Борьба за третий круг: Рублев сражается с Дельбонисом. LIVE

Аргентинец все-таки забрал свою подачу, но с огромным трудом. Счет в первом сете становится 2:2.
Дельбонис подкараулил и пробил Рублеву в противоход прямо по задней линии. Больше у аргентинца.
Шикарный бэкхенд от Рублева! Дельбонис даже не побежал — понимал, что не успеет в ту точку корта. Ровно.
Дельбонис ошибся на собственной подаче. Рублев принял подачу, а затем аргентинец мощно пробил в сетку. 0:15.
Рублев элегантно укоротил — и Дельбонис не успел добежать к сетке. Россиянин под ноль забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 2:1 в его пользу.
Дельбонис вышел к сетке, Рублев удобно направил мяч прямо на него, и аргентинец неотразимо пробил в корт. 30:0.
Дельбонис подал не очень сильно, завязалась легкая перестрелка, но затем Рублев ошибся на ровном месте, отправив мяч за пределы корта. 15:0.
Дельбонис слишком поверил в себя и решил уложить мяч в противоположный угол от Рублева, однако ему сильно не хватило точности. Аут. Больше у Рублева.
Дельбонис вновь легко принял подачу Рублева и хитро атаковал ему в противоход. Андрей даже не побежал, понимая, что не успевает. 15:30.
Рублев начал на своей подаче неудачно: Дельбонис уверенно принял мяч, а потом перехватил инициативу, атаковал очень сильно по самой линии и заставил россиянина выбить в аут. 0:15.
Предыдущий матч на корте Симоны Матье уже завершился сенсационной победой китаянки Чжэн Циньвэнь над Симоной Халеп (2:6, 6:2, 6:1). Скоро должен начаться и поединок Рублева с Дельбонисом.
Ранее соперники встречались только один раз, и Рублев в четырех сетах одержал победу над 65-й ракеткой мира. Это произошло в первом круге Уимблдона в прошлом году — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2. Сам Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP.