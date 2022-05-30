Сражение за четвертьфинал: Медведев на «Ролан Гаррос» играет с Чиличем. LIVE

Итак, Чилич забирает свою подачу на борьбе. Достаточно упорно сражаются теннисисты. 2:1 в первом сете.
15:0. Хороший розыгрыш провели теннисисты, в итоге по центру атаковал Медведев. Не успевал к мячу Чилич, ошибся по длине.
И еще одна ошибка от Медведева приводит к тому, что Чилич выигрывает первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.
На десять минут отложилось начало нашего матча, хотя странно. Достаточно давно уже закончили играть теннисистки, которые были до на этом корте.
Кстати, победитель этого матча сыграет с Андреем Рублевым. Вполне вероятно, что нас ждет российский четвертьфинал.
Лично Медведев и Чилич встречались трижды, и все три матча остались за российским теннисистом. Два раза они встречались в прошлом году — в третьем круге Уимблдона Даниил отыгрался с 0:2 по сетам (6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2), а затем принес второе, победное очко в финале Кубка Дэвиса — 7:6 (9:7), 6:2.
Поединок начнется после 21.45 по московскому времени. Он поставлен четвертым запуском после игры Иги Свёнтек с Чжэн Циньвэнь (матч уже завершился победой Свёнтек).