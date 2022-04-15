«Рыжий Тарзан» Дацик сражается с бразильцем Кавалари. LIVE

Восьмой раунд. Это был последний раунд. И опять Кириченко был лучше, причем лучше ощутимо. Интересно, во что это все по итогу выльется. Ждем решения. Оно будет сложным.
Седьмой раунд. Шикарно попал в начале раунда Кириченко, и Согояна повело. И в целом раунд прошел под диктовку Андрея. Тигран, по возможности, отвечал, но в итоге напропускал многовато.
Шестой раунд. Подустали ребята. Поактивнее в этом раунде был Кириченко. Согоян на первые две минуты, очевидно устав, взял паузу. Но последние 60 секунд опять оба атаковали, хотя сил уже немного осталось явно.
Пятый раунд. Мощнейшее попадание Согояна на первой минуте. В начале второй прошел левый сбоку у него же. Но развивать не бросается успех. А вот дальше уже и от Кириченко активности много было. Но насколько бы все было интереснее, если бы Андрей так сильно не проскальзывал...
Четвертый раунд. Проблема с обувью мешает Кириченко. Согоян очень много проблем доставляет, но один раз Кириченко просто шикарно попал. Соперники друг друга достойны. Рубилово настоящее показали!
Третий раунд. Сразу же два плотных удара Согояна достигли цели. Но и Кириченко на второй минуте попал сначала левым снизу, а потом правым сбоку. Дальше все перешло в обоюдную рубку со взрывами и паузами и атаками от обоих боксеров. Самый мощный удар в раунде нанес Согоян, но в концовке была хорошая комбинация от Кириченко. На кону серебряный пояс чемпиона России в легком весе.
Второй раунд. Проблема с обувью Кириченко не решилась. Приходится ему стараться держать дистанцию. Это сложно, учитывая скорость оппонента и тот динамит, что в руках у Согояна. Но и Кириченко атакует мощно и интересно. Правда, все же помедленнее. Бой более-менее равный. Однако Согоян все же лидирует.
Первый раунд. Сумасшедший темп сразу же взял Согоян. Но выстоял Кириченко, а концовка раунда уже за ним осталась. Причем у Кириченко какая-то проблема с обувью. Скользит. И в концовке Согоян попал и сбил его с ног. Максимально интересное начало.
Бикрев с иронией качает головой, хотел победить. А вот Никулин вообще недоумевает. Он был уверен, что победил. И, честно говоря, его победа со стороны выглядела неизбежной... А вот оно как вышло.
Раздельное решение! Вот это да! Два арбитра поставили 38:38, а один из судей вообще отдал победу Бикреву — 39:38. В ИТОГЕ ЖЕ НИЧЬЯ!
Четвертый раунд. Настоящую рубку мы посмотрели в четвертом раунде. Оба были хороши, но си л больше осталось у Никулина, и это сказалось на общем впечатлении. Тимур был активнее, больше и лучше попадал снова. Бикрев даже побегал от него в одном моменте на последней минуте.
Третий раунд. Похоже, что Никулин развивает наметившееся во втором раунде преимущество. Бикреву становится все сложнее и сложнее на дистанции боя. Хотя и он несколько раз хорошо атаковал в этой трехминутке, но все же соперник давил больше, мощнее и лучше попадал.
Второй раунд. Бикрев на первых же секундах провел несколько могучих ударов и дважды серьезно потревожил оппонента. Дальше шел интересный бокс, но ближе к концу раунда уже Никулин стал попадать. Он был лучше в клинче, много пробивал у канатов, и в итоге Бикрев, такое ощущение, еле достоял раунд.
Первый раунд. Хорошие, качественные три минуты. Никулин адаптировался к этому поединку, а вот Бикрев сразу же пошел вперед и провел несколько интересных комбинаций. Вообще был активен и продуктивен. Никулин пару раз тоже попал, но все же раунд должен остаться за его оппонентом.
Сначала нас ждет четырехраундовый поединок в промежуточном весе до 82 кг. В синем углу Тимур «Архангел» Никулин, пока еще не знающий поражений на профессиональном ринге!
Сегодня мы будем следить за тремя боксерскими поединками. Дацик и Кавалари выйдут на ринг в последнем.
Сауло Кавалари — боец на голых кулаках, бывший чемпион лиги Glory в полутяжелом весе, побеждавший Дениса (Русского панчера) Недашковского. В последнем бою проиграл Артему Вахитову нокаутом в феврале этого года.
Дацик известен как боец смешанных единоборств и тайский боксер, а ныне предпочитает выступать в боксе. В своем последнем на данный момент поединке в январе текущего года он уступил по решению судей Зелимхану Дукаеву.