Лидеры уступили: немка Херрманн выиграла спринт на Кубке мира

На втором месте оказалась Тириль Экхофф, замкнула тройку лидеров шведка Стина Нильссон. Лидер общего зачета Кубка мира Марте Улсбю-Ройселанд оказалась восьмой.
И Нильссон действительно врывается в тройку лидеров. однако становится третьей! Смещает она Ханну Эберг на четвертую строчку.
А не рано ли поздравлять Херрманн с победой? Шведка Стина Нильссон навязывает упорную борьбу по времени, пытается она ворваться в тройку лидеров и побороться за золото.
Стоит сказать, что еще не все спортсменки ушли на старт, однако сильнейшие уже завершили или завершают гонку.
Но тут же всех смещает Херрманн, врываясь в финиш на первой строчке. ну что же, теперь ждем, сможет ли кто ее сместить. Ройселанд на данный момент финиширует седьмой.
А в лидеры после второго огневого рубежа вырывается Дениз Херманн. У нее один промах и хороший ход.
А тем временем Шевалье-Буше финишировала, сейчас она первая. Рядом с ней Эльвира Эберг. Тандервольд гонку тоже завершила.
Шевалье-Буше стартовала. Сегодня гонка пройдет без итальянки Лизы Витоцци, она была заявлена, но снялась.