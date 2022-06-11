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Спорт

Видео: Ягудин в костюме Чубакки и Губерниев с веслом пробежали стометровку на Неделе легкой атлетики

Глава ВФЛА Привалова удивилась второму месту гимнаста Нагорного на забеге Golden Race

В рамках Недели легкой атлетики в Москве состоялся забег на 100 метров Golden Race со звездными участниками: с олимпийским чемпионом в беге на 800 метров Юрием Борзаковским состязались представители других видов спорта, в том числе гимнаст Никита Нагорный, лыжник Александр Легков и футболист Денис Глушаков. А фигурист Алексей Ягудин и комментатор Дмитрий Губерниев удивили зрителей яркими образами. Подробности события и самые яркие комментарии участников — в видеообзоре «Газеты.Ru».

Неделя легкой атлетики в Москве ознаменовалась праздничным событием: в забеге на 100 метров приняли участие звезды отечественного спорта. Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), олимпийский чемпион Юрий Борзаковский вышел на дорожку против гимнаста Никиты Нагорного, лыжника Александра Легкова, футболиста Дениса Глушакова, фигуриста Алексея Ягудина, сноубордиста Вика Уайлда и баскетболиста Алексея Саврасенко. Компанию им составил комментатор Дмитрий Губерниев — мастер спорта по академической гребле.

Именно Губерниев и устроил шоу. Хоть перед стартом он обещал корреспонденту «Газеты.Ru», что «все лягут» под его натиском, по факту конкуренцию с чемпионами ему было выдержать непросто. Понимал это и сам Дмитрий, потому избрал тактику работы на публику — как всегда, феерично. Сначала, выйдя на дорожку с веслом, он устроил фальстарт, а затем, когда забег начался, неспешно подбежал поприветствовать зрителей и так, неторопливо, добрался до финишной черты.

Пока остальные участники забега обнимались и поздравляли друг друга, Губерниев не терял времени, последовав примеру фигуристки Александры Трусовой — он исполнил прыжок в длину, с довольным видом приземлившись в яму с песком.

Ну а выиграл забег, как и следовало ожидать, Юрий Борзаковский. Вторым к финишу пришел Нагорный, замкнул тройку Легков. Впрочем, все понимали, что всерьез соревноваться никто не будет — об этом, в частности, заявил «Газете.Ru» и Денис Глушаков, подчеркнув, что главное — хорошее настроение участников и зрителей.

Болельщиков, к слову, развлекал не только Губерниев. Алексей Ягудин вышел на старт в необычном образе, облачившись в костюм персонажа саги «Звездные войны» Чубакки. Сам он, правда, в беседе с журналистами назвал это костюмом собаки. А на уточняющий вопрос: «Разве это не Чубакка?» Алексей сделал паузу и резюмировал: «Собака, в общем».

В интервью корреспонденту «Газеты.Ru» и.о. президента ВФЛА, олимпийская чемпионка Сиднея — 2000 в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова призналась, что не сомневалась в победе Борзаковского, добавив, что удивлена второму месту Нагорного. Она также заявила, что подобные мероприятия будут проводиться и впредь.

«Мне это понравилось, причем даже очень. Конечно, я не сомневалась в победе Юрия Михайловича. Несмотря на то, что он бегал 800 метров, у него очень хороший потенциал на 100 метров – что он сегодня и продемонстрировал. Гимнасты — тоже.

Чтобы сделать опорный прыжок, им надо бежать быстро, но я была удивлена, что Никита Нагорный 100 метров продержался. И куда нам без лыж! Понятно, что для лыжников 100 метров маловато — вот если бы бежали круг, то на второе место подтянулся бы Александр Легков.

Легко ли все участники забега согласились выступить? Юрий Михайлович знает всех лично, и против его обаяния никто не мог устоять. Он как спортивный директор федерации проделал очень большую работу для этого. Будут ли еще подобные мероприятия? Наметки уже есть, думаю, что будет и женский забег среди представительниц разных видов спорта», — сказала Привалова.

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