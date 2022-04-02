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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Резцова сражается с другими олимпийскими призерами за золото в эстафете. LIVE

Биатлон. Чемпионат России. Женщины. Эстафета. ОНЛАЙН

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На чемпионате России по биатлону в Тюмени проходит женская эстафета. Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине — 2022 Кристина Резцова борется за золото в составе сборной ХМАО-Югра. Также в гонке принимают участие другие олимпийские призерки — Светлана Миронова и Ирина Казакевич в составе команды Свердловской области. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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09:00

Гонка началась! Поехали!

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08:55

Старт-лист:

1. ХМАО-ЮГРА (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Кристина Резцова)

2. Тюменская область (Любовь Калинина, Ольга Мощенкова, Татьяна Акимова, Виктория Сливко)

3. Свердловская область (Светлана Миронова, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева)

4. ХМАО-ЮГРА-2 (Кристина Дюпина, Алина Кудисова, Татьяна Воронова, Ксения Довгая)

5. Красноярский край (Анна Григорьева, Екатерина Кулакова, Вероника Долгова, Наталья Гербулова)

6. ЯНАО (Резеда Сибгатуллина, Лариса Куклина, Кристина Токарева, Екатерина Коженкова)

7. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова, Анна Старовойтова, Анна Тинякова, Карина Талменева)

8. Московская область (Юлия Дроздова, Полина Шевнина, Алена Вивденко, Анастасия Гореева)

9. ПФО (Илона Знакова, Карина Бахтина, Мария Дубровская, Екатерина Муралеева)

10. Сибирский и Дальневосточный округ (Софья Ленькова, Анастасия Гришина, Анастасия Батманова, Анна Никулина)

11. Беларусь (Анна Сола, Ирина Лещенко, Юлия Ковалевская, Дарья Кудаева)

08:50

Гонка начнется в 9.00 мск.

08:45

На открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени проходит женская эстафетная гонка. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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