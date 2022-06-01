Отомстить за Медведева: Рублев сражается с Чиличем. LIVE

Поначалу показалось, что Чилич продолжит доминировать, как против Медведева, но Рублев быстро показал, что он очень уверенно себя чувствует на своей подаче тоже. А потом и вовсе стал давить на чужой и в итоге ее выиграл. Посмотрим, что будет дальше.
Шикарный удар Андрея на вылет с форхенда — 15:40, два брейк-пойнта на подаче хорвата у Андрея!
Не проходит первый мяч у Чилича. Но со второго он играет достаточно мощно, чтобы Рублев уже следующий удар не отбил в корт — 15:0.
В трос попадает Рублев в розыгрыше при обмене косыми бэкхендами. Это обостряет размен, Чилич атакует, переводит, желая забить на вылет, но Андрей достает и отвечает по диагонали в свободную часть корта — 15:15.
Продолжительный розыгрыш, в котором Андрей владел инициативой, а соперник не попал по длине — 15:30.
Атакует со второй подачи Рублев, но не застает хорвата врасплох, и тот выигрывает розыгрыш форхендом — 3:4.
Не попал Чилич первой. Со второй завязался розыгрыш, в котором Рублеву все равно было тяжело, но в итоге он заставил Марина пробить в сетку — 40:15.
А теперь в линию попал Рублев, чем доставил оппоненту проблемы. Марин все равно атаковал, но с форхенда вместо угла корта попал в аут по длине — 40:30.
Теннисисты уже на корте. По итогам жеребьевки первым подавать будет Чилич. Начинается разминка.
Победитель нашего матча сразится с победителем противостояния посеянного под восьмым номером норвежца Каспера Рууда с датчанином Хольгером Руне, выбившим на предыдущей стадии одного из главных фаворитов, грека Стефаноса Циципаса.
Рублев и Чилич играли друг с другом шесть раз. Перевес на стороне россиянина — 4-2.
2015 год.
Женева. Грунт. 1/8 финала. Чилич — 4:6, 7:6 (9-7), 6:1.
2019 год.
«Мастерс». Майями. Хард. 1/32 финала. Рублев — 6:4, 6:4. Москва. Зал. Полуфинал. Рублев — 7:5, 6:4.
2021 год.
«Мастерс». Майами. Хард. 1/8 финала. Рублев — 6:4, 6:4. «Мастерс». Цинциннати. Хард. 1/16 финала. Рублев — 5:7, 6:3, 6:1.
2022 год.
Australian Open. Хард. 1/16 финала. Чилич — 7:5, 7:6 (7-3), 3:6, 6:3.
Россиянин Андрей Рублев является седьмой ракеткой мира, опытнейший хорват Марин Чилич располагается на 23-й позиции и находится в отличной форме. В игре четвертого круга он отдал только семь геймов второму на данный момент теннисисту планеты Даниилу Медведеву! Рублев же проиграл вдрызг первый сет Яннику Синнеру, затем уверенно выиграл второй, повел в третьем с брейком и... итальянец снялся из-за травмы. Так что оба свежие сегодня.