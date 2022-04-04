Как иностранные спортсмены получали российское гражданство

В Госдуме заявили, что чемпион мира по биатлону Симон Фуркад, заступившийся за отстраненных российских спортсменов, может рассчитывать на получение гражданства России. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» выступил с предложением назначить француза на должность министра спорта, а мы изучили истории о том, как другие иностранные спортсмены в свое время под разными обстоятельствами получали российское гражданство.

С предложением о том, чтобы Симон Фуркад при желании мог получить российское гражданство, выступила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повел себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции.

Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это», — приводит слова Журовой РБК.

Скандал с участием Симона Фуркада случился 1 апреля, когда на сайте «Матч ТВ» вышло интервью, в котором чемпион мира высказался против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Еще раз повторю, что исключение спортсменов — это большая-большая ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить», — заявил спортсмен.

После выхода интервью Фуркад рассказал о том, что ему стали поступать негативные сообщения с критикой его слов, однако многие российские спортивные функционеры поблагодарили француза за смелость. Так, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Фуркад мог бы занять должность министра спорта России.

«Я очень хорошо знаю Симона. Не каждый француз решился бы сделать то, что сделал он. Если бы у меня была возможность — я бы ему дал российское гражданство. У нас есть, где работать: и в биатлоне, и в руководстве.

Если человек решился на такой поступок, то ему надо дать право выбора. Сделать несколько предложений и дать время на раздумья, если он будет заинтересован в работе в России. Я бы его назначил министром спорта», — заявил Тихонов.

В течение нескольких последних лет российское гражданство получили немало иностранных спортсменов. Наиболее успешным из всех стал шорт-трекист Виктор Ан.

close 100% Шорт-трекист Виктор Ан с флагом России РИА Новости

Родившийся в Южной Корее Ан Хен Су получил российский паспорт в декабре 2011 года, уже являясь к этому времени трехкратным олимпийским чемпионом Турина-2006. На решение спортсмена сменить спортивное гражданство повлияла череда травм, не позволивших ему квалифицироваться на зимние Олимпийские игры 2010 года, а также длительный конфликт с местной федерацией шорт-трека, из-за чего он был вынужден пропустить сезон-2010/11.

Указ о присвоении российского гражданства Ан Хен Су подписал президент Дмитрий Медведев. Тогда же шорт-трекист взял себе имя Виктор Ан.

На Олимпийских играх в Сочи спортсмен взял три золотые медали, выиграв индивидуальные забеги на дистанциях 500 метров и 1000 метров, а также в составе мужской эстафетной сборной стал победителем на дистанции 500 метров.

В 2020 году Ан завершил спортивную карьеру. В данный момент экс-спортсмен живет в Китае, где тренирует национальную сборную.

Особую популярность натурализация приобрела в футболе. И если в мини-версии этой игры легионеры с российским паспортом, преимущественно из Бразилии, стали привычным явлением еще в середине нулевых, то в большом футболе первый натурализованный игрок надел футболку сборной в марте 2016 года.

Им стал голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме, получивший российское гражданство не по указу президента, как Виктор Ан, а на общих основаниях, прожив в стране более пяти лет и сдав экзамен по русскому языку.

close 100% Игрок сборной России Гильерме перед вылетом на чемпионат Европы по футболу — 2016 Алексей Филиппов/РИА «Новости»

После ухода вратаря столичного ЦСКА Игоря Акинфеева из сборной России в 2018 году именно Гильерме стал основным голкипером национальной команды. В этом статусе капитан «Локомотива» пробыл до ноября 2020 года, когда сборная России со счетом 0:5 уступила сборной Сербии в рамках Лиги наций.

К настоящему моменту Гильерме провел в составе национальной сборной 19 матчей, пропустив 17 мячей.

Но не всегда вопросы о приобретении гражданства связаны с перспективами выступать на международных соревнованиях под флагом другой страны, иногда к смене паспорта вынуждает любовь. Американский сноубордист Вик Уайлд в 2012 году женился на россиянке Алене Заварзиной, а спустя два года принес России сразу две золотые медали — в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

close 100% Вик Уайлд и Алена Заварзина после окончания финала параллельного гигантского слалома на соревнованиях по сноуборду на Олимпийских играх в Сочи РИА Новости

В 2021 году пара распалась. На минувшей Олимпиаде-2022 Уайлд выиграл бронзу и завершил профессиональную карьеру.