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Кондратюк против Щербаковой, Медведева против Загитовой: финал Кубка Первого канала. LIVE

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Произвольные программы команд. ОНЛАЙН

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В заключительный день Кубка Первого канала по фигурному катанию команды под руководством олимпийских чемпионов Марка Кондратюка и Анны Щербаковой показывают произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:26

Это был идеальный танец. Степанова / Букин смогли передать трагическую историю любви Ромео и Джульетты, отыгрывая драматичными жестами и яркими эмоциями на лице свои образы, а технические навыки фигуристов позволили им поразить зрителей не только артистизмом, но и невероятными элементами.

Пара идеально синхронно исполнили совместные вращения (твиззлы), обе дорожки шагов — на максимальный, четвертый уровень, а множество суперсложных поддержек заставляли людей кричать от счастья. Так, в одной из поддержек Иван присел на одну ногу и ехал «пистолетиком», держа на весу Александру.

Оценка Степановой / Букина за произвольный танец — 133,24 балла.

Общий счет стал 81-71 в пользу команды «Время первых».

17:17

Степанова / Букин начинают прокат. Они выступают под музыку на тему «Ромео и Джульетты» — We Have A Map of the Piano (Mum), A Time For Us ( Nino Rota, performed by Sarah Alainn).

17:13

На разминке находятся танцевальные пары. Первыми выступят Александра Степанова / Иван Букин («Время первых»), вторыми — Виктория Синицина / Никита Кацалапов («Красная машина»).

close
100%
16:50

Команда «Время первых»:

close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС
16:45

Порядок выступлений сегодня:

16:40

Очки подсчитываются по олимпийской системе: каждый фигурист приносит своей команде определенное количество баллов в зависимости от места, которое он занял в своем виде.

Первое место приносит десять очков, второе — девять, третье — восемь и т.д.

К примеру, вчера Михаил Коляда выиграл турнир мужчин и заработал десять очков для «Красной машины», а Евгений Семененко стал вторым и принес «Времени первых» девять баллов.

В конце дня все очки суммируются и выявляется команда-победитель.

16:35

После первого дня соревнований, в который фигуристы исполняли короткие программы, лидирует команда «Время первых» — на ее счету 72 очка, но «Красная машина» отстает всего на одно очко. Как проходила эта драматичная борьба, вы можете узнать из репортажа «Газеты.Ru».

16:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольных программ команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

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