма. В данный момент основным его бизнесом является инвестиционная фирма Squared Circles.