Битва за Кубок мира по биатлону: мужчины бегут важнейший спринт. LIVE

Один круг пробежал Баккен и вышел на второе место после стойки! Но его перевес над Самуэльссоном ничтожен — десятая секунды!
Болгарин Илиев чисто сработал лежку. У него пока шестое время. +12,5 от Самуэльссона на той отметке.
Жаклен уступал Самуэльссону +4,7, но теперь сократил отставание до +2,9. А еще достаточно бежать шведу. А вот Фийон-Майе держит те же почти 30 секунд отрыва. Даже 0,6 выиграл у шведа еще.
Два рубежа чисто прошел австриец Ляйтнер. Пока что вклинился на третью строчку между Самуэльссоном и Жакленом, которые оба гораздо быстрее ходом.
У Самуэльссона два штрафных круга! Но он все равно уходит с рубежа лидером, впереди Жаклена! Но теперь все в руках Фийон-Майе.
А пока на лежке норвежец Баккен, итальянец Хофер и немец Лессер сработали чисто и стали третьим, четвертым и пятым соответственно.
13 человек два рубежа уже прошли, и ни один из них не попал все десять раз. Скоро Самуэльссон и Фийон-Майе подойдут на стойку.
Самуэльссон ракетой несется по дистанции! На отметке 4, км везет Фийон-Майе уже 15 секунд, на 5,9 км выигрывает у Дестье -26,8! Фийон-Майе там уже 18,6 уступает.
Дестье на круг убежал на втором рубеже, и сработавший стойку чисто Жаклен стал лидером. И это с двумя кругами с лежки. Напомним, что Жаклен гонится в зачете Кубка мира за Фийон-Майе и Самуэльссоном. Ну и на стойке пока все мажут.
И Самуэльссон, и Фийон-Майе чисто сработали на лежке. Швед стал лидером гонки после первого рубежа, а лидер Кубка мира — второй за ним.
Фийон-Майе разогнался не очень быстро разогнался, но на отметке 2,5 км у него уже третий результат, прямо за Самуэльссоном!
Чистая стрельба Симона Дестье выводит француза на первое место среди тех, кто преодолел уже первый огневой рубеж.
Борющийся за Кубок мира швед Себастьян Самуэльссон пронесся на первом отрезке дистанции быстрее всех. На 2,2 секунды опередил Нелина.
Всего на дистанцию должны уйти 83 из 85 изначально заявленных участников. Сняли канадские братья Гоу.
Вот в каком порядке побегут фавориты:
1. Реес (Германия) 3. Дестье (Франция) 6. Жаклен (Франция) 9. Кюн (Германия) 11. Лагрейд (Норвегия) 12. Крчмарж (Чехия) 13. Строля (Литва) 17. Самуэльссон (Швеция) 20. Фийон-Майе (Франция) 26. Кристиансен (Норвегия) 29. Баккен (Норвегия) 30. Понсилуома (Швеция) 31. Долль (Германия) 33. Лессер (Германия) 41. Андерсен (Норвегия) 50. Гигонна (Франция) 53. Наврат (Германия)
Напомним, что сборная России в гонках не участвует, так как ее от соревнований в концовке сезона отстранили из-за спецоперации на Украине. Нет и украинских и белорусских биатлонистов.