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Спорт

Шаг к Большому шлему: Медведев играет с Джере. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 2-й круг. Ласло Джере (Сербия) — Даниил Медведев (Россия). ОНЛАЙН

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с сербом Ласло Джере во втором круге Открытого чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:21

Сорвался мяч с ракетки Джере. 40:15.

14:21

Джере в сетку попал. 30:15.

14:20

15:0 на подаче Медведева.

14:18

Ошибка Медведева приводит к его удару в аут. 3:2 Джере повел.

14:17

40:30. Коротко Джере сыграл, а Медведев не добежал.

14:17

Уже поймал Джере Медведева на противоходе, но в сетку попал. 30:30.

14:16

Прервал эту серию Медведев. 30:15.

14:16

30:0. Никто не может в последнее время дажже розыгрыш взять на чужой подаче.

14:15

Джере из сложной позиции точно в угол мяч направил. 15:0.

14:14

Пришла пора и Медведеву взять подачу под ноль. 2:2. Нас ждет подача Джере.

14:13

30:0

14:13

Здорово Медведев укоротил. 15:0.

14:11

Под ноль Джере взял гейм. 2:1 он повел.

14:10

40:0.

14:10

Не успел Медведев к укороченному мячу. 30:0.

14:09

Развел Джере по углам Медведева и мяч. 15:0.

14:08

Джере обратный брей сделал. 1:1. Будет Джере подавать.

14:07

Красиво Джере обвел Медведева, которого вынудил выйти к сетке. 15:40.

14:06

Много у нас сегодня длинных розыгрышей. Сейчас Джере выиграл один из таких, отправив мяч по линии. 15:30.

14:05

Укоротил Медведев и выиграл очко. 15:0.

14:04

Принес победу в гейме Медведеву удар Джере в сетку. 1:0 повел россиянин.

14:03

30:40

14:02

0:30 на подаче Джере. Шанс для Медведева сделать брейк.

13:59

После этой ошибки Джере не смог собраться и проиграл два очка. Медведев выиграл первый сет со счетом 6:3.

13:58

Казалось, что мяч будет послан в корт, а Медведев не успеет его догнать. Но чудом Джере его в аут послал. 40:40.

13:57

Как сейчас Медведев ошибся. Готовился он обводящим ударом серба обыграть, но попал в сетку. 30:40.

13:56

Очень долгий розыгрыш закончился ударом Джере в сетку. 15:30.

13:55

Джере не думает сдаваться. 0:30 он повел.

13:50

Взял Джере гейм. Теперь Медведев будет подавать на сет.

13:54

И еще один аут в исполнении Медведева. 40:15.

13:49

Исправился серб, вязв два розыгрыша. 30:15.

13:48

Двойную ошибку допустил Джере. 0:15.

13:46

Легко забрал Медведев два последних розыгрыша и выиграл гейм. 5:2 он ведет. Впереди подача Джере.

13:45

Отыграл его Медведев. 40:40.

13:44

Брейк-поинт у Джере.

13:44

Важный розыгрыш выиграл Медведев. 30:30.

13:43

У сетки решили теннисисты поиграть. Эту дуэль выиграл Джере. 15:30.

13:42

Джере мощно в линию вколотил мяч. 15:15.

13:41

Ошибся Джере, и Медведев забирает себе его подачу. 4:2. Подает сейчас россиянин.

13:41

Брейк-поинт Медведев заработал.

13:44

Открыт был корт перед Джере, но он в аут решил мяч направить. 40:40.

13:44

Мощно Джере пробил в угол. 40:30.

13:43

Сетка сыграла за Джере. 30:30.

13:43

А вот и 15:30 уже.

13:42

Отличное попадание в угол в исполнении Медведева. 15:15.

13:41

Джере повел на своей подаче. 15:0.

13:39

Выигрывает Медведев гейм. В первом сете он ведет со счетом 3:2.

13:38

Семь минут идет гейм, а у нас опять 40:40.

13:37

Джере решил перекинуть Медведева, но россиянин до мяча дотянулся и вбил его в корт. Больше.

13:36

Опять 40:40. Напряженный гейм.

13:36

Здорово Джере обвел Медведева. Меньше.

13:35

Что творит Джере. Перед ним был весь корт, а он в сетку попал. Ровно.

13:35

В самый неподходящий момент Медведев не перебил через сетку. Меньше на его подаче.

13:34

40:40.

13:33

Везет Медведеву. Джере в простой ситуации в аут попал. 40:30.

13:33

30:30.

13:32

А теперь Джере догнал укороченный и набрал очко. 30:15

13:31

В аут бьет Джере после длинного розыгрыша. 30:0.

13:31

Не смог Джере принять подачу. 15:0.

13:30

Берет гейм Медведев. 2:2.

13:30

15:40. Обратный брейк может сделать Медведев.

13:29

Был готов серб вколотить мяч в пустой корт, но попал в сетку. 15:30

13:28

Не попал Джере в линию. Аут. 15:15.

13:28

На противоходе поймал Джере Медведева. 15:0.

13:27

Берет Медведев гейм на своей подаче. Пока он уступает со счетом 1:2. Подавать Джере сейчас будет.

13:26

Точно в открытый угол попал Медведев. 40:15.

13:25

И еще один укороченный прошел. 30:15.

13:25

15:15.

13:24

Красиво Медведев укоротил. Джере не успел к мячу. 15:0.

13:23

Повел Джере со счетом 2:0. Впереди подача Медведева. Надо бы ему собраться.

13:22

40:30. Отправил Медведев в сетку мяч.

13:21

30:30.

13:21

Пришла пора Джере ошибиться. В сетку он попал. 30:15.

13:20

Сильно в аут Медведев направил мяч, хотя ничего подобного ситуация не предвещала. 15:0.

13:18

Оххх, Медведев в аут мяч отправил. Джере берет гейм на чужой подаче. 0:1. Сейчас будет подавать серб.

'13:17

Еще один длинный розыгрыш закончился попаданием Джере точно в угол корта. Меньше на подаче Мдведева.

13:17

Затяжной розыгрыш при счете 40:40 закончился ударом Медведева в аут.

13:15

Первым подает Медведев. 30:30 на подаче россиянина.

13:07

Спортсмены вышли на корт, началась разминка.

12:57

Спортсмены должны выйти на корт в 13:00 по московскому времени.

11:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча второго круга «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между сербом Ласло Джере и россиянином Даниилом Медведевым.

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