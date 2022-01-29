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Спорт

На фоне сильного ветра и снега: Пащенко выиграл серебро в пасьюте на ЧЕ

Норвежец Сверре Аспенес победил в гонке преследования на чемпионате мира

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В рамках чемпионата Европы по биатлону мужчины соревновались в гонке преследования на 12.5 км. Российский биатлонист Петр Пащенко героически завоевал в серебро, а в десятку лучших попал также Никита Поршнев, финишировавший седьмым. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию пасьюта.
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13:30

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!

13:25

А положение по стрельбе у остальных биатлонистов из России таково: Поршнев — пять промахов, Томшин — семь, Мухамедзянов — восемь, Певрушин — семь, Поварницын — десять.

13:15

остаточно сложно подводить итоги этой гонки, потому что погода на дистанции сегодня оставляла желать лучшего — сильнейший ветер со снегом, который, безусловно, мешал стрельбе. Но при этом стоит отметить, что Петр Пащенко, выигравший серебро, допустил целых пять промахов, а победивший норвежец — три.

13:08

Томшин финишировал 12-м, Мухамедзянов завершил гонку на 24-м месте. Певрушин оказался 31-м, Поварницын — 38-м.

13:06

Поршнев проиграл почти минуту и завершил гонку седьмым.

13:05

А Петр Пащенко выигрывает серебро! Замыкает тройку лидеров Фратшер.

13:04

Аспенс финиширует, и далеко до него всем соперникам. Первый он, безусловно.

13:03

Певрушин, кстати, закрывает с нулем четвертый огневой рубеж.

13:02

Мухамедзянов стреляет с одним промахом.

13:01

У Томшина два промаха на заключительном огневом рубеже.

12:58

Очень медленно стреляет Поршнев, два промаха у него. А Пащенко — бежит вторым!

12:58

А у Пащенко два промаха, к сожалению. Но продолжает он бороться за медали, только сейчас подходят соперники.

12:57

Аспенс на заключительном рубеже мажет единожды!

12:55

У Поварницына три промаха, у Певрушина — один. Поршнев поднимается на четвертое место.

12:55

У Томшина и Мухамедзянова по одному промаху, а Пащенко продолжает атаковать Аспенса.

12:52

Пащенко выходит на вторую позицию! Поршнев с кругом — пятый.

12:51

Пащенко стреляет чисто! У Поршнева один промах, но стрелял он долго.

12:50

Аспенс на третьем рубеже мажет один раз. Клод выцеливался очень долго, в итоге допустил два промаха.

12:49

У Певрушина на двух огневых рубежах шесть промахов.

12:47

У Мухамедзянова тоже три промаха на втором огневом рубеже.

12:46

У Томшина один промах, у Поварницына — три. Пока у россиян достаточно серьезные проблемы со стрельбой.

12:45

Лидером становится Эмильен Клод, который не допустил ни одного промаха на двух рубежах.

12:44

А вот Поршнев закрывает второй огневой рубеж чисто!

12:43

Бьонтегорд — лидер, но мажет он один раз. У Пащенко — два промаха.

12:41

Пащенко идет пятым, всего 12 секунд он уступает лидеру на 3,7 км. Поршнев девятым бежит.

12:40

Подсказывают тренеры Поршневу: «давай, давай, догонишь». Но кажется, что сложно биатлонистам идти.

12:37

Поварницын — два промаха, Мухамедзянов и Томшин — три. Очень сильный ветер.

12:37

Бьонтегорд мажет единожды, Поршнев промахивается дважды, Пащенко — один раз.

12:36

Очень сильный ветер сейчас, практически вьюга бушует в Германии.

12:35

Кстати, всего на дистанции 60 спортсменов.

12:34

На 1,2 км Поршнев — второй, Пащенко — четвертый. Уверенно держатся российские биатлонисты в лидирующей группе.

12:32

Певрушин под 45-м номером тоже ушел на дистанцию.

12:31

Мухамедзянов тоже ушел на старт, спустя несколько секунд за ним Томшин.

13:30

Пащенко и Поварницын тоже стартовали.

13:30

И дан старт гонки! Никита Поршнев уходит вторым на дистанцию.

12:15

Гонку пропускает лидер сборной России Антон Бабиков. Он не принял участие в спринте, поэтому не квалифицировался в пасьют.

12:20

Россию в гонке представят шесть биатлонистов: Никита Поршнев стартует вторым, Петр Пащенко – четвертым, Александр Поварницын – 13-м, Ильназ Мухамедзянов – 14-м, Василий Томшин – 17-м, Михаил Первушин – 45-м.

12:15

В Германии продолжается чемпионат Европы по биатлону. Мужчины бегут гонку преследования. Ее старт запланирован на 12.30 по московскому времени.

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