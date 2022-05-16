«Уходит эпоха»: скончался самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом

16 мая на 74-м году жизни скончался самый успешный и титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом, заслуженный тренер СССР Владимир Янко. Причиной смерти специалиста, который шесть раз приводил советскую сборную к победам на чемпионате мира, стали последствия коронавирусной инфекции.

«Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», — сказано в заявлении организации.

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник лично выразил соболезнования в связи со смертью Янко и рассказал, что стало причиной смерти 73-летнего специалиста.

«Владимир Янко скончался сегодня от последствий коронавируса, который он перенес около двух месяцев назад. Ушел замечательный специалист. Я с ним много проработал в Архангельске, Москве, сборной. Выражаю искренние соболезнования», — сказал Скрынник «Матч ТВ».

Также глава Федерации заявил, что Янко будет похоронен в Москве. «О дате станет известно позднее. Сейчас важно достойно проводить его в последний путь. Мы обязательно будем чтить память прекрасного тренера и человека», — отметил он.

Заслуженный тренер России Сергей Мяус поделился воспоминаниями о Янко, отметив его веселый и неунывающий характер, и подчеркнул, что с его смертью уходит целая эпоха.

«Уходит эпоха. Это большой и великий тренер, в нашем неолимпийском виде спорта Янко был самым титулованным. Мне удалось с ним поработать в Швеции, я был у него помощником.

Он величина в хоккее с мячом — играл сам, тренировал, добился максимума. Он всегда был веселым, на позитиве, учил меня, что, когда проигрываешь, не вздумай грустить, не подавай виду.

А сегодня мы скорбим и помним», — сказал Мяус «Матч ТВ».

Карьера Янко началась в Кунцево в детской команде ткацкой фабрики №14, следом он попал в московское «Динамо» — клуб, с которым будет связана большая часть его карьеры как игрока, так и тренера. За команду мастеров хоккеист начал выступать в 1966 году. Он играл в «Динамо» до 1979 года, проведя за это время три сезона в «Зорком» — с 1968 по 1971 год. В составе столичного клуба Янко пять раз становится чемпионом СССР ((1972, 1973, 1975, 1976 и 1978) и еще трижды вместе с командой добирался до медалей другого достоинства (1968, 1974, 1977). Он семь раз был включен в список лучших хоккеистов с мячом СССР -— 1972, 1973, 1975-1979.

Также вместе с «Динамо» он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, а в составе сборной СССР четыре раза завоевывал золотые медали на чемпионатах мира (1973, 1975, 1977 и 1979).

Тренерскую карьеру Янко начал сразу же после завершения игровой — в 1979 году он стал тренером «Текстильщика», в котором проработал до 1981 года. Следом, в возрасте 32 лет, он стал главным тренером «Строителя» из Сыктывкара. По его руководством команда добилась важной цели — вышла в Высшую лигу.

В 1987 году Янко перешел на аналогичную должность в «Енисей», в котором проработал три года. За это время команда дважды выиграла чемпионат СССР — в 1988 и 1989 годах, а также два раза брала золотые медали Кубка европейских чемпионов — 1987 и 1988 годы.

С 1991 по 1995 год специалист работал в Финляндии, тренируя клуб «Вейтеря», а следом возглавил «Водник». С ним Янко семь раз выигрывал чемпионат России (1996—2000, 2004 и 2005), а также становился обладателем Кубка России (1996, 2000 и 2005 (весна), обладателем Кубка европейских чемпионов (2004 и 2005), обладателем Кубка мира (2003 и 2004). В 2001 году тренер возглавил «Зоркий», однако в 2003 вновь вернулся в «Водник», где проработал до 2005 года.

В том же году Янко возглавил клуб, в котором провел большую часть игровой карьеры, — московское «Динамо». Он привел команду к чемпионству в России в 2006 и 2007 годах, дважды взял Кубок России (2005 (осень) и 2006), а также выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок мира. С 2008 по 2010 год специалист тренировал «Кузбасс», однако добиться больших успехов с командой не смог и возглавил еще одно «Динамо» — из Казани. В клубе он работал дважды — с 2010 по 2012 и с 2013 по 2014 года. Он выиграл национальное первенство в 2011 году, Кубок мира в 2010 и Кубок страны в 2013.

Таким образом, Янко — единственный тренер, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды («Енисей», «Водник», «Динамо» (Москва), «Динамо-Казань»).

Также он стал единственным в мировой истории хоккея с мячом тренером, которому удалось привести свою сборную к победе на шести чемпионатах мира. Янко впервые возглавил национальную команду в 1987 году, а золото мировых первенств вместе со своими подопечными брал в 1989, 1991, 1999, 2001, 2006 и 2008 годах.

После тренерской карьеры работал спортивным директором «Родины» (2012-2013), московского «Динамо» (2014-2016, 2018-2021), «Байкал-Энергии» (2016-2018). Последним местом его работы стала аналогичная должность в казанском «Ак Барс-Динамо» (с ноября 2021 года по май 2022 года).