Сражение за три пояса: Головкин нокаутировал Мурату

В первых пяти раундах Мурата смотрелся поинтереснее, но затем Головкин полностью перехватил инициативу и убедительно победил японца, вынудив его угол выбросить полотенце сразу после нокдауна. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Девятый раунд. В начале раунда два мощнейших хука провел и попал Головкин! Соперник откровенно поплыл у канатов! Ганнадий бросился добивать! Однако в итоге Мурата смог выстоять и вернуться в борьбу и... оказался на канвасе на последней минуте после классного удара Геннадия с правой! Похоже, это нокаут!
Восьмой раунд. В какой-то момент раунда Мурата перестал отвечать на удары Головкина. Кажется, японский боксер прилично устал. Преимущество очевидно у казахстанца. Правда, в концовке раунда и Мурата пару комбинаций все же провел.
Седьмой раунд. Мурата почувствовал, что в последних раундах Головкин был интереснее, и постарался сработать активнее. Начало было неплохим, но по ходу раунда он даже оказался прижат к канатам разочек. А в целом в том же ключе проходит бой — закрыто.
Шестой раунд. Отличный джеб на первой же минуте выбросил Головкин, после чего еще добавил разочек вдогонку. Неплохой в целом отрезок, достаточно активный, причем оба подустали к его концу и слегка сбавили темп в начале последней минуты. Но последние 25 секунд провели интересно. Японец давил движением, но попадал больше Головкин.
Пятый раунд. Очень плотный бой. Удалось в середине отрезка Геннадию провести неплохую комбинацию, но японца он потряс не слишком. Разве что тот вынужден был шаг назад сделать. В концовке уже Мурата был активнее, но все же раунд скорее за казахстанцем.
В четвертом раунде реального перевеса никто не добился. Оба атаковали на ногах, но больше были сосредоточены на обороне. Крайне закрытый бой пока что.
Третий раунд. А вот уже первые, можно сказать, результативные действия. Соперники продолжали в том же ключе действовать. Стараются бить, но оборона превалирует. Однако в концовке трехминутного отрезка японец провел несколько хороших ударов, которыми потряс Головкина. Раунд за Муратой.
Второй раунд получился более интересным. Пошли уже настоящие размены, хотя атаки оба выверяют. Японец действует скорее первым номером, но и Головкин атакует при любой возможности. Пока без серьезных попаданий.
Первый раунд прошел в определенной разведке. Соперники немного присматриваются друг к другу, но уже начинают выбрасывать серии. Пока равная борьба.