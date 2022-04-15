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Спорт

«Рыжий Тарзан» Дацик сражается с бразильцем Кавалари. LIVE

Бокс. PRAVDA old school boxing. Дацик — Кавалари. ОНЛАЙН

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В Москве проходит турнир с участием звезд поп-ММА PRAVDA old school boxing. В главном поединке вечера по правилам бокса встречаются скандальный российский боец Вячеслав Дацик и прославившийся боями на голых кулаках бразилец Сауло Кавалари. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:23

Восьмой раунд. Это был последний раунд. И опять Кириченко был лучше, причем лучше ощутимо. Интересно, во что это все по итогу выльется. Ждем решения. Оно будет сложным.

00:19

Седьмой раунд. Шикарно попал в начале раунда Кириченко, и Согояна повело. И в целом раунд прошел под диктовку Андрея. Тигран, по возможности, отвечал, но в итоге напропускал многовато.

00:15

Шестой раунд. Подустали ребята. Поактивнее в этом раунде был Кириченко. Согоян на первые две минуты, очевидно устав, взял паузу. Но последние 60 секунд опять оба атаковали, хотя сил уже немного осталось явно.

00:11

Пятый раунд. Мощнейшее попадание Согояна на первой минуте. В начале второй прошел левый сбоку у него же. Но развивать не бросается успех. А вот дальше уже и от Кириченко активности много было. Но насколько бы все было интереснее, если бы Андрей так сильно не проскальзывал...

00:07

Четвертый раунд. Проблема с обувью мешает Кириченко. Согоян очень много проблем доставляет, но один раз Кириченко просто шикарно попал. Соперники друг друга достойны. Рубилово настоящее показали!

00:03

Третий раунд. Сразу же два плотных удара Согояна достигли цели. Но и Кириченко на второй минуте попал сначала левым снизу, а потом правым сбоку. Дальше все перешло в обоюдную рубку со взрывами и паузами и атаками от обоих боксеров. Самый мощный удар в раунде нанес Согоян, но в концовке была хорошая комбинация от Кириченко. На кону серебряный пояс чемпиона России в легком весе.

23:59

Второй раунд. Проблема с обувью Кириченко не решилась. Приходится ему стараться держать дистанцию. Это сложно, учитывая скорость оппонента и тот динамит, что в руках у Согояна. Но и Кириченко атакует мощно и интересно. Правда, все же помедленнее. Бой более-менее равный. Однако Согоян все же лидирует.

23:55

Первый раунд. Сумасшедший темп сразу же взял Согоян. Но выстоял Кириченко, а концовка раунда уже за ним осталась. Причем у Кириченко какая-то проблема с обувью. Скользит. И в концовке Согоян попал и сбил его с ног. Максимально интересное начало.

23:52

Поееехали! Бой начался.

24:50

Ну а теперь нас ждет поединок Тиграна Согояна, синий угол, и Андрея Кириченко, красный.

23:46

Бикрев с иронией качает головой, хотел победить. А вот Никулин вообще недоумевает. Он был уверен, что победил. И, честно говоря, его победа со стороны выглядела неизбежной... А вот оно как вышло.

23:45

Раздельное решение! Вот это да! Два арбитра поставили 38:38, а один из судей вообще отдал победу Бикреву — 39:38. В ИТОГЕ ЖЕ НИЧЬЯ!

23:40

Четвертый раунд. Настоящую рубку мы посмотрели в четвертом раунде. Оба были хороши, но си л больше осталось у Никулина, и это сказалось на общем впечатлении. Тимур был активнее, больше и лучше попадал снова. Бикрев даже побегал от него в одном моменте на последней минуте.

23:37

Третий раунд. Похоже, что Никулин развивает наметившееся во втором раунде преимущество. Бикреву становится все сложнее и сложнее на дистанции боя. Хотя и он несколько раз хорошо атаковал в этой трехминутке, но все же соперник давил больше, мощнее и лучше попадал.

23:33

Второй раунд. Бикрев на первых же секундах провел несколько могучих ударов и дважды серьезно потревожил оппонента. Дальше шел интересный бокс, но ближе к концу раунда уже Никулин стал попадать. Он был лучше в клинче, много пробивал у канатов, и в итоге Бикрев, такое ощущение, еле достоял раунд.

23:28

Первый раунд. Хорошие, качественные три минуты. Никулин адаптировался к этому поединку, а вот Бикрев сразу же пошел вперед и провел несколько интересных комбинаций. Вообще был активен и продуктивен. Никулин пару раз тоже попал, но все же раунд должен остаться за его оппонентом.

23:25

Бикреву 34 года, Петрову — 26. Поееехали! Бой начался.

23:23

Его соперником в красном углу ринга станет Дмитрий «Деревяшка» Бикрев.

23:20

Сначала нас ждет четырехраундовый поединок в промежуточном весе до 82 кг. В синем углу Тимур «Архангел» Никулин, пока еще не знающий поражений на профессиональном ринге!

23:15

Сегодня мы будем следить за тремя боксерскими поединками. Дацик и Кавалари выйдут на ринг в последнем.

23:05

Сауло Кавалари — боец на голых кулаках, бывший чемпион лиги Glory в полутяжелом весе, побеждавший Дениса (Русского панчера) Недашковского. В последнем бою проиграл Артему Вахитову нокаутом в феврале этого года.

22:55

Дацик известен как боец смешанных единоборств и тайский боксер, а ныне предпочитает выступать в боксе. В своем последнем на данный момент поединке в январе текущего года он уступил по решению судей Зелимхану Дукаеву.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! Сегодня в Москве проходит яркий турнир с участием известных и довольно скандальных бойцов, а гвоздем программы станет поединок Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари. Начало турнира — в 23.15 мск.

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