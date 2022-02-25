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Мусаси против Вандерфорда. Bellator 275. LIVE

ММА. Bellator 275. Гегард Мусаси — Остин Вандерфорд. ОНЛАЙН

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В столице Ирландии Дублине вечер боев — проходит Bellator 275, главным событием которого станет защита титула в среднем дивизионе, где Гегард Мусаси сразится с Остином Вандерфордом. В карде выступят россияне Кирилл Сидельников, Владимир Токов, Хуршед Кахоров и Хасан Магомедшарипов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
22:11

Начали.

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22:09

В противостоянии с итальянцем Даниэле Скатицци Токов является фаворитом. Но Скатицци опасен тем, что он пять раз финишировал соперников в первом же раунде, в четырех случаях отправив их в нокауты. На представлении Токова трибуны тоже гудят.

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100%
22:08

Время боя еще одного россиянина из Старого Оскола. Владимир Токов выходит в октагон. Тут, правда, легкий вес.

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100%
22:07

Еще раз основной кард. Но до него пять поединков еще пройдут.

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100%
22:06

Гекхан Сарикам одерживает убедительную победу. Все арбитры отдали все раунды Сарикаму.

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100%
22:04

Так и не смог ничего интересного предложить сопернику Сидельников до последней минуты. А на ней, проигрывая и третий раунд, россиянин смог забрать спину и красиво бросить соперника. Дальше был клинч у сетки, но исхода это не поменяет: турок победит.

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100%
21:57

Надо констатировать, что Сарикам резче и точнее. Не успевает за его ударами Сидельников. Уповать остается только на борьбу и лаки-панч. Второй раунд для россиянина прошел, пожалуй, даже хуже первого.

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100%
21:50

Начало сталось за турком, который явно перебивал в разменах. Но после почти полутора минут боя Сидельников поймал ногу соперника и провел тейкдаун. В маунте особо ничего сделать не получилось, и Сарикам поднялся. Однако долго оставался под контролем россиянина у сетки. Только на третьей минуте выбрался и смог разорвать дистанцию. Потом Сарикам попал россиянину в пах, явно не специально. Кирилл сразу же был готов продолжить, однако снова наполучал в стойке. В итоге вынужден был опять идти в атаку борьбой и делать тейкдаун. Закончился раунд в маунте, где россиянин был сверху, но 5-минутка явно осталась за Сарикамом.

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21:45

Начали.

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21:44

Сравнение бойцов. Публика встретила объявление фамилии Сидельникова неодобрительным гулом. Видимо, это ждет сегодня всех россиян.

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21:43

Сарикам относится к команде Гегарда Мусаси, с которым вместе и тренируется. Это очень сильный боец, который один раз проиграл кимурой, но остальных соперников уничтожил. Пять нокаутов и одна победа решением.

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100%
21:40

А теперь нас ждет бой в тяжелой весовой категории, где россиянин Кирилл Сидельников сразится с опаснейшим турецким бойцом Гекханом Сарикамом. Наш боец из Старого Оскола, представляет команду Федора Емельяненко.

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21:37

Натан Келли единогласно объявлен победителем. Один судья поставил 30-27, но два выставили счет 29-28, отдав третий раунд Педерсену.

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21:35

Третий раунд не вышел зрелищным. Педерсен в нем был даже поинтереснее, поскольку Келли предпочел сосредоточиться на контроле и так в итоге и не дал что-то реальное сделать сопернику. Это будет очевидная победа ирландца.

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21:29

Раунд начался с мощнейшего прямого удара от Келли, но, прижав соперника к сетке, вновь предпочел борьбу — перевел в партер. Даже «гильотину» пытался сделатьт, но Педерсен отбился и даже смог подняться. Но раунд снова за ирландцем. Хотя в концовке Педерсен даже после еще одного тейкдауна от соперника, смог провести серию ударов в партере. И опять поднялся.

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100%
21:23

С большим преимуществом провел Келли первый раунд. Пару раз перевел соперника в маунт. И там насовал ударов прилично. Педерсен пытался что-то делать, но раунд он уступил без вариантов.

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21:18

Поееееехапи! Бой начался.

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21:16

Сравнение соперников.

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21:15

Теперь нас ждет поединок валлийца Скотта Педерсена с ирландцем Натаном Келли.

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21:10

Ринг-анноунсер объявил, что Хэммонд остается непобежденным в карьере! И правда — это его вторая победа в двух боях.

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21:08

Хэммонд начал очень активно. Сразу же пошел в атаку лоукиком, потом схватил ногу сопернику, а в борьбе у сетки ирландец попал коленом так, что зацепил челюсть. Хэй упал и стал отбиваться, но соперник все сделал четко, и рефери остановил бой!

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100%
21:06

Поеееехали! Бой начался.

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100%
21:05

Сравнение соперников.

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100%
21:04

Хэммонд, кстати, интересен тем, что является многолетним партнером Конора Макгрегора.

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21:03

Начинается все с поединка 36-летнего британца Джэйми Хэя и 29-летнего ирландца Ли Хэммонда.

21:02

Начинается вечер боев.

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21:00

В смешанных единоборствах проходит вечер боев Belator 275. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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