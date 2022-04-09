Сражение за три пояса: Головкин нокаутировал Мурату

15:19

Пятый раунд. Очень плотный бой. Удалось в середине отрезка Геннадию провести неплохую комбинацию, но японца он потряс не слишком. Разве что тот вынужден был шаг назад сделать. В концовке уже Мурата был активнее, но все же раунд скорее за казахстанцем.