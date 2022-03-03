Неудача Диггинс: Непряева может сохранить Кубок мира

16:10

Вот такими получились спринты на этапе Кубка мира в Драммене без российских лыжников и лыжниц. Без Нисканена Большунов сохранил свое уверенное второе место и вряд ли его уже отдаст, ну а Джессика Диггинс не вышла в финал и не смогла особенно приблизиться к Наталье Непряевой. Еще может россиянка забрать Большой хрустальный глобус. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.