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Спорт

Сражение за полуфинал: Зверев играет с Алькарасом. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). ОНЛАЙН

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Pascal Rossignol/Reuters
В четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» сражаются немецкий теннисист с российскими корнями Александр Зверев и испанское дарование — Карлос Алькарас, которого называют одним из фаворитов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:06

Зверев агрессивен после второй подачи, и Карлос не попадает по ширине — меньше, брейк-пойнт.

18:06

Шикарный укороченный испанца — 40:40.

18:05

Зверев пытается обвести вышедшего к сетке соперника, тот достает мяч с лета, но не перебрасывает — 30:40, брейк-пойнт!

18:05

В сетку попадает Алькарас — 30:30.

18:04

Подставился испанец под атаку с бэкхенда от Зверева, и Александр уверенно довел розыгрыш до вынужденной ошибки соперника — 30:15.

18:03

Алькарас идет с подачи к сетке и там уверенно укорачивает — 30:0.

18:02

Теперь Зверев принимает в сетку — 15:0.

18:02

И прием в сетку — 2:2.

18:02

В относительно продолжительном обмене ударами Алькарас не попадает по длине — 40:0.

18:01

Еще одна классная подача — 30:0.

18:00

Алькарас принимает в аут — 15:0.

17:58

Прием в сетку — 1:2.

17:58

Атакует Зверев, но сам же попадает в сетку — 40:30.

17:58

Мощнейшая подача — 30:30.

17:57

Аут Алькараса после приема Зверева — 15:30.

17:57

Отличный прием Александра — 15:15.

17:56

Свою подачу Алькарас начинает уверенно — 15:0.

17:56

Очко с подачи — 1:1. Удержал свой гейм Зверев.

17:55

И еще один розыгрыш за немцем — больше.

17:54

Зверев разыгрывает хорошую комбинацию — ровно.

17:54

Острый прием и выход вперед Алькараса заканчиваются ударом Зверева в сетку — меньше, брейк-пойнт.

17:53

Немец срывает форхенд после резаного удара соперника — 40:40.

17:52

Наконец и Зверев переигрывает оппонента в розыгрыше — 40:30.

17:51

В сетку принимает вторую подачу Алькарас — 30:30.

17:51

Алькарас принимает и переигрывает Александра в розыгрыше — 15:30.

17:50

Обменялись выигранными очками на подаче Зверева соперники — 15:15.

17:9

Не попадает первым мячом Карлос, укорачивает в розыгрыше. Зверев добегает, но, перекидывая сетку, попадает в коридор — 0:1.

17:48

Не справляется Саша с давлением испанца — 40:30.

17:47

Блестящим ударом Алькарас забивает в угол квадрата подачи с бэкхенда после приема Зверервым своей второй подачи — 30:30.

17:47

Короткий розыгрыш и ошибка Алькараса — 15:30.

17:46

Тут же прием в сетку — 15:15.

17:46

Зверев хорошо принимает, и Алькарас не попадает в корт — 0:15.

17:45

Итак, матч начинается. Алькарас готов к подаче.

17:45

Соперники уже вовсю разминаются. По итогам жеребьевки Алькарас будет подавать первым.

17:40

Соперники уже встречались друг с другом трижды. Перевес пока на счету Зверева — 2-1.25-летний немец дважды победил в 2021 году. На харде в 1/16 финала турнира в Акапулько — 6:3, 6:1. В зале в полуфинале турнира в Вене — 6:3, 6:3. А вот в этом году они встретились на грунте совсем недавно — в финале мадридского «Мастерса». И там Алькарас просто разнес Сашу — 6:3, 6:1.

17:35

Нас ждет очень интересный матч. Немец Александр Зверев является третьей ракеткой мира, юный испанский суперталант Карлос Алькарас занимает уже шестую позицию в рейтинге АТР. При этом Алькарас в этом сезоне на грунте проиграл только один матч и является чуть ли не главным фаворитом этого «Ролан Гаррос». Но и Зверев на грунте хорош. Будет жарко.

17:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала «Ролан Гаррос», где играют немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

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