Битва за четвертьфинал Australian Open: Медведев против американца Кресси. LIVE

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Даниил Медведев является второй ракеткой мира и претендует на то, чтобы подвинуть с первого места серба Новака Джоковича, который был депортирован из Австралии перед стартом этого турнира и не сможет защитить свои 2000 очков, заработанных за прошлогоднюю победу.

Кресси — 70-й номер мирового рейтинга. Ему 24 года, и он всего на год младше россиянина, но, по сути, только начинает в Туре. И, кстати, родился американец во Франции.