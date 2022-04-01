Большунов сражается с другими олимпийскими чемпионами за золото в эстафете. LIVE

12:40

3,5 км. На первое место выбрался Феллер (Татарстан-1) — теперь он ведет остальных за собой. Пелотон все еще держится вместе, и лидеры периодически меняются местами, помогают друг другу.

На второй строчке — Терентьев (Архангельская область), на третьей — Семиков (Коми-1).