Удивительный финал биатлонного сезона без России: Бё пришел последним в масс-старте

На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Спасибо, что следили за биатлонными баталиями уже прошедшего сезона вместе с «Газетой.Ru»!
Лагрейд, которой стрелял параллельно с Самуэльссоном, допустил один промах, но уже вырвался в лидеры! Баккен следует сразу же за ним!
Сокращают отставание от шведа норвежцы — за 800 метров после предыдущей контрольной отметки у Самуэльссона осталось всего шесть секунд!
Лагрейд мажет один раз, Жаклен — два раза, а Самуэльссон стреляет точно! Швед становится фаворитом!
Только Дестье промахнулся среди топ-5 биатлонистов сегодняшней гонки перед второй стрельбой! Ух, какая же напряженная борьба!
Струлу очень поджимает Эмильен Жаклен, выбравшийся на вторую строчку! А Себастьян Самуэльссон идет третьим.
Лагрейд, Дестье и Самуэльссон отстрелялись точно на первой лежке, а вот лидер сезона и обладатель Большого хрустального глобуса Кентен Фийон-Майе допустил два промаха!
Стартовая десятка выглядит так:
1 Кентен Фийон-Майе 2 Себастьян Самуэльссон 3 Стурла Хольм Лагрейд 4 Ветле Шостад Кристиансен 5 Эмильен Жаклен 6 Тарьей Бо 7 Симон Дестье 8 Бенедикт Долль 9 Сиверт Гутторм Баккен 10 Эрик Лессер