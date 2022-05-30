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Спорт

Сражение за четвертьфинал: Медведев на «Ролан Гаррос» играет с Чиличем. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 4-й круг. Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия). ОНЛАЙН

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Российский теннисист Даниил Медведев в рамках четвертого круга турнира «Ролан Гаррос» играет с представителем Хорватии Марином Чиличем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:14

Итак, Чилич забирает свою подачу на борьбе. Достаточно упорно сражаются теннисисты. 2:1 в первом сете.

22:13

40:30. Пытался на смэш ответить Медведев, но не удалось.

22:13

30:30. Отличный прием от Медведева.

22:12

30:15. Очередной розыгрыш покоряется Чиличу. Укротил слета навылет.

22:12

15:15. Навылет через коридор отлично бьет Медведев.

22:11

15:0. Ошибается по длине Медведев.

22610

Легко свою подачу под ноль берет Медведев. 1:1 в первом сете.

22:09

40:0. Прием совсем у Чилича не получается.

22:09

30:0. Подача помогает Медведеву, слева по линии навылет.

22:08

15:0. Хороший розыгрыш провели теннисисты, в итоге по центру атаковал Медведев. Не успевал к мячу Чилич, ошибся по длине.

22:06

И еще одна ошибка от Медведева приводит к тому, что Чилич выигрывает первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.

22:06

40:15. Ошибается при розыгрыше второй подачи Медведев и бьет в сетку.

22:05

30:15. К сетке пошли оба, в итоге обводящий лучше удался Чиличу, не вытащил мяч Даня.

22:04

15:15. Хороший прием у Медведева, заставляет он соперника ошибиться.

22:03

15:0. Хорошая подача проходит у хорвата.

22:03

Поехали! Чилич подает первым.

21:57

Идет разминка.

21:55

В 22.00 по московскому времени должен начаться матч. Появляются теннисисты на корте.

21:50

На десять минут отложилось начало нашего матча, хотя странно. Достаточно давно уже закончили играть теннисистки, которые были до на этом корте.

21:45

Кстати, победитель этого матча сыграет с Андреем Рублевым. Вполне вероятно, что нас ждет российский четвертьфинал.

21:40

Лично Медведев и Чилич встречались трижды, и все три матча остались за российским теннисистом. Два раза они встречались в прошлом году — в третьем круге Уимблдона Даниил отыгрался с 0:2 по сетам (6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2), а затем принес второе, победное очко в финале Кубка Дэвиса — 7:6 (9:7), 6:2.

21:35

Поединок начнется после 21.45 по московскому времени. Он поставлен четвертым запуском после игры Иги Свёнтек с Чжэн Циньвэнь (матч уже завершился победой Свёнтек).

21:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого круга турнира «Ролан Гаррос», где российский теннисист Даниил Медведев сражается с хорватом Марином Чиличем.

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