Возвращение Малкина, новые рекорды Овечкина: главные события НХЛ

В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин установил несколько новых достижений, а Евгений Малкин забросил третью шайбу после семимесячного отсутствия из-за травмы.

Новые достижения Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» играл в гостях против «Бостон Брюинз» и уступил со счетом 3:4. Александр Овечкин отметился в этой игре результативной передачей, набрав 41-е очко в нынешнем сезоне. Таким образом, россиянин сократил отставание от Бретта Халла по набранным очкам в истории НХЛ.

На счету российского форварда 1376 (757+619) очков в 1238 встречах, что является 24-м результатом в истории лиги. На 23-м месте находится Бретт Халл, который за свою карьеру набрал 1391 очко. Капитану «Кэпиталз» осталось заработать 15 баллов, чтобы догнать канадца.

Овечкин вошел в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времен в начале 2022 года, последовательно превзойдя результаты Джонни Буцика (1369) и Майка Модано (1374).

Россиянин продолжает сохранять лидерство как в споре лучших снайперов текущего чемпионата (27 голов), так и в списке лучших бомбардиров (56 очков).

Отметим, что в составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отличился и Евгений Кузнецов. Именно ему результативную передачу отдал Александр Овечкин. Для Кузнецова этот гол стал 13-м в сезоне. Также на его счету 27 голевых передач.

Nothing but net from an impressive angle!



Well done, Kuzy. pic.twitter.com/8KfnjCGZxh — NHL (@NHL) January 21, 2022

Также Овечкин вышел на третье место по результативным передачам среди россиян в истории НХЛ, на его счету теперь 619 голевых пасов. Форвард повторил результат соотечественника Сергея Зубова, который ранее единолично занимал третье место по этому показателю среди россиян. Рекорд принадлежит Сергею Федорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (682).

Еще Александр вошел в сотню игроков по количеству матчей в НХЛ. Россиянин провел свой 1238-й матч за карьеру в НХЛ и догнал Дага Уэйта, ранее единолично занимавшего 99-ю строчку по данному показателю.

Малкин продолжает набирать форму

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата одержал победу над «Оттавой Сенаторс» со счетом 6:4.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился форвард Евгений Малкин, это уже его третья шайба после возвращения на лед после семимесячной паузы связанной с травмой. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провёл 945 матчей, в которых забил 427 голов и сделал 682 результативные передачи.

После матча Малкин рассказал о своем состоянии после возвращения к играм.

«Чувствую себя замечательно. Процесс восстановления был долгим, это самая большая пауза без хоккея в моей жизни. Я был очень рад вернуться в команду. Чем больше ты играешь, тем комфортнее себя чувствуешь. Надо играть больше, и мои физические данные станут лучше. Я еще не в идеальном состоянии, пока в процессе. У нас еще больше 40 матчей, это долгий чемпионат. Я надеюсь, что мы попадем в плей-офф, а я покажу себя с лучшей стороны. Надо продолжать в том же духе», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Бобровский вышел на чистое третье место среди россиян в НХЛ по сухим матчам

«Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз» и уступил гостям с крупным счетом 0:6.

Значительный вклад в победу «Пантерз» внес 33-летний российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший все 40 бросков по своим воротам. Это его первая «сухая» игра в сезоне и 35-я за карьеру в НХЛ. Таким образом, он вышел на третье место среди россиян по количеству шат-аутов, превзойдя показатели Семена Варламова и Ильи Брызгалова, у которых по 34 «сухаря».