Провал Резцовой и борьба Казакевич: россиянок нет в топ-10 пасьюта на Кубке мира

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч, и не забывайте — в 16.45 пасьют пробегут мужчины.
Достаточно неоднозначная гонка для российских биатлонисток. Сначала снялась Светлана Миронова, у которой поднялась температура, а следом Кристина Резцова показала совсем уж плохую стрельбу. Но стоит отметить Ирину Казакевич, которая отыграла два десятка позиций и отлично проявила себя на огневых рубежах.
Нигматуллина с 25-я, с 49-го места она отыграла. Васнецова стала 29-й, Резцова стала 36-й, Шевченко оказалась 41-й.
Очень достойная гонка Ирины Казакевич, отыграла она большое количество позиций и финишировала 14-й.
Спокойно забирает Ройселанд флаг и медленно, спокойно финиширует, размахивая им. Потрясающий сезон норвежки.
Было быстрое начало у Резцовой, хороший ход она показала, но вот стрельба подвела ее очень сильно — семь промахов.
Нигматуллина стреляет чисто и уверенно. Всего один промах у нее, но вот ход у нее оставляет желать лучшего. Резцова и Шевченко мажут по одному разу.
Ройселанд не остановить — стреляет чисто на заключительном рубеже. Рванула она к финишу, сегодня она непобедима.
У Васнецовой, к сожалению, два промаха. Казакевич стреляет медленно, но четко — на этом рубеже без промахов.
Ройселанд стреляет чисто на третьем огневом рубеже! Очень уверенна в себе сегодня Марта. Ханна Эберг уходит второй, следом за ней сестра — Эльвира.
Шевечнко, кстати, отыграла 17 мест. Она борется за кубковые очки. Лучшая из россиянок сейчас — Валерия Васнецова.
Шевченко стреляет чисто! Нигматуллина мажет единожды, проблемы у Резцовой — трижды она промахивается.
Долго выцеливала Казакевич, но в итоге мажет последним выстрелом. А вот Васнецова стреляет чисто!
Эльвира Эберг мажет на втором рубеже, а вот Ройселанд стреляет чисто и выходит в единоличные лидеры.
Эльвира Эберг мажет последним выстрелом на первой дистанции. Ройселанд стреляет чисто, Алимбекова мажет, Вирер — тоже.
Первой на дистанцию уйдет Эльвира Эберг, второй стартует Марта Ройселанд, третья — Доротея Вирер.
Россию в этой гонке представят пять россиянок. Валерия Васнецова – 18-й, Кристина Резцова – 20-й, Ирина Казакевич – 35-й, Ульяна Нигматуллина