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Спорт

Победная ничья: Каруана подарил Непомнящему путевку на чемпионский матч

Непомнящий разошелся миром с Раджабовым в Мадриде

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Гроссмейстер Ян Непомнящий (Россия) на этапе Гран-при Москвы по шахматам.

Гроссмейстер Ян Непомнящий (Россия) на этапе Гран-при Москвы по шахматам.

РИА Новости
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает борьбу за право сразиться за титул чемпиона мира. В 10-м туре Турнира претендентов он белыми сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Параллельно американец Фабиано Каруана проиграл Яну-Кшиштофу Дуде, подарив Непомнящему возможность досрочно оформить победу в турнире. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:40

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

21:30

Завтра Ян черными сыграет против Алишера Фируджи из Франции. Календарь остальных партии на ваших экранах.

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21:25

Турнирная таблица на ваших экранах.

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21:15

Сдается Каруана на 57-м ходу! Преимущество Яна увеличивается до полутора очков! Потрясающий результат за четыре тура до конца турнира!

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21:07

Произвели размен ферзями гроссмейстеры, Дуда давит оппонента ладьей.

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20:57

Каруана направляет коня на f2. Финал этой партии близко!

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20:50

Недалеко его прячет американец, а Дуда следующим ходом ладьи будет ставить шах.

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20:44

Под атакой коня находится ферзь Каруаны, нужно ему его куда-нибудь убирать.

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20:30

Убрал повыше своего коня Дуда, после чего Каруана сделал ход на с3.

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20:20

После конь f3 от Яша-Кшиштофа Фабиано делает шах ферзем на а1.

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20:16

Пытается последнюю остроту на доске создать Каруана, выдвигая вперед коня.

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20:14

Уводит в угол своего ферзя Каруана, а Дуда переводит коня на e5.

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20:02

Конь f3 от Дуды.

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19:57

Видимо, Дуда дожмет Каруану! Обновилось время на часах шахматистов, еще по часу у них есть для завершения своей разборки.

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19:55

Разменялись ладьями гроссмейстеры, после чего Каруана сделал не очень удачный ход конем! Ясно, что за столь короткое время придумать себе надежную защитную тактику невозможно.

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19:49

Заблокирован конь Дуды! Понятно, что убежать на f6 он может довольно легко, но Фабиано делает пока просто что-то невероятное! 35. R1g2 Nb7 36. Nh7 Rfg6

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19:45

Ого, кажется Каруана спасается!!! После 30-го хода резко падает оценка у Дуды — 30. Rdg3 Qe8 31. axb5 Rf6 32. Qf1 b6 33. Qg2 Qf8 34. Qh3 Qg8

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19:42

А Дуда переводит назад ферзя.

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19:36

На f6 ходит ладьей Каруана.

19:33

Забирает Каруана пешку, но затем бежит ферзем на заднюю линию. В цейтноте американец, всего шесть минут на 10 ходов у него осталось.

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19:23

В угол поставил своего короля Каруана, не став лишать поляка коня, стоящего на g5.

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19:16

Выставляет под удар ферзя своего коня Дуда, при этом имея на подстраховке на задней линии ладью!

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19:12

На ход поляка ладьей американец отвечает движением слона.

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19:00

Дуда съедает еще одну пешку Каруаны, оценка компьютера повышается до +4!

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18:50

Пошел размен пешками.

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18:36

Совсем плохой с точки зрения анализа компьютера сейчас сделал Каруана. Белые уверенно идут к победе, которая может оказаться большой победой для Непомнящего!

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18:30

А сейчас мы переключаемся на доску, где поляк Дуда играет с Фабиано Каруаной, который остался единственным преследователем Непомнящего в турнирной таблице!

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18:25

Итак, ничью фиксируют гроссмейстеры троекратным повторением ходов. После размена ладей и ферзей Ян и Теймур подвигали слонов с краю доски и расписались в равенстве — положение фигур абсолютно симметричное!

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100%
18:15

Ух, какой плотный отрезок выдали сейчас гроссмейстеры! 27. Nxb6 Qxb6 28. e3 Bxb2 29. Rxc4

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100%
18:09

Съедает коня Теймур, однако Ян тут же лишает его слона.

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100%
18:05

На d7 ходит Ян, вынуждая черными отыграться сейчас.

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18:00

25. Bd4 Qd6

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17:50

Пока дело движется к спокойной ничьей. 24. Bc3 N8d7

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17:40

Слон f6 от Раджабова.

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17:30

На b6 ход конем делает Раджабов, на что ему перестановкой ферзя отвечает Непомнящий.

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17:24

Улучшается позиция у белых, компьютер оценивает их перевес в +1.

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17:18

Вот и ответ от Теймура.

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17:11

Пошел на размен россиянин, пожертвовав конем ради слона оппонента.

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17:01

На d5 теперь стоит слон Раджабова.

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16:57

Зеркалит своего оппонента Непомнящий.

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16:51

Ладья на с8 от Раджабова!

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16:50

Теперь два коня Яна стоят вместе.

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100%
16:44

Теймур ходит ферзем на с5.

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16:38

А Ян двигает на первую линию коня. Равная позиция у гроссмейстеров к этой минуте.

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16:34

В угол доски азербайджанец переводит слона.

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16:26

Двигает Теймур ферзя на а5, в то время как Ян перемещает слона на d2.

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16:16

Атакует ферзя соперника Непомнящий, вынуждая Раджабова брать паузу на раздумье. c5 14. dxc5 Qa5 15. Nc3 Qxc5 16. Be3

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16:11

Территориальный перевес на доске у белых, но он небольшой. 11. Rxa8 Bxa8 12. Nxb5 Bd5 13. Bf4

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16:07

Плотно атакует Ян! 9. axb5 a6 10. Nc3 axb5

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100%
16:01

Каталонское начало у нас сегодня! 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. O-O dxc4

16:05

7. Qc2 b5 8. a4 Bb7

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100%
16:00

Поехали! Начинаем с d4!

15:55

Ян сегодня начнет игру.

15:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! Россиянин Ян Непомнящий на Турнире претендентов играет в 10-м туре с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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