Стартовать с победы: Касаткина играет в Берлине с украинкой. LIVE

Касаткина атаковала переводом по линии. По задумке хорошо, а по факту попала в коридор — 5:7, первый сет за Калининой!
Атака с приема и уже второй удар идет с форхенда в угол на вылет — меньше, третий сет-пойнт у Калининой.
Не проходит у Дарьи первая, и это становится ключевым фактором. После слабой второй подачи розыгрыш оказывается в руках украинки, и та своего не упускает — ровно.
Касаткина оказывается в обороне, Калинина выходит к сетке и забивает сверху — меньше, второй сет-пойнт на приеме у Ангелины!
Калинина укорачивает после приема, Касаткина догоняет, но нарывается на мощный виннерс не выключившейся соперницы — 40:15.
Забивает Ангелина с хафкорта бэкхендом по диагонали в открытый корт после слабого приема Дарьи — 30:15.
Оборонялась Касаткина резаными бэкхендами, но Калинина перевела игру на форхенды по диагонали, и Дарья не справилась — 15:40, двойной брейк-пойнт.
После острого приема россиянка оказалась в глухой обороне, но Ангелина ошиблась с направлением атаки, после чего Касаткина выполнила шикарную обводящую свечку, а затем забила с форхенда в открытый угол — 30:15.
Теперь Касаткина простила. Бросила в борьбе у сетки классную обводящую свечку, а на ответную свечку догнавшей мяч соперницы умудрилась пробить в коридор смэшем — ровно.
Просто лучший розыгрыш матча. Обе были хороши, но Касаткина — так просто прекрасна. Отбила все в обороне, в том числе смэш от сетки и смогла заставить соперницу пробить в сетку — меньше, брейк-пойнт.
Калинина должна была дожать в атаке, но умудрилась с хафкорта пробить в коридор вместо открытой части корта — ровно.
Интересный обмен ударами, в котором вошедшая в хафкорт Ангелина в итоге забила виннерс с бэкхенда — 40:30.
Завязался достаточно продолжительный розыгрыш, в котором украинка вела игру и все сделала грамотно — 15:30.
И блестящий прием россиянки завершает гейм на чужой подаче в ее пользу — 2:1, Касаткина повела-таки с брейком!
Россиянка вышла к сетке и должна была завершать, но не смогла пробить как следует смэш, оказалась в обороне и не справилась — больше.
Касаткина втягивает соперницу в розыгрыш, и Ангелина совсем не попадает в корт, переводя по диагонали — 30:30.
В первом розыгрыше на подаче Калининой обе вышли к сетке, но украинка оказалась успешнее — 15:0.
Не проходит первый мяч у Касаткиной, но в розыгрыше со второго она дожидается аута по длине от соперницы — 40:30.
Первый гейм на подаче Калининой прошел очень напряженно. Касаткина начала лучше и имела два брейк-пойнта на счете 15:40, но украинка смогла отыграться и забрала гейм — 0:1.
Выходят на корт теннисистки. Сейчас пройдет жеребьевка, а потом будет четырехминутная разминка.
Соперницы играли друг с другом один раз на уровне WTA-тура. И было это аж семь лет назад! В далеком 2015 году Касаткина победила в Ванкувере в двух сетах — 7:6 (7-4), 6:1.
Дарья Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA, поднявшись после успешного выступления на «Ролан Гаррос», где дошла до полуфинала. Калинина занимает 37-ю позицию. В Париже она проиграла во втором круге. После этого выступила еще на траве в голландском Хертогенбоше и там тоже вылетела во втором круге, уступив россиянке Екатерине Александровой.