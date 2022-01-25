Битва за престиж: Россия сражается против Германии на Евро. LIVE

Перерыв! Уходим на отдых при счете 12:16. Обидно, что мы совсем развалились в последние десять минут, ничего не придумав за это время в атаке.
Котов сделал неудобную передачу на своего партнера, из-за чего нам не удалось провести контратаку.
Тайм-аут взял Петкович. Довольно своевременно, пока счет не слишком крупный, еще есть смысл попытаться внести коррективы в оборонительные действия.
К сожалению, российская сборная потеряла шансы на выход в полуфинал, поэтому сегодняшняя игра не будет иметь турнирного значения.