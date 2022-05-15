«Крашер» возврашается: россиянин Ковалев дерется с болгарином Пулевым. LIVE

1:11

Перед поединком Ковалев Сергей Ковалев поделился ожиданиями от боя.

«Это очень волнительный момент для меня, потому что прошло два с половиной года с предыдущего боя. Я держал себя в форме, но не спарринговал. Все идет так, как должно быть. Я рад вернуться на ринг. Этот бой покажет, смогу ли я пойти за титулом или нет. Это нервный момент для меня», — сказал Ковалев в беседе с The Ring.