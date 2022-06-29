Победная ничья: Каруана подарил Непомнящему путевку на чемпионский матч

Завтра Ян черными сыграет против Алишера Фируджи из Франции. Календарь остальных партии на ваших экранах.
Сдается Каруана на 57-м ходу! Преимущество Яна увеличивается до полутора очков! Потрясающий результат за четыре тура до конца турнира!
Видимо, Дуда дожмет Каруану! Обновилось время на часах шахматистов, еще по часу у них есть для завершения своей разборки.
Разменялись ладьями гроссмейстеры, после чего Каруана сделал не очень удачный ход конем! Ясно, что за столь короткое время придумать себе надежную защитную тактику невозможно.
Заблокирован конь Дуды! Понятно, что убежать на f6 он может довольно легко, но Фабиано делает пока просто что-то невероятное! 35. R1g2 Nb7 36. Nh7 Rfg6
Ого, кажется Каруана спасается!!! После 30-го хода резко падает оценка у Дуды — 30. Rdg3 Qe8 31. axb5 Rf6 32. Qf1 b6 33. Qg2 Qf8 34. Qh3 Qg8
Забирает Каруана пешку, но затем бежит ферзем на заднюю линию. В цейтноте американец, всего шесть минут на 10 ходов у него осталось.
Выставляет под удар ферзя своего коня Дуда, при этом имея на подстраховке на задней линии ладью!
Совсем плохой с точки зрения анализа компьютера сейчас сделал Каруана. Белые уверенно идут к победе, которая может оказаться большой победой для Непомнящего!
А сейчас мы переключаемся на доску, где поляк Дуда играет с Фабиано Каруаной, который остался единственным преследователем Непомнящего в турнирной таблице!
Итак, ничью фиксируют гроссмейстеры троекратным повторением ходов. После размена ладей и ферзей Ян и Теймур подвигали слонов с краю доски и расписались в равенстве — положение фигур абсолютно симметричное!
Ух, какой плотный отрезок выдали сейчас гроссмейстеры! 27. Nxb6 Qxb6 28. e3 Bxb2 29. Rxc4
На b6 ход конем делает Раджабов, на что ему перестановкой ферзя отвечает Непомнящий.
Атакует ферзя соперника Непомнящий, вынуждая Раджабова брать паузу на раздумье. c5 14. dxc5 Qa5 15. Nc3 Qxc5 16. Be3
Территориальный перевес на доске у белых, но он небольшой. 11. Rxa8 Bxa8 12. Nxb5 Bd5 13. Bf4
Каталонское начало у нас сегодня! 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. O-O dxc4