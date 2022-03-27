Кондратюк против Щербаковой, Медведева против Загитовой: финал Кубка Первого канала. LIVE

17:26

Это был идеальный танец. Степанова / Букин смогли передать трагическую историю любви Ромео и Джульетты, отыгрывая драматичными жестами и яркими эмоциями на лице свои образы, а технические навыки фигуристов позволили им поразить зрителей не только артистизмом, но и невероятными элементами.

Пара идеально синхронно исполнили совместные вращения (твиззлы), обе дорожки шагов — на максимальный, четвертый уровень, а множество суперсложных поддержек заставляли людей кричать от счастья. Так, в одной из поддержек Иван присел на одну ногу и ехал «пистолетиком», держа на весу Александру.

Оценка Степановой / Букина за произвольный танец — 133,24 балла.

Общий счет стал 81-71 в пользу команды «Время первых».