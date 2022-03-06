Фийон Майе сохранил лидерство в Кубке мира, Жаклен драматично остался без медали

17:15

Финиш! Францух Кентен Фийон Майе в уверенном стиле выиграл гонку преследования в Контиолахти и сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. Поздравляем с золотом!

Немец Эрик Лессер, который почти всю гонку держался на 4-5 позициях, на финишной прямой неожиданно вырвался вперед и стал вторым (+8,2 секунды от лидера). Поздравляем с серебром!

Итальянец Лукас Хофер финишировал третьим (+8,8). Поздравляем с бронзой!

Очень жаль француза Эмильена Жаклена, который почти всю гонку держался вторым вслед за Фийоном Майе и имел возможность выйти в лидеры на последней стрельбе, но допустил один промах одновременно с соперником. Из-за этого Жаклен остался на второй строчке, сломался психологически и за последние 1,5 км опустился на четвертое место, оставшись вообще без медали (+22,6).