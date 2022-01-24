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Спорт

Битва за четвертьфинал Australian Open: Медведев против американца Кресси. LIVE

Теннис. Australian Open. 1/8 финала. Медведев — Кресси. ОНЛАЙН

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В матче четвертого круга Australian Open посеянный под 2-м номером россиянин Даниил Медведев играет с американцем Максимом Кресси. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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06:50

Выходят на корт участники поединка. Если Кресси сможет сегодня достать свои лучшие качества, а предпосылки к этому имеются, нас ждет очень интересный матч.

06:45

Наш матч начнется третьим запуском на втором по значимости стадионе «Мельбурн-Парка» — «Маргарет Корт Арене». До Медведева с Кресси играли женская пара, а потом микст, и эти встречи уже завершились. Так что скоро все начнется.

06:40

Медведев и Кресси никогда друг с другом не встречались. При этом игрок из США уже в Австралии перед первым «шлемом» заставил понервничать и напрячься самого Рафу Надаля, так что легким соперником он не будет. Сам Кресси вообще говорит, что видит себя в будущем первой ракеткой мира. Еще интересно, что у них с Медведевым фактически идентичные антропометрические данные: оба по 198 см ростом, Медведев весит 83, его оппонент — 84 кг.

06:35

Даниил Медведев является второй ракеткой мира и претендует на то, чтобы подвинуть с первого места серба Новака Джоковича, который был депортирован из Австралии перед стартом этого турнира и не сможет защитить свои 2000 очков, заработанных за прошлогоднюю победу.

Кресси — 70-й номер мирового рейтинга. Ему 24 года, и он всего на год младше россиянина, но, по сути, только начинает в Туре. И, кстати, родился американец во Франции.

06:30

В матче четвертого круга Australian Open посеянный под 2-м номером россиянин Даниил Медведев играет с американцем Максимом Кресси. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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