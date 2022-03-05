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Спорт

Битва за Кубок мира по биатлону: мужчины бегут важнейший спринт. LIVE

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Мужчины. Спринт. ОНЛАЙН

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В финском Контиолахти проходит мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Французы Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен и швед Себастьян Самуэльссон сражаются за победу в общем зачете Кубка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:01

Один круг пробежал Баккен и вышел на второе место после стойки! Но его перевес над Самуэльссоном ничтожен — десятая секунды!

18:00

Болгарин Илиев чисто сработал лежку. У него пока шестое время. +12,5 от Самуэльссона на той отметке.

17:59

Жаклен уступал Самуэльссону +4,7, но теперь сократил отставание до +2,9. А еще достаточно бежать шведу. А вот Фийон-Майе держит те же почти 30 секунд отрыва. Даже 0,6 выиграл у шведа еще.

17:58

Два рубежа чисто прошел австриец Ляйтнер. Пока что вклинился на третью строчку между Самуэльссоном и Жакленом, которые оба гораздо быстрее ходом.

17:57

А француз стреляет чисто! И это огромная заявка на победу от Фийон-Майе!

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17:56

У Самуэльссона два штрафных круга! Но он все равно уходит с рубежа лидером, впереди Жаклена! Но теперь все в руках Фийон-Майе.

17:55

А пока на лежке норвежец Баккен, итальянец Хофер и немец Лессер сработали чисто и стали третьим, четвертым и пятым соответственно.

17:54

13 человек два рубежа уже прошли, и ни один из них не попал все десять раз. Скоро Самуэльссон и Фийон-Майе подойдут на стойку.

17:53

Самуэльссон ракетой несется по дистанции! На отметке 4, км везет Фийон-Майе уже 15 секунд, на 5,9 км выигрывает у Дестье -26,8! Фийон-Майе там уже 18,6 уступает.

17:51

Дестье на круг убежал на втором рубеже, и сработавший стойку чисто Жаклен стал лидером. И это с двумя кругами с лежки. Напомним, что Жаклен гонится в зачете Кубка мира за Фийон-Майе и Самуэльссоном. Ну и на стойке пока все мажут.

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17:48

И Самуэльссон, и Фийон-Майе чисто сработали на лежке. Швед стал лидером гонки после первого рубежа, а лидер Кубка мира — второй за ним.

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17:46

Фийон-Майе разогнался не очень быстро разогнался, но на отметке 2,5 км у него уже третий результат, прямо за Самуэльссоном!

17:45

У Жаклена два промаха на лежке!

17:43

Чистая стрельба Симона Дестье выводит француза на первое место среди тех, кто преодолел уже первый огневой рубеж.

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17:42

Борющийся за Кубок мира швед Себастьян Самуэльссон пронесся на первом отрезке дистанции быстрее всех. На 2,2 секунды опередил Нелина.

17:40

Швед Йеспер Нелин на разгоне превзошел результаты Лагрейда и Жаклена.

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17:38

А Реес доехал до первого огневого рубежа и допустил на нем один промах.

17:36

На разгоне лучший пока норвежец Стурла Лагрейд.

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17:30

Старт дан! Немец Роман Реес ушел на дистанцию первым.

17:25

Всего на дистанцию должны уйти 83 из 85 изначально заявленных участников. Сняли канадские братья Гоу.

17:20

Вот в каком порядке побегут фавориты:

1. Реес (Германия) 3. Дестье (Франция) 6. Жаклен (Франция) 9. Кюн (Германия) 11. Лагрейд (Норвегия) 12. Крчмарж (Чехия) 13. Строля (Литва) 17. Самуэльссон (Швеция) 20. Фийон-Майе (Франция) 26. Кристиансен (Норвегия) 29. Баккен (Норвегия) 30. Понсилуома (Швеция) 31. Долль (Германия) 33. Лессер (Германия) 41. Андерсен (Норвегия) 50. Гигонна (Франция) 53. Наврат (Германия)

17:15

Напомним, что сборная России в гонках не участвует, так как ее от соревнований в концовке сезона отстранили из-за спецоперации на Украине. Нет и украинских и белорусских биатлонистов.

17:10

Старт будет дан в 17.30 мск.

17:00

На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоится мужская спринтерская гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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