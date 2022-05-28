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Спорт

Российско-сербское противостояние: Медведев бьется с Кецмановичем. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг. Кецманович (Сербия) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с сербом Миомиром Кецмановичем в третьем круге Открытого чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:56

Да, серб спокойно взял свою подачу. Счет во втором сете стал 4:3, впереди Медведев.

14:54

Кецманович уже по традиции разносит соперника на своей подаче. Счет уже 40:0.

14:52

Наконец-то Медведев ответил на дерзость Кецмановича и тоже взял свою подачу под ноль! Эйс, отличная подача и перевод точно по боковой линии смяли все сопротивление серба. Счет во втором сете стал 4:2 в пользу Даниила.

14:50

Да что творится?! Кецманович второй раз подряд очень легко забирает свою подачу под ноль. Почему разладился прием у Медведева? Счет во втором сете становится 3:2, впереди все еще Даниил.

14:48

Медведев взял свою подачу и повел во втором сете 3:1!

14:47

40:15 — а вот теперь прострел по боковой линии удался Даниилу.

14:46

Даниил не смог попасть по правой боковой линии — 30:15.

14:45

Медведев не собирался отдыхать долго и позволять сопернику воспрянуть духом. На своей подаче россиянин быстро повел 30:0 благодаря эйсу, а потом — отличному выходу к сетке и укороченному удару.

14:43

Вот это да! Кецманович неожиданно забрал свою подачу под ноль. Счет во втором сете стал 1:2, впереди Медведев. Вернется ли серб в игру?

14:40

Медведев спокойно взял свою подачу и повел во втором сете 2:0.

14:38

На своей подаче Даниил выглядит так же уверенно и ведет уже 40:15. Только один раз слишком рискнул и ошибся по длине. Эйсы и мощные удары по линии позволяют россиянину уничтожать соперника.

14:36

После очередной ошибки серба Медведев сделал брейк и повел во втором сете 1:0.

14:34

Кецманович разваливается прямо на глазах. На собственной подаче в начале второго сета серб проигрывает уже 15:40, постоянно отправляя мяч в аут. Медведев бьет настолько сильно, что адекватного ответа у Миомира не находится.

14:32

Медведев классно пробил по правой боковой линии и взял гейм на своей подаче, а вместе с ним — и первый сет со счетом 6:2!

14:31

Даниил неожиданно ошибся по длине — 40:30.

14:30

Медведев быстро исправляется и выходит вперед — 40:15. Ему удается бить по линиям навылет.

14:29

На подаче Медведева серб отчаянно сопротивляется и повел 0:15, когда россиянин ошибся по длине с форхенда.

14:27

Все-таки сделал Медведев второй брейк! Счет в первом сете стал 5:2 в его пользу.

14:26

Ух ты, Кецманович собрался и почти догнал оппонента — 30:40. Сам Даниил немного расслабился — сначала аут, потом сетка.

14:24

Медведев быстро повел на чужой подаче 0:40! Серб сам много ошибается, но и у россиянина получаются отличные переводы по боковой линии.

14:22

Серб попал в сетку, и Медведев забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 4:2 в его пользу!

14:20

40:15 — Медведев уверенно вышел вперед, Кецманович наошибался, отправляя мяч в аут.

14:19

Соперники долго обменивались ударами, а затем Медведев элегантно сыграл укороченным. 15:0.

14:18

Даниил принял в аут, и серб забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 3:2, впереди по-прежнему россиянин.

14:17

40:15! Кецманович попал по правой боковой линии.

14:16

Сначала оба соперника допустили по ошибке, но затем у Кецмановича получилась классная подача, и он повел 30:15.

14:14

Еще одна классная подача, серб не принял, и Медведев взял этот гейм! Счет в первом сете стал 3:1 в его пользу.

14:13

Россиянин классно поймал мяч на лету и пробил укороченным — Кецманович не достал. 30:30!

14:12

Вовремя на помощь Медведеву пришел эйс! 15:30.

14:11

А вот теперь неожиданно серьезные трудности у Медведева на его подаче. Сначала попал в аут, а потом допустил двойную ошибку. 0:30. Беда.

14:09

Кецманович пытался попасть по боковой линии, но получилось лишь в аут. Медведев быстро сделал брейк и повел в первом сете 2:1!

14:07

Уже 15:40! Кецманович занервничал дважды подряд попал в сетку. У Медведева два брейк-поинта!

14:06

15:15 на подаче Кецмановича. Медведев потихоньку приходит в себя и навязывает более жесткую борьбу.

14:04

Россиянин не без труда взял свою подачу и сравнял счет в первом сете — 1:1.

14:04

40:30! Медведев грамотно вышел к сетке и укоротил без шансов для соперника.

14:03

30:30! Эйс очень вовремя пришел на помощь Медведеву.

14:02

Какое же тяжелое начало матча у Даниила. На своей подаче он уже летит 0:30, Кецманович заставляет отправлять мяч в аут.

14:00

О-о-ох, что творится! Очень быстро Кецманович берет свою подачу под ноль! Медведев попадал то в сетку, то в аут. Прямо никак не мог совладать с подачей. Счет в первом сете становится 1:0 в пользу серба.

13:58

Матч начался! Кецманович на подаче.

13:55

Ранее Медведев и Кецманович никогда не встречались.

13:50

Завершился предыдущий матч на этом корте: Ирина Бегу победила Леолию Жанжан со счетом 6:1, 6:4, так что скоро начнется игра Медведева.

11:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча третьего круга «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между сербом Миомиром Кецмановичем и россиянином Даниилом Медведевым.

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