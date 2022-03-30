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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Спорт

Сборная на пьедестале: Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России

Серохвостов выиграл спринт на ЧР, Латыпов — второй, Халили — третий

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Телеканал «Матч ТВ»
В Тюмени стартовал открытый чемпионат России по биатлону, первой гонкой стал мужской спринт на 10 км, в соревнованиях также принимают участие белорусские спортсмены. Пьедестал заняли спортсмены сборной России: выиграл Даниил Серохвостов, вторым стал Эдуард Латыпов, замкнул тройку Карим Халили. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:01

Итак, подводим итоги. Даниил Серохвостов провел великолепную гонку и, несмотря на один промах, одержал уверенную победу, опередив ставшего вторым Латыпова на 42,9 секунды. Третьим стал Карим Халили, на пьедестале — сплошь «сборники». «Газета.Ru» на этом завершает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!

09:54

Что ж, гонка еще не закончилась, на трассе заключительная группа спортсменов, в которую входят, в основном, молодые атлеты. А тройка сформировалась и вряд ли изменится: Серохвостов, Латыпов и Халили.

09:49

Подоспел комментарий Дмитрия Лазовского.

«Только что увидел, что занимаю четвертую позицию. Но все равно приятно, рад, что удалось отработать чисто. Не было свежести на трассе — у нас был небольшой сбор, на нем делался упор как на будущие свершения, так и на поддержку формы. Условия шикарные, как только мы сюда приехали, все время была солнечная погода, только один день пасмурный был. Идеальная трасса, мне здесь очень понравилось в конце сезона» — приводит слова Лазовского пресс-служба СБР.

09:46

Вторым финиширует Латыпов, проигрывая Серохвостову 42,9 секунды. И это несмотря на два промаха!

09:45

Латыпов продолжает борьбу за тройку! На отметке 9,4 км второе время он показывает, на 6 секунд опережая Халили!

09:44

Гараничев! Четвертый, но всего 0,6 секунды он уступил Лазовскому!

09:43

У Логинова же пока лишь восьмой результат на финише.

09:43

Второе время у Халили — 49,2 секунды уступает Серохвостову!

09:40

Финишировал Серохвостов — на 1:03,3 секунды с одним промахом он опередил Лазовского! И это при том, что белорус оба рубежа отработал чисто!

09:39

А Даниил просто летит по трассе! На отметке 9,4 км он больше минуты «привозит» показывающему здесь второе время Роману Еремину из Новосибирска!

09:38

Лазовский финишировал, на 1,8 секунды улучшив время Сучилова. Пока белорус первый, но еще Серохвостов на подходе.

09:38

С хорошим заделом по времени подошел ко второму рубежу Латыпов. Но, увы, тоже промах! Шанс на медаль есть, но не на золото.

09:37

Хорош Гараничев! Чистая «стойка», и Женя за медали будет бороться! На первом рубеже он также отстрелялся без промахов.

09:36

На данный момент после второй стрельбы лидирует Серохвостов, вторым идет Халили, уступая почти полминуты, замыкает тройку Лазовский.

09:35

Бабиков по времени мог бы навязать борьбу Серохвостову, если бы закрыл «стойку» чисто. Но у него два промаха — без медалей останется Антон.

09:34

Серохвостов, несмотря на один штрафной круг на второй стрельбе, идет лидером. Но на пятки наступает Халили — также один промах, и хотя Карим явно уступит Даниилу, за медаль все равно поборется.

09:32

Логинов и Серохвостов на «стойке» — у обоих по промаху!

09:30

Борется за медаль еще один белорус — Дмитрий Лазовский. Блестяще отработал он оба рубежа и после «стойки» возвращается в гонку лидером, «привозя» Сучилову 11,7 секунды.

09:29

Очень быстро стреляет Латыпов, но допускает один промах. А пока что финишировал Цветков — промежуточное второе место.

09:28

Тем временем, первые спортсмены финишировали. Пока на первой строчке Семен Сучилов, на второй — Поршнев, Лобастов замыкает тройку.

09:26

А между тем, и Бабиков первый рубеж закрыл — с одним промахом.

09:26

Халили также чисто отрабатывает «лежку» и идет вторым, уступая пять секунд Серохвостову.

09:24

Зато быстро и уверенно закрывает мишени Серохвостов и продолжает гонку лидером.

09:23

Промахивается Александр третьим выстрелом, один штрафной круг. Похоже, он действительно не в лучшей форме.

09:22

Логинов подходит к первой стрельбе!

09:21

Браво, Цветков! Отлично отрабатывает «стойку» наш «сборник»! Тем временем, стартовал еще один представитель национальной команды — Латыпов, у него 42-й номер.

09:20

Серохвостов очень бодро стартовал и на отметке 1,5 км показывает лучшее время.

09:20

Лобастов один раз промахивается на «стойке».

09:19

В стартовом створе — Гараничев, 38-й номер.

09:18

Тем временем, Поршнев подошел ко второму рубежу. Три промаха! Не повезло ему, налетел порыв ветра, с которым Никита не справился, и спортсмен уходит на три штрафных круга.

09:16

Серохвостов под 31-м номером начинает гонку. 34-м стартует Халили.

09:15

А вот и Логинов на старте! Из последних семи дней четыре он не тренировался, но это не помешало ему принять волевое решение и выйти на трассу. Трибуны овациями его приветствуют.

09:13

Один из тех, чьего появления на трассе мы ждем, — Александр Логинов, он стартует под 29-м номером. При этом его состояние вызывает опасения: как рассказал в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев, неделю назад на тренировке Логинов упал и получил сотрясение мозга. Несмотря на это, он выступает сегодня.

09:12

Максим Цветков также уверенно закрывает все мишени. Белорус Лобастов чуть раньше допустил два промаха.

09:10

На трибунах не так много зрителей, но все же они есть, и они неравнодушны к сложившейся в мировом биатлоне ситуации. «Российский спорт жил, жив и будет жить!» — написано на плакате, который держит в руках один из болельщиков.

09:09

Поршнев — на рубеже. Чисто закрывает все пять мишеней!

09:06

За 10 километров мужчины дважды зайдут на огневые рубежи. Все по классике: «лежка» и «стойка».

09:04

Пока спортсмены стартуют один за другим, кратко скажем о расписании турнира. Чемпионат России продлится до 3 апреля, за это время пройдет не только мужская, но и, разумеется, женская спринтерская гонки. Также мы увидим масс-старты и эстафеты у мужчин и женщин, а также две смешанные эстафеты.

09:01

Его земляк Семен Сучилов под вторым номером уходит на лыжню. А третий — Никита Лобастов из Белоруссии. Да, белорусские спортсмены, чья федерация также отстранена, принимают участие в соревнованиях.

09:01

Начали! Первый номер — Никита Поршнев из Ханты-Мансийска.

08:59

На старт сегодня выйдет 88 спортсменов. В их числе — и лидеры сборной России: Максим Цветков, Карим Халили, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и другие.

08:55

Этот турнир станет первым, который пройдет при новом для российского биатлона статусе: накануне членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) было приостановлено. Таким образом, на данный момент внутренние соревнования — к сожалению, максимум, на который могут рассчитывать россияне.

08:50

Спортсмены уйдут на дистанцию в 9.00 мск.

08:45

На открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени состоится мужская спринтерская гонка. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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