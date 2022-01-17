Выйти с первого места: Россия против Словакии. LIVE

Перерыв! Просто идеальный первый тайм удался российским гандболистам. Сирена зафиксировала счет 19:9 в пользу нашей сборной. Через 15 минут вернемся.
Еще одно удаление за неправильную замену зарабатывают словаки. Чудовищная дисциплина у наших соперников.
В цепкие руки Дмитрия Житникова попадает словацкий линейный, правда все же ему удалось вонзить мяч в наши ворота. Но на преимуществе россиян это никак не отразилось — 17:8.
Заменили вратаря наши соперники, и наши ребята позволили ему уже оформить первое спасение. Счет 16:7 в пользу россиян.
При счете 6:15 в пользу сборной словацкий тренер берет второй тайм-аут. Да, психологически прибита команда хозяев.
Житников оформляет потрясающий гол и вынуждает словаков брать первый тайм-аут. Затихли совсем трибуны, уж очень мощна и сильна сегодня российская команда, не оставляющая своим соперникам никаких шансов абсолютно.
Остащенко проверил между ног Жерновича и сделал счет 4:2 в пользу российской гандбольной дружины.
Первый мяч в этой игре забивает Прокоп. Нет, не футболист «Амкала», а связующий сборной Словакии.
Состав сборной России на ваших экранах.