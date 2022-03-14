Разборки в Уфе: биатлонисты борются за победу в пасьюте на Кубке России. LIVE

Смольский на втором рубеже мажет единожды. Но сейчас штрафной круг один для него не особо криминален.
Латыпов и Гараничев стреляют чисто на огневом рубеже. Латыпов — 13-й, Серохвостов мажет единожды.
Лазовский и Логинов подходят вместе к рубежу — белорус стреляет чисто, а вот россиянин мажет дважды.
В одиночестве спокойно Смольский подошел к огневому рубежу. И четко работает он на «лежке», без проблем он закрывает мишени.
Постепенно уходят на дистанцию спортсмены. А мы пока напомним, что бежать биатлонистам 12,5 км, а впереди четыре огневых рубежа.
Время старта гонки преследования у женщин также изменено — они стартуют в 11.30 по московскому времени.
Также в гонке примут участие:
9. Карим Халили (Россия) – 1.18,0;
11. Никита Поршнев (Россия) – 1.24,0...;
13. Даниил Серохвостов (Россия) – 1.28,0...;
19. Евгений Гараничев (Россия) – 1.45,0...;
23. Антон Бабиков (Россия) – 2.10,0;
24. Эдуард Латыпов (Россия) – 2.11,0.
Первая стартовая пятерка выглядит так:
1. Антон Смольский (Белоруссия);
2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) – 48,0;
3. Александр Логинов (Россия) – 50,0;
4. Кирилл Бажин (Россия) – 1.05,0;
5. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.06,0.