Русская битва на Мальорке: Медведев против Карацева. LIVE

На этот раз Медведев хорошо принял подачу, перехватил инициативу и так жестко атаковал, что вынудил Карацева отбить в аут. 15:15.
Карацев мастерски развел Медведева и мяч по разным углам. Даниил едва успел добежать и отбил в аут. 15:0.
Карацев второй раз подряд не смог принять толком — отправил мяч в аут. Медведев взял свою подачу и повел в первом сете 2:1.
Ух ты! Медведев «свечой» отправил мяч точно на заднюю линию, Карацев побежал догонять и, стоя спиной к сопернику, не глядя мощно ударил по мячу и попал в неудобный для соперника угол! Испанские фанаты аплодируют в шоке. В таком красивом стиле Аслан забрал свою подачу, а счет в первом сете стал 1:1.
Медведев с трудом отразил мяч, и тот очень плавно приземлился на половине корта Карацева. Аслан успел спокойно подойти, прицелиться и пробить в недосягаемый для соперника угол. 40:30!
Карацев отправил мяч в противоположный от Медведева угол, и тот чуть-чуть не успел добежать. 15:0.
Карацев принял и отправил мяч на боковую линию, но тот чуть-чуть вышел за пределы корта. 40:15.
Матч начался! Медведев на своей подаче очень быстро повел 30:0. Карацев принимает, но после короткой перестрелки допускает ошибки.
Несмотря на то, что предыдущий матч закончился достаточно давно, Медведев и Карацев пока на корт не выходят. Ждем.
В основных сетках турниров АТР спортсмены встречались один раз — в 2021 году в Риме Карацев выиграл 6:2, 6:4.
Матч идет третьим запуском на центральном корте после встречи Ильи Ивашко и Стефаноса Циципаса. Эта игра как раз только что завершилась победой грека со счетом 6:4, 6:4.