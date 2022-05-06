Обидевший Емельяненко американец сражается за титул Bellator. LIVE

20:55

Чейк Конго — очень опытный 46-летний боец, который ранее выступал в UFC. Француз — мощный ударник, который специализируется на кикбоксинге и каратэ.

Рост Конго — 193 см, а размах рук — 208 см. Бейдер ниже его на 5 см, а размах рук у него меньше на целых 20 см.

Рекорд француза — 31 победа, 11 поражений, две ничьих и одна непризнанная встреча с Бейдером. Из 18 досрочных побед 14 были добыты нокаутом.

До нынешнего поединка с Бейдером Конго одолел в августе 2021 года россиянина Сергея Харитонова — применил удушение сзади.