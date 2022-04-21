Спасти юбилейный сезон: «Спартак» сыграет с «Енисеем» в 1/2 финала Кубка России

Точные даты проведения полуфиналов, как и место проведения финальной игры будут определены позднее!
Пока можно сказать точно одно: «Алания» точно проведет полуфинальный матч в гостях, так как обе игры на стадии плей-офф подопечные Спартака Гогниева провели на домашнем поле.
На счету четырех полуфиналистов нынешнего сезона Кубка России четыре победы — «Спартак» завоевывал трофей в 1994-м, 1998-м и 2003-м, а «Динамо» становилось обладателем кубка в 1995-м.
Действующими обладателями национального кубка являются игроки столичного «Локомотива». В финале 2021 года подопечные Марко Николича со счетом 3:1 обыграли самарские «Крылья Советов».
Игроки «Локомотива» на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона 2020/2021 после окончания финального матча между ФК «Локомотив» (Москва) и ФК «Крылья Советов» (Самара), 12 мая 2021 годаВладимир Песня/РИА «Новости»
Напомним, что в полуфинал вчера вышли футболисты московского «Спартака», «Алании» и «Енисея», а 19 апреля первую путевку в 1/2 финала добыли столичные динамовцы.