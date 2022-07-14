Начать с победы: Рублев стартует в Бостаде матчем с Кория. LIVE

Хороший розыгрыш, Кория принял укороченный, Рублев ответил, и аргентинец пробил за боковую. 15:0.
Кория вытаскивает мяч из угла, но Андрей решает гейм ударом в противоположный угол, оформляет очень важный брейк и будет подавать на сет. 5-4.
Затяжной розыгрыш, и удача улыбается Рублеву: мяч попадает в трос и от него опускается в корт. Кория не успевает и без сил падает на грунт. Ровно.
Хорош Кория! Сначала вытащил почти «мертвый» мяч из угла, потом отбил смэш, но после очередной араки Рублева попал в сетку. 30:30.
Очень широко разыграли этот мяч соперники, Рублев пробил в угол, и Кория отправил мяч в аут. Гейм под ноль для Андрея, 3-3.
Укоротил аргентинец, но Андрей успел и сам ответил укороченным впритык с сеткой — без шансов для Федерико. 40:0.
Еще одно очко у Андрея, при этом Кория оступается и падает. «Ты в порядке?» — спрашивает его Рублев. Тот отвечает утвердительно, игра продолжается. 30:0.
Очередной розыгрыш выигрывает Кория и выходит вперед в матче. Впервые за пять геймов игрок взял свою подачу. Рублев уступает 2-3.
На ровном месте ошибся Андрей. Кория побежал за мячом в угол и выскочил за пределы корта, но Рублев не попал в пустую площадку, пробив в аут. Четвертый брейк в четырех геймах, 2-2.
И еще один брейк в этом матче! Кория попадает в сетку и проигрывает гейм, 2-1 в пользу Рублева.
А вот сейчас Рублев хорошо загонял соперника, Кория в итоге не успел достать мяч из угла. 30:30.
В первом же гейме пошла заруба. Андрей отыграл мяч, Кория вновь вышел вперед. Сейчас ровно. Андрей имел гемйбол, но упустил его.
Собственно, именно из-за игры Джере с Хюслером еще немного сдвинуто начало матча с участием Рублева — но ненадолго. Джере обыграл Хюслера в двух сетах 7:5, 6:2, центральный корт освободился, и в 13:45 Андрей должен начать игру.
В параллельном матче почти определился теннисист, с которым в третьем круге сыграет победитель пары Кория — Рублев. Серб Ласло Джере всего в одном гейме от победы над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером.
Рублев начинает борьбу на турнире со второго круга. Его соперник же в первом круге выбил из борьбы соотечественника Федерико Дельбониса.