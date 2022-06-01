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Спорт

Отомстить за Медведева: Рублев сражается с Чиличем. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Андрей Рублев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия). ОНЛАЙН

В четвертьфинале теннисного турнира «Ролан Гаррос» россиянин Андрей Рублев сражается с хорватом Марином Чиличем, который в прошлом круге выбил еще одного представителя России Даниила Медведева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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18:39

Еще одна сетка у Чилича после приема Андрея, на этот раз с задней линии — 40:30.

18:38

Неудобно для пошедшего вперед хорвата принял Рублев, и тот пробил с лета в сетку — 40:15.

18:38

И еще одна — 40:0.

18:38

С двух отличных подач начинает второй сет Чилич — 30:0.

18:35

Поначалу показалось, что Чилич продолжит доминировать, как против Медведева, но Рублев быстро показал, что он очень уверенно себя чувствует на своей подаче тоже. А потом и вовсе стал давить на чужой и в итоге ее выиграл. Посмотрим, что будет дальше.

18:34

Подачей завершает партию Рублев — 7:5!

18:34

Очко с подачи — 40:0, тройной сет-пойнт!

18:33

Аут по длине у Чилича в розыгрыше — 30:0.

18:33

Не принимает Марин подачу — 15:0.

18:31

Аут по длине у Чилича в розыгрыше — 5:6, Рублев выйдет подавать на партию!

18:30

Шикарный удар Андрея на вылет с форхенда — 15:40, два брейк-пойнта на подаче хорвата у Андрея!

18:29

Рублев принимает в заднюю линию — 15:30.

18:29

Первая двойная ошибка Чилича — 15:15.

18:28

Не проходит первый мяч у Чилича. Но со второго он играет достаточно мощно, чтобы Рублев уже следующий удар не отбил в корт — 15:0.

18:27

Чилич пробивает в сетку — 5:5.

18:26

Продолжительный розыгрыш, в котором Чилич не попал по длине — 40:30.

18:26

Рублев не попадает по длине после приема Чиличем второй подачи — 30:30.

18:25

Очко с подачи — 30:15.

18:24

В трос попадает Рублев в розыгрыше при обмене косыми бэкхендами. Это обостряет размен, Чилич атакует, переводит, желая забить на вылет, но Андрей достает и отвечает по диагонали в свободную часть корта — 15:15.

18:24

Чилич переигрывает Рублева в розыгрыше, заставляя россиянина пробить в сетку — 0:15.

18:21

Нет приема — 4:5.

18:21

Эйс — больше.

18:20

На этот раз Андрей дотянулся до подачи, но не смог отбить — 40:40.

18:20

Какая подача — 30:40, второй брейк-пойнт.

18:19

Не справляется Чилич с мощным ударом Рублева — 15:40, двойной брейк-пойнт!

18:18

Продолжительный розыгрыш, в котором Андрей владел инициативой, а соперник не попал по длине — 15:30.

18:17

Чилич атакует, идет к сетке и забивает смэш — 15:15.

18:17

Рублев принимает вторую подачу на вылет — 0:15.

18:16

Забирает гейм Рублев — 4:4.

18:15

Цепляется хорват за прием и терпит в обороне, но в итоге бьет в сетку — 40:30.

18:15

Обостряет форхендом Чилич, затем укорачивает и выигрывает розыгрыш — 30:30.

18:14

В сетку пробивает Чили в обмене ударами — 30:15.

18:14

Отыгрывается россиянин в розыгрыше — 15:15.

18:13

Долгий розыгрыш со второй подачи Рублева, и Чилич оказывается в нем точнее — 0:15.

18:11

Атакует со второй подачи Рублев, но не застает хорвата врасплох, и тот выигрывает розыгрыш форхендом — 3:4.

18:10

Отменная первая подача, после чего завершение в противоход — больше.

18:09

Отыгрывается Андрей — ровно!

18:08

Аут у Рублева. Судья спустилась с вышки и показала — больше.

18:07

Достает уходящую подачу Андрей, но вторым ударом Чилич решает вопрос — ровно.

18:06

Рублев цепляется за прием, и хорват играет в аут — меньше, брейк-пойнт!

18:06

Переигрывает Чилич соперника — 40:40.

18:05

Отыгрывает один подачей — 0:40, второй брейк-пойнт.

18:04

Блестящий удар Рублева — 15:40, двойной брейк-пойнт у россиянина!

18:03

Еще один розыгрыш за Андреем — 15:30.

18:03

Опять вторая подача, но аут по длине у Рублева на приеме — 15:15.

