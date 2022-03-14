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Разборки в Уфе: биатлонисты борются за победу в пасьюте на Кубке России. LIVE

Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Финал. Мужчины. ОНЛАЙН

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На Кубке России по биатлону мужчины выявляют сильнейшего в пасьюте. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заезда.
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:15

У Серохвостова два промаха, а вот Логинов вторую «лежку» закрывает чисто! У Латыпова круг.

09:14

Лазовский мажет единожды, Лобастов — стреляет чисто, Каюмов — тоже.

09:14

Смольский на втором рубеже мажет единожды. Но сейчас штрафной круг один для него не особо криминален.

09:13

Логинов с Латыповым бегут вместе — девятый и десятый.

09:12

Совершенно спокойно лидирует Смольский — 1:02 отрыв от второго места.

09:10

Десятка лучших после первого огневого рубежа.

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09:09

Латыпов и Гараничев стреляют чисто на огневом рубеже. Латыпов — 13-й, Серохвостов мажет единожды.

09:08

Лобастов уходит третьим, следом Бажин.

09:08

Лазовский и Логинов подходят вместе к рубежу — белорус стреляет чисто, а вот россиянин мажет дважды.

09:07

В одиночестве спокойно Смольский подошел к огневому рубежу. И четко работает он на «лежке», без проблем он закрывает мишени.

09:05

Логинов выходит на вторую позицию и пытается создать отрыв от Лазовского.

09:03

Постепенно уходят на дистанцию спортсмены. А мы пока напомним, что бежать биатлонистам 12,5 км, а впереди четыре огневых рубежа.

09:01

Лазовский и Логинов тоже стартовали.

09:00

Поехали! Стартовал Антон Смольский!

08:55

Время старта гонки преследования у женщин также изменено — они стартуют в 11.30 по московскому времени.

08:45

Также в гонке примут участие:

9. Карим Халили (Россия) – 1.18,0;

11. Никита Поршнев (Россия) – 1.24,0...;

13. Даниил Серохвостов (Россия) – 1.28,0...;

19. Евгений Гараничев (Россия) – 1.45,0...;

23. Антон Бабиков (Россия) – 2.10,0;

24. Эдуард Латыпов (Россия) – 2.11,0.

08:35

Начало гонки было перенесено — теперь биатлонисты стартуют в 09.00 по московскому времени.

08:25

Первая стартовая пятерка выглядит так:

1. Антон Смольский (Белоруссия);

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) – 48,0;

3. Александр Логинов (Россия) – 50,0;

4. Кирилл Бажин (Россия) – 1.05,0;

5. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.06,0.

08:25

Добрый день, уважаемые любители биатлона. «Газета.Ru» предлагает вашему внимание текстовую онлайн-трансляцию мужского пасьюта, который пройдет в рамках Кубка России. Гонка начнется в 8:35 по московскому времени.

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