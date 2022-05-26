Шаг к Большому шлему: Медведев играет с Джере. LIVE

Много у нас сегодня длинных розыгрышей. Сейчас Джере выиграл один из таких, отправив мяч по линии. 15:30.
После этой ошибки Джере не смог собраться и проиграл два очка. Медведев выиграл первый сет со счетом 6:3.
Казалось, что мяч будет послан в корт, а Медведев не успеет его догнать. Но чудом Джере его в аут послал. 40:40.
Как сейчас Медведев ошибся. Готовился он обводящим ударом серба обыграть, но попал в сетку. 30:40.
Легко забрал Медведев два последних розыгрыша и выиграл гейм. 5:2 он ведет. Впереди подача Джере.
Берет Медведев гейм на своей подаче. Пока он уступает со счетом 1:2. Подавать Джере сейчас будет.
Оххх, Медведев в аут мяч отправил. Джере берет гейм на чужой подаче. 0:1. Сейчас будет подавать серб.
Еще один длинный розыгрыш закончился попаданием Джере точно в угол корта. Меньше на подаче Мдведева.