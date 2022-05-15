Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Германский промышленный союз посчитал убытки при отказе от российского газа 01:10
Джокович одержал 1000-ю победу в карьере и вышел в финал турнира серии... 01:01
Число жертв стрельбы в супермаркете в США достигло 10 человек 00:52
ЦСКА может сменить генерального директора по окончании сезона 00:49
В ДНР принято решение передать украинские банки в госсобственность 00:39
Аршавин дал прогноз на матч «Зенита» против «Спартака» 00:39
Сайт и приложение «Авито» перестали быть доступными для пользователей 00:27
На ЧМ по хоккею Финляндия вырвала победу над Латвией за две минуты... 00:25
Посол Нечаев: здравомыслящие политики в ФРГ понимают, что сломить Россию не удастся 00:01
WE: в США возникла острая нехватка военных из-за отказа американцев служить 14.05.2022, 23:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Бесплатная ставка 10 000 р.
Спорт

«Крашер» возврашается: россиянин Ковалев дерется с болгарином Пулевым. LIVE

Профессиональный бокс. Сергей Ковалев — Тервел Пулев. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российский боксер Сергей Ковалев проводит в США поединок против болгарина Тервела Пулева. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию боя.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1:11

Перед поединком Ковалев Сергей Ковалев поделился ожиданиями от боя.

«Это очень волнительный момент для меня, потому что прошло два с половиной года с предыдущего боя. Я держал себя в форме, но не спарринговал. Все идет так, как должно быть. Я рад вернуться на ринг. Этот бой покажет, смогу ли я пойти за титулом или нет. Это нервный момент для меня», — сказал Ковалев в беседе с The Ring.

1:03

Напомним, Ковалев является кс-чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO

0:54

Сергей Ковалев (34-4-1) — Тервел Пулев (16-0) завершат боксерский вечер.

0:51

Поединок начнется около 4:00 по московскому времени. Также в рамках боксерского вечера сойдутся Эмилиано Варгас (дебют) — Марк Сальгадо (1-1); Амандо Варгас (3-0) — Анель Дудо (1-3); Фернандо Варгас (5-0) — Терренс Жармон (3-0); Эван Холифилд (9-0) — Джермейн Макдональд (6-5); Кубрат Пулев (28-2) — Джерри Форрест (26-4-2).

0:45

Здравствуйте, уважаемые любители бокса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию боксерский поединок между россиянином Сергей Ковалевым и болгарином Тервелом Пулевым.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«США очень не нравится «Посейдон» и «Сармат». Они хотят их запретить»
Посол Антонов сообщил, что США хотят ввести ограничение для «Сармата» в будущем соглашении
«Гостевой дом для террористов». Народ Турции не хочет видеть в НАТО шведов и финнов
Чавушоглу: жители Турции просят заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО
«Разговор был прямым и прямолинейным». Путин пообещал Ниинисте, что Финляндии ничего не угрожает
Путин и Ниинисте обсудили планы Финляндии о вступлении страны в НАТО
Сайт и приложение «Авито» перестали быть доступными для пользователей
Число жертв стрельбы в супермаркете в США достигло 10 человек
Конгрессвумен Херрелл: США банкротят себя, отправляя $40 млрд Украине
Медведев: России плевать на непризнание G7 изменившихся границ Украины
Новости и материалы
Джокович одержал 1000-ю победу в карьере и вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме
ЦСКА может сменить генерального директора по окончании сезона
В ДНР принято решение передать украинские банки в госсобственность
Аршавин дал прогноз на матч «Зенита» против «Спартака»
На ЧМ по хоккею Финляндия вырвала победу над Латвией за две минуты до финальной сирены
Посол Нечаев: здравомыслящие политики в ФРГ понимают, что сломить Россию не удастся
WE: в США возникла острая нехватка военных из-за отказа американцев служить
Украинским участникам «Евровидения» грозит дисквалификация за нарушение правил
«Спартак» опубликовал видеоролик с бездомным перед матчем с «Зенитом»
ABC News: восемь человек погибли при стрельбе в супермаркете в США
Посол РФ Нечаев выразил надежду, что со временем к проекту «Северный поток – 2» вернутся
Бритни Спирс сообщила о трагедии в семье
Жена Малкина выразила сожаление из-за вылета команд Овечкина и Капризова из Кубка Стэнли
Вирусолог предупредил о новой смертоносной пандемии
В Минобороны сообщили о размещении ВСУ склада боеприпасов в школе поселка Нью-Йорк
Посол России указал на заинтересованность США в очаге нестабильности в Европе
Правительство РФ временно вводит лицензирование экспорта свинца и его лома
Защитник «Локомотива» Тикнизян признался, что после неудач обращался к психологу
Все новости
Военная операция России на Украине. День 80-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 80-й день
«Выполняйте требования или самолет взорвется». Как советские заключенные угнали Ту-154
Cбежавшие из СССР уголовники вместо свободы оказались в пакистанской тюрьме
Почему важно отремонтировать ваш автомобиль именно сейчас
Автосервисы прогнозируют резкий рост цен на ремонт автомобилей к осени 2022 года
«Исторически входили в состав Российской Империи». Что ждет восток и юг Украины
Депутат Госдумы Шеремет считает «неизбежным» воссоединение юга Украины с Россией
Вонючие и приставучие: кому не дают шанса при флирте
Психологи выяснили, что приводит к провалу при флирте
«Украина рассчитывает на иностранную помощь». Зачем Киев штурмует крошечный остров в Черном море
В чем военная ценность острова Змеиный для России и Украины
Умер певец Ренат Ибрагимов
«Угроза для правительства»: болгары вышли на протест против помощи Украине
В РАН объяснили, почему жители Болгарии против военной поддержки Киева
«Единственная возможность». Шольц объяснил, при каких условиях с России снимут санкции
Шольц заявил, что антироссийские санкции будут сняты только при мирном соглашении с Киевом
«Школьник в папином костюме»: эволюция стиля Марка Цукерберга
Стилист Куниловская объяснила, почему для публичных выступлений Цукерберг выбирает серую одежду
«Он был настоящим, истинным демократом». В возрасте 58 лет умер правозащитник Андрей Бабушкин
Председатель комиссии СПЧ Андрей Бабушкин умер после приступа в метро
Биткоин рухнул, но поднялся. Что делать с криптой при резких скачках
Глава ассоциации блокчейна Припачкин посоветовал не избавляться от биткоина
«Если я умру раньше времени»: как Татьяна Снежина предрекла свою гибель
50 лет назад родилась автор песни «Позови меня с собой» Татьяна Снежина
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть