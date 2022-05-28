Российско-сербское противостояние: Медведев бьется с Кецмановичем. LIVE

Наконец-то Медведев ответил на дерзость Кецмановича и тоже взял свою подачу под ноль! Эйс, отличная подача и перевод точно по боковой линии смяли все сопротивление серба. Счет во втором сете стал 4:2 в пользу Даниила.
Да что творится?! Кецманович второй раз подряд очень легко забирает свою подачу под ноль. Почему разладился прием у Медведева? Счет во втором сете становится 3:2, впереди все еще Даниил.
Медведев не собирался отдыхать долго и позволять сопернику воспрянуть духом. На своей подаче россиянин быстро повел 30:0 благодаря эйсу, а потом — отличному выходу к сетке и укороченному удару.
Вот это да! Кецманович неожиданно забрал свою подачу под ноль. Счет во втором сете стал 1:2, впереди Медведев. Вернется ли серб в игру?
На своей подаче Даниил выглядит так же уверенно и ведет уже 40:15. Только один раз слишком рискнул и ошибся по длине. Эйсы и мощные удары по линии позволяют россиянину уничтожать соперника.
Кецманович разваливается прямо на глазах. На собственной подаче в начале второго сета серб проигрывает уже 15:40, постоянно отправляя мяч в аут. Медведев бьет настолько сильно, что адекватного ответа у Миомира не находится.
Медведев классно пробил по правой боковой линии и взял гейм на своей подаче, а вместе с ним — и первый сет со счетом 6:2!
На подаче Медведева серб отчаянно сопротивляется и повел 0:15, когда россиянин ошибся по длине с форхенда.
Ух ты, Кецманович собрался и почти догнал оппонента — 30:40. Сам Даниил немного расслабился — сначала аут, потом сетка.
Медведев быстро повел на чужой подаче 0:40! Серб сам много ошибается, но и у россиянина получаются отличные переводы по боковой линии.
Даниил принял в аут, и серб забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 3:2, впереди по-прежнему россиянин.
Сначала оба соперника допустили по ошибке, но затем у Кецмановича получилась классная подача, и он повел 30:15.
Еще одна классная подача, серб не принял, и Медведев взял этот гейм! Счет в первом сете стал 3:1 в его пользу.
А вот теперь неожиданно серьезные трудности у Медведева на его подаче. Сначала попал в аут, а потом допустил двойную ошибку. 0:30. Беда.
Кецманович пытался попасть по боковой линии, но получилось лишь в аут. Медведев быстро сделал брейк и повел в первом сете 2:1!
15:15 на подаче Кецмановича. Медведев потихоньку приходит в себя и навязывает более жесткую борьбу.
Какое же тяжелое начало матча у Даниила. На своей подаче он уже летит 0:30, Кецманович заставляет отправлять мяч в аут.
О-о-ох, что творится! Очень быстро Кецманович берет свою подачу под ноль! Медведев попадал то в сетку, то в аут. Прямо никак не мог совладать с подачей. Счет в первом сете становится 1:0 в пользу серба.
Завершился предыдущий матч на этом корте: Ирина Бегу победила Леолию Жанжан со счетом 6:1, 6:4, так что скоро начнется игра Медведева.