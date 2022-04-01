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Спорт

Большунов сражается с другими олимпийскими чемпионами за золото в эстафете. LIVE

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Эстафета. ОНЛАЙН

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На чемпионате России по лыжным гонкам мужчины сражаются в эстафете 4х10 км. Олимпийский чемпион Александр Большунов и бронзовый медалист Пекина-2022 Александр Терентьев выступают за Архангельскую область, а олимпийский чемпион Денис Спицов сражается за Тюменскую область. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:46

Гребенько (Мурманская область) неожиданно вырвался вперед и попытался натянуть пелотон. Пока что оторваться не удалось, но он лидирует.

12:44

5 км. Феллер (Татарстан-1) по-прежнему лидирует, форма у него отличная. Терентьев (Архангельская область) — второй, но он явно специально держится за спиной Феллера. Семиков (Коми-1) — третий. Ретивых (Тюменская область) — лишь десятый. Физическое состояние Глеба оставляет желать лучшего.

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100%
12:43

Феллер продолжает лидировать, Терентьев — за ним. Спортсмены практически пробежали первый круг и скоро зайдут на второй. Пелотон почти не разорвался, отстали только пара человек.

12:40

3,5 км. На первое место выбрался Феллер (Татарстан-1) — теперь он ведет остальных за собой. Пелотон все еще держится вместе, и лидеры периодически меняются местами, помогают друг другу.

На второй строчке — Терентьев (Архангельская область), на третьей — Семиков (Коми-1).

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100%
12:37

Терентьев выбрался из пелотона на первую строчку и тащит всех за собой.

12:35

2 км. Семиков (Коми-1) лидирует, в спину ему дышит Феллер (Татарстан-1), Александр Гребенько (Мурманская область) — третий. Терентьев (Архангельская область) — пока пятый. Но все это разделение — пока формальность, потому что пелотон пока идет вместе, и разница меньше секунды между многими соперниками.

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100%
12:31

За Тюменскую область на первом этапе бежит известный спринтер Глеб Ретивых, за Республику Коми — 1 — член сборной России Илья Семиков, за Татарстан-1 — Андрей Феллер, за Архангельскую область — Александр Терентьев.

12:30

Правила эстафеты: в каждой команде по четыре лыжника, и каждый бежит по 10 км с общего старта.

12:30

Гонка началась!

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100%
12:30

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию мужской эстафетной гонки. Старт запланирован на 12:30 по московскому времени.

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