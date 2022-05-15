«Крашер» возврашается: россиянин Ковалев дерется с болгарином Пулевым. LIVE

Перед поединком Ковалев Сергей Ковалев поделился ожиданиями от боя.
«Это очень волнительный момент для меня, потому что прошло два с половиной года с предыдущего боя. Я держал себя в форме, но не спарринговал. Все идет так, как должно быть. Я рад вернуться на ринг. Этот бой покажет, смогу ли я пойти за титулом или нет. Это нервный момент для меня», — сказал Ковалев в беседе с The Ring.
Напомним, Ковалев является кс-чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO
Поединок начнется около 4:00 по московскому времени. Также в рамках боксерского вечера сойдутся Эмилиано Варгас (дебют) — Марк Сальгадо (1-1); Амандо Варгас (3-0) — Анель Дудо (1-3); Фернандо Варгас (5-0) — Терренс Жармон (3-0); Эван Холифилд (9-0) — Джермейн Макдональд (6-5); Кубрат Пулев (28-2) — Джерри Форрест (26-4-2).