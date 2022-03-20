Удивительный финал биатлонного сезона без России: Бё пришел последним в масс-старте

В рамках последней гонки сезона-2021/22 Кубка мира по биатлону мужчины пробежали Холменколлене масс-старт на 15 км. Победу одержал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, а его соотечественник Тарьей Бё, не раз выигрывавший Олимпийские игры, пересек финишную черту последним. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.