Без шансов для соперниц: Экхофф выиграла пасьют на Кубке мира

Экхофф финиширует первой. Вирер с 17 места перемещается на итоговое второе (+15,9). Херманн — третья (19,5) Рейселанд — четвертая (+35,8). Затем финишировали Каролин Оффигстад Кноттен (+43,5), Анаис Шевалье-Буше (+54,3), Джессика Ислова (+56), Франциска Пройс (+1:00,8).
Экхофф еще на три секунды увеличила отрыв от Вирер. Похоже, с победителем все ясно. Но кто же займет второе место? осталось 700 метров.
Экхофф сохранила первую строчку, второй идет Вирер (+14), Херманн на третьей позиции (+22,1). Именно эти спортсменки разыграют медали.
Стоит отметить, что из первой десятки только Экхофф, Вирер и Фойгт не имеют промахов в своем пассиве.
Не хочет Экхофф заходить на штрафные круги, снова закрывая все мишени. Херманн допустила один промах, уступив промежуточное второе место Анаис Шевалье-Буше (+43,7), Херианн на третьей строчке (+44). Доротея Вирер (+54) и Ванесса Фойгт (+55,4) еще имеют шансы на медали. Остальным будет тяжело. надо рассчитывать на ошибки соперниц.
Херманн на отметке 4,9 км отстает от Экхоффф на 21 секунду. Не отстает немка от норвежки. Но надо точно стрелять, чтобы сохранять шансы на золото.
Без промахов Экхофф уходит со второго рубежа. Херманн тоже выбивает 5 из 5. Она отстает от норвежки на 21 секунды. Замыкает тройку сильнейших Анаис Шевалье-Буше (+38,0). Далее идут Ванесса Фойгт, Стина Нильссон, Жулия Симон и Доротея Вирер. Отставание остальных спортсменок более одной минуты. Впереди две стрельбы стоя.
Экхофф по дистанции идет быстрее соперниц, увеличивая отрыв, но всего на несколько секунд. Скоро спортсменки подъедут ко второму рубежу.
Тириль Экхофф без штрафных кругов после первого рубежа вырывается на первое место. Херманн отстает от нее на 22 секунды, заехав на круг. Стина Нильссон третья (+26,5), на четвертой строчке располагается Ванесса Фойгт (+28,9). Остальные отстали более чем на 30 секунд.
На отметке 0,9 км. Херманн сохраняет пятисекундное преимущество от ближайших преследовательниц. Но все будет решаться на огневых рубежах. Пока биатлонистки идут плотной группой.
Первой на старт выйдет немка Денизе Херрман. Вслед за ней гонку начнут Тириль Экхофф (+ 5 секунд) и Стина Нильссон (+ 5 секунд). Стоит отметить, что сразу 18 спортсменок по итогам спринта отстали от Херрман менее чем на минут. А это значит, что нас ждет увлекательная гонка. Давайте наблюдать.