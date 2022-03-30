Сборная на пьедестале: Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России

Итак, подводим итоги. Даниил Серохвостов провел великолепную гонку и, несмотря на один промах, одержал уверенную победу, опередив ставшего вторым Латыпова на 42,9 секунды. Третьим стал Карим Халили, на пьедестале — сплошь «сборники». «Газета.Ru» на этом завершает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!
Что ж, гонка еще не закончилась, на трассе заключительная группа спортсменов, в которую входят, в основном, молодые атлеты. А тройка сформировалась и вряд ли изменится: Серохвостов, Латыпов и Халили.
Подоспел комментарий Дмитрия Лазовского.
«Только что увидел, что занимаю четвертую позицию. Но все равно приятно, рад, что удалось отработать чисто. Не было свежести на трассе — у нас был небольшой сбор, на нем делался упор как на будущие свершения, так и на поддержку формы. Условия шикарные, как только мы сюда приехали, все время была солнечная погода, только один день пасмурный был. Идеальная трасса, мне здесь очень понравилось в конце сезона» — приводит слова Лазовского пресс-служба СБР.
Вторым финиширует Латыпов, проигрывая Серохвостову 42,9 секунды. И это несмотря на два промаха!
Латыпов продолжает борьбу за тройку! На отметке 9,4 км второе время он показывает, на 6 секунд опережая Халили!
Финишировал Серохвостов — на 1:03,3 секунды с одним промахом он опередил Лазовского! И это при том, что белорус оба рубежа отработал чисто!
А Даниил просто летит по трассе! На отметке 9,4 км он больше минуты «привозит» показывающему здесь второе время Роману Еремину из Новосибирска!
Лазовский финишировал, на 1,8 секунды улучшив время Сучилова. Пока белорус первый, но еще Серохвостов на подходе.
С хорошим заделом по времени подошел ко второму рубежу Латыпов. Но, увы, тоже промах! Шанс на медаль есть, но не на золото.
Хорош Гараничев! Чистая «стойка», и Женя за медали будет бороться! На первом рубеже он также отстрелялся без промахов.
На данный момент после второй стрельбы лидирует Серохвостов, вторым идет Халили, уступая почти полминуты, замыкает тройку Лазовский.
Бабиков по времени мог бы навязать борьбу Серохвостову, если бы закрыл «стойку» чисто. Но у него два промаха — без медалей останется Антон.
Серохвостов, несмотря на один штрафной круг на второй стрельбе, идет лидером. Но на пятки наступает Халили — также один промах, и хотя Карим явно уступит Даниилу, за медаль все равно поборется.
Борется за медаль еще один белорус — Дмитрий Лазовский. Блестяще отработал он оба рубежа и после «стойки» возвращается в гонку лидером, «привозя» Сучилову 11,7 секунды.
Очень быстро стреляет Латыпов, но допускает один промах. А пока что финишировал Цветков — промежуточное второе место.
Тем временем, первые спортсмены финишировали. Пока на первой строчке Семен Сучилов, на второй — Поршнев, Лобастов замыкает тройку.
Промахивается Александр третьим выстрелом, один штрафной круг. Похоже, он действительно не в лучшей форме.
Браво, Цветков! Отлично отрабатывает «стойку» наш «сборник»! Тем временем, стартовал еще один представитель национальной команды — Латыпов, у него 42-й номер.
Тем временем, Поршнев подошел ко второму рубежу. Три промаха! Не повезло ему, налетел порыв ветра, с которым Никита не справился, и спортсмен уходит на три штрафных круга.
А вот и Логинов на старте! Из последних семи дней четыре он не тренировался, но это не помешало ему принять волевое решение и выйти на трассу. Трибуны овациями его приветствуют.
Один из тех, чьего появления на трассе мы ждем, — Александр Логинов, он стартует под 29-м номером. При этом его состояние вызывает опасения: как рассказал в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев, неделю назад на тренировке Логинов упал и получил сотрясение мозга. Несмотря на это, он выступает сегодня.
Максим Цветков также уверенно закрывает все мишени. Белорус Лобастов чуть раньше допустил два промаха.
На трибунах не так много зрителей, но все же они есть, и они неравнодушны к сложившейся в мировом биатлоне ситуации. «Российский спорт жил, жив и будет жить!» — написано на плакате, который держит в руках один из болельщиков.
За 10 километров мужчины дважды зайдут на огневые рубежи. Все по классике: «лежка» и «стойка».
Пока спортсмены стартуют один за другим, кратко скажем о расписании турнира. Чемпионат России продлится до 3 апреля, за это время пройдет не только мужская, но и, разумеется, женская спринтерская гонки. Также мы увидим масс-старты и эстафеты у мужчин и женщин, а также две смешанные эстафеты.
Его земляк Семен Сучилов под вторым номером уходит на лыжню. А третий — Никита Лобастов из Белоруссии. Да, белорусские спортсмены, чья федерация также отстранена, принимают участие в соревнованиях.
На старт сегодня выйдет 88 спортсменов. В их числе — и лидеры сборной России: Максим Цветков, Карим Халили, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и другие.
Этот турнир станет первым, который пройдет при новом для российского биатлона статусе: накануне членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) было приостановлено. Таким образом, на данный момент внутренние соревнования — к сожалению, максимум, на который могут рассчитывать россияне.