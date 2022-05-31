Сражение за полуфинал: Зверев играет с Алькарасом. LIVE

Зверев пытается обвести вышедшего к сетке соперника, тот достает мяч с лета, но не перебрасывает — 30:40, брейк-пойнт!
Подставился испанец под атаку с бэкхенда от Зверева, и Александр уверенно довел розыгрыш до вынужденной ошибки соперника — 30:15.
Острый прием и выход вперед Алькараса заканчиваются ударом Зверева в сетку — меньше, брейк-пойнт.
Не попадает первым мячом Карлос, укорачивает в розыгрыше. Зверев добегает, но, перекидывая сетку, попадает в коридор — 0:1.
Блестящим ударом Алькарас забивает в угол квадрата подачи с бэкхенда после приема Зверервым своей второй подачи — 30:30.
Соперники уже встречались друг с другом трижды. Перевес пока на счету Зверева — 2-1.25-летний немец дважды победил в 2021 году. На харде в 1/16 финала турнира в Акапулько — 6:3, 6:1. В зале в полуфинале турнира в Вене — 6:3, 6:3. А вот в этом году они встретились на грунте совсем недавно — в финале мадридского «Мастерса». И там Алькарас просто разнес Сашу — 6:3, 6:1.
Нас ждет очень интересный матч. Немец Александр Зверев является третьей ракеткой мира, юный испанский суперталант Карлос Алькарас занимает уже шестую позицию в рейтинге АТР. При этом Алькарас в этом сезоне на грунте проиграл только один матч и является чуть ли не главным фаворитом этого «Ролан Гаррос». Но и Зверев на грунте хорош. Будет жарко.