Битва за четвертьфинал Australian Open: Медведев против американца Кресси. LIVE

Выходят на корт участники поединка. Если Кресси сможет сегодня достать свои лучшие качества, а предпосылки к этому имеются, нас ждет очень интересный матч.
Наш матч начнется третьим запуском на втором по значимости стадионе «Мельбурн-Парка» — «Маргарет Корт Арене». До Медведева с Кресси играли женская пара, а потом микст, и эти встречи уже завершились. Так что скоро все начнется.
Медведев и Кресси никогда друг с другом не встречались. При этом игрок из США уже в Австралии перед первым «шлемом» заставил понервничать и напрячься самого Рафу Надаля, так что легким соперником он не будет. Сам Кресси вообще говорит, что видит себя в будущем первой ракеткой мира. Еще интересно, что у них с Медведевым фактически идентичные антропометрические данные: оба по 198 см ростом, Медведев весит 83, его оппонент — 84 кг.
Даниил Медведев является второй ракеткой мира и претендует на то, чтобы подвинуть с первого места серба Новака Джоковича, который был депортирован из Австралии перед стартом этого турнира и не сможет защитить свои 2000 очков, заработанных за прошлогоднюю победу.
Кресси — 70-й номер мирового рейтинга. Ему 24 года, и он всего на год младше россиянина, но, по сути, только начинает в Туре. И, кстати, родился американец во Франции.