18:02

Смог завязать Рублев розыгрыш со второй подачи, и в итоге Чилич не попал в корт — 0:15.

18:01

Не справляется с атаками Рублева Чилич — 3:3.

18:00

Еще одна классная подача — 40:15.

18:00

Прием в сетку — 30:15.

17:9

Двойная ошибка, первая в матче — 15:15.

17:59

В розыгрыше со своей второй подачи Рублев ловит хорвата на противоходе — 15:0.

17:57

И тут же очко с подачи — 2:3.

17:56

Не попал Чилич первой. Со второй завязался розыгрыш, в котором Рублеву все равно было тяжело, но в итоге он заставил Марина пробить в сетку — 40:15.

17:55

Прием в сетку — 40:0.

17:55

Эйс — 30:0.

17:54

Не принимает Рублев подачу, хотя не сразу верит, что соперник попал. Но он попал — 15:0.

17:54

Блестящим глубоким переводом с форхенда в боковую линию завершает гейм россиянин — 2:2.

17:53

Еще одна. 4-4 по эйсам уже. 40:30 в гейме.

17:53

Отыгрывается подачей на вылет за 200 км/ч — 30:30.

17:53

Опять хорват хорош в розыгрыше со второй подачи Андрея — 15:30.

17:52

Очень остро принимает вторую подачу Чилич, и Рублев не справляется — 15:15.

17:52

Здорово подает россиянин — 15:0.

17:50

Очком с подачи завершает гейм хорват — 1:2.

17:49

Нет приема — больше.

17:49

И еще аут у Чилича — 40:40.

17:48

А теперь в линию попал Рублев, чем доставил оппоненту проблемы. Марин все равно атаковал, но с форхенда вместо угла корта попал в аут по длине — 40:30.

17:47

Здорово атакует хорват, как и в матче против Медведева, собирая все линии — 40:15.

17:46

Чилич срывает форхенд после приема Рублева — 30:15.

17:45

Принял Андрей вторую подачу, но соперник быстро поймал его на противоходе — 30:0.

17:45

Подача на вылет — 15:0.

17:44

Розыгрышем на второй подаче Рублев забирает гейм — 1:1.

17:44

Россиянин не попадает в корт после приема хорвата — 40:30.

17:43

Прием в сетку — 40:15.

17:43

Аут у Андрея после приема соперника — 30:15.

17:43

Очко с подачи — 30:0.

17:42

Мощная подача, и уже после второго удара Чилич не попадает в корт — 15:0.

17:41

Подачей завершает гейм Марин — 0:1.

17:41

А вот шикарный прием Рублева на вылет — 40:15.

17:40

Хорват здорово попал в розыгрыше справа — 40:0.

17:40

Еще очко с подачи — 30:0.

17:39

Чилич подачей выигрывает первый розыгрыш — 15:0.

17:38

Теннисисты уже на корте. По итогам жеребьевки первым подавать будет Чилич. Начинается разминка.

17:30

Наш матч начнется примерно в 17.40 мск.

17:25

Победитель нашего матча сразится с победителем противостояния посеянного под восьмым номером норвежца Каспера Рууда с датчанином Хольгером Руне, выбившим на предыдущей стадии одного из главных фаворитов, грека Стефаноса Циципаса.

17:20

Рублев и Чилич играли друг с другом шесть раз. Перевес на стороне россиянина — 4-2.

2015 год.

Женева. Грунт. 1/8 финала. Чилич — 4:6, 7:6 (9-7), 6:1.

2019 год.

«Мастерс». Майями. Хард. 1/32 финала. Рублев — 6:4, 6:4. Москва. Зал. Полуфинал. Рублев — 7:5, 6:4.

2021 год.

«Мастерс». Майами. Хард. 1/8 финала. Рублев — 6:4, 6:4. «Мастерс». Цинциннати. Хард. 1/16 финала. Рублев — 5:7, 6:3, 6:1.

2022 год.

Australian Open. Хард. 1/16 финала. Чилич — 7:5, 7:6 (7-3), 3:6, 6:3.

17:15

Россиянин Андрей Рублев является седьмой ракеткой мира, опытнейший хорват Марин Чилич располагается на 23-й позиции и находится в отличной форме. В игре четвертого круга он отдал только семь геймов второму на данный момент теннисисту планеты Даниилу Медведеву! Рублев же проиграл вдрызг первый сет Яннику Синнеру, затем уверенно выиграл второй, повел в третьем с брейком и... итальянец снялся из-за травмы. Так что оба свежие сегодня.

17:10

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» российский теннисист Андрей Рублев сражается с хорватом Марином Чиличем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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