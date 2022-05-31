Битва сильнейших: Джокович и Надаль сражаются за 1/2 финала «Ролан Гаррос». LIVE

Как же шикарно играет Надаль! Переводит по линии, попадает, и не успевает за этим мячом Новак. Второй брейк в этом сете! 4:1.
В трос мяч попадает от Новака, и вырывает победу на своей подаче Рафаэль. 3:1 становится счет в первом сете.
15:30. Глубоко под заднюю линию ответил Новак, и не сумел этот мяч качественно обработать Рафа.
Укороченный от Новака достает Надаль, и с этим ударом серб ничего не сумел сделать. Выигрывает испанец свою подачу. 2:0 в первом сете.
Трос сыграл в пользу Надаля. Испанский теннисист выигрывает первый гейм с брейком. Около десяти минут была партия! 1:0 в первом сете.
Ровно. На второй подаче завязывается борьба, оба пошли к сетке, и один каверзный удар Джоковича не достает Надаль.
Меньше. Укороченный вытаскивает серб, сыграл по диагонали, но прочитал этот момент Надаль. Забил он в пустой корт.
15:15. Нас ждут долгие розыгрыши. Прекрасный розыгрыш, ряд переводов был сделан, и ошибается Новак — бьет в сетку.
Появляются теннисисты на корте. Совсем скоро начнется разминка. Нас ждет противостояние великих!
Кстати, история встреч Джоковича и Надаля — самое длительное противостояние по количеству матчей в мужском теннисе в Открытой эре (с 1968 года).
На пять минут сдвинулось у нас начало матча. Но совсем скоро уже должны появиться теннисисты на корте.
Счет личных противостояний между Джоковичем и Надалем 30-28 в пользу сербского теннисиста. Они встречались в последний раз тут же — в полуфинале Открытого чемпионата Франции, игра завершилась победой Новака со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Кстати, до этого поединка Надаль выиграл пять встреч подряд.
Матч начнется после 21.45 по московскому времени. До этого на корте состоялся поединок немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса, который завершился победой представителя Германии в четырех сетах со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.