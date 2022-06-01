Отомстить за Медведева: Рублев сражается с Чиличем. LIVE

17:15

Россиянин Андрей Рублев является седьмой ракеткой мира, опытнейший хорват Марин Чилич располагается на 23-й позиции и находится в отличной форме. В игре четвертого круга он отдал только семь геймов второму на данный момент теннисисту планеты Даниилу Медведеву! Рублев же проиграл вдрызг первый сет Яннику Синнеру, затем уверенно выиграл второй, повел в третьем с брейком и... итальянец снялся из-за травмы. Так что оба свежие сегодня.