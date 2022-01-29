На фоне сильного ветра и снега: Пащенко выиграл серебро в пасьюте на ЧЕ

А положение по стрельбе у остальных биатлонистов из России таково: Поршнев — пять промахов, Томшин — семь, Мухамедзянов — восемь, Певрушин — семь, Поварницын — десять.
остаточно сложно подводить итоги этой гонки, потому что погода на дистанции сегодня оставляла желать лучшего — сильнейший ветер со снегом, который, безусловно, мешал стрельбе. Но при этом стоит отметить, что Петр Пащенко, выигравший серебро, допустил целых пять промахов, а победивший норвежец — три.
Томшин финишировал 12-м, Мухамедзянов завершил гонку на 24-м месте. Певрушин оказался 31-м, Поварницын — 38-м.
А у Пащенко два промаха, к сожалению. Но продолжает он бороться за медали, только сейчас подходят соперники.
Аспенс на третьем рубеже мажет один раз. Клод выцеливался очень долго, в итоге допустил два промаха.
У Томшина один промах, у Поварницына — три. Пока у россиян достаточно серьезные проблемы со стрельбой.
Подсказывают тренеры Поршневу: «давай, давай, догонишь». Но кажется, что сложно биатлонистам идти.
На 1,2 км Поршнев — второй, Пащенко — четвертый. Уверенно держатся российские биатлонисты в лидирующей группе.
Гонку пропускает лидер сборной России Антон Бабиков. Он не принял участие в спринте, поэтому не квалифицировался в пасьют.
Россию в гонке представят шесть биатлонистов: Никита Поршнев стартует вторым, Петр Пащенко – четвертым, Александр Поварницын – 13-м, Ильназ Мухамедзянов – 14-м, Василий Томшин – 17-м, Михаил Первушин – 45-м.