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Спорт

Американские судьи со скандалом отменили гол Овечкина, «Вашингтон» разгромно проиграл

Судьи отменили гол Овечкина из-за фола его одноклубника

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Amber Searls/USA TODAY Sports
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог улучшить свою снайперскую статистику, хотя был близок к этому. Он поразил ворота «Каролины», но его шайба была отменена из-за фола Ти Джея Оши несколькими секундами ранее. Однако американские судьи совершили ошибку: игрок «Каролины» Джордан Стаал первым нарушил правила на Ти Джее Оши. «Вашингтон» в итоге потерпел разгромное поражение со счетом 1:6.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:6

В трех предыдущих встречах «столичные» обыгрывали «Каролину», и теперь «ураганы» ответили сверхубедительно, разгромив команду Овечкина на ее же льду. Уже к восьмой минуте гости повели в счете 2:0 благодаря голам Дерека Степана и Мартина Нечаса, которому, к слову, ассистировал россиянин Андрей Свечников. Этот счет сохранился до первого перерыва.

В начале второго периода нападающий «Вашингтона» Том Уилсон отквитал одну шайбу, но это не стало переломным событием в игре и ничуть не изменило расклада сил. Уже ко второму перерыву гости вели 5:1 — на гол Уилсона они ответили точными бросками Себастьяна Ахо и Бретта Песке, а также дубль оформил Нечас. В третьем периоде точку в матче поставил Брэди Шей.

Возможно, все пошло бы иначе, забрось при счете 0:2 свою шайбу Овечкин. Точнее, не совсем так: шайбу-то он забросил. «Столичные» в большинстве разыграли комбинацию, завершившуюся фирменным броском Овечкина из его «офиса» — левого круга вбрасывания.

Однако празднование 43-го гола в сезоне и 773-го в заокеанской карьере пришлось отложить: судьи не засчитали взятие ворот.

«Удружил» партнеру Ти Джей Оши: за несколько секунд до броска Овечкина он нарушил правила против соперника.

Оши в штрафном боксе рвал и метал, и неудивительно: если внимательно разобраться в ситуации, видно, что сначала сфолили-то как раз на нем — Джордан Стаал вырвал у него клюшку из рук. Оши ее подобрал и выбил клюшку у Стаала, за что и был наказан.

Похоже, что в причинно-следственных связях этого эпизода судьи несколько запутались.

Как бы то ни было, «Вашингтон» остался без гола, и не исключено, что именно эта ситуация хозяев и надломила. «Каролина» не только одержала разгромную победу, но и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. «Вашингтон» остался на восьмом месте и, к счастью для своих фанатов, сохраняет пока комфортный 15-очковый отрыв от «Коламбуса».

«Мы медленно начали, — констатировал форвард «Вашингтона» Конор Шири, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ. — Возможно, мы не были готовы к первым нескольким сменам, но после мы провели 20 минут хорошего хоккея — просто никак не получалось забить. Неудачная игра против соперника из нашего дивизиона, но мы двигаемся дальше».

Матч закончился с печальной для Овечкина статистикой: он не только не забил, но и завершил игру с показателем полезности «-3».

Столько же получилось и у его соотечественника Евгения Кузнецова. Кроме того, прервалась 12-матчевая результативная серия Кузнецова — в этих играх он забросил семь шайб и сделал восемь голевых передач.

Российский вратарь Илья Самсонов начал игру на скамейке запасных и вышел на третий период, пропустив одну шайбу.

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:1

На фоне неудач россиян из «Вашингтона» особенно ярко смотрится выступление лидера «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, который принес своей команде уверенную победу над «Ванкувером». Уже в начале первого периода он поучаствовал в голе Марко Сканделлы, заработав ассистентский балл. Стартовая 20-минутка завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев — отличился также Дэвид Перрон, которому помог Иван Барбашев.

А третий период стал бенефисом для Тарасенко. На 41-й минуте он сделал счет 3:0 при участии Павла Бучневича. Вскоре после этого Брэд Хант отыграл одну шайбу, а последние минуты матча гости провели без вратаря в надежде спасти игру. Но в итоге точку поставил Тарасенко, отправив шайбу в пустые ворота.

И хотя сам по себе этот гол нельзя назвать выдающимся, он все же стал историческим: Тарасенко набрал 500-е очко (241+259) в НХЛ, став 22-м россиянином, которому покорилось это достижение.

Он также обошел Александра Семина в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ и вышел на 12-е место — на данный момент Тарасенко отстает по этому показателю на восемь шайб от Алексея Жамнова.

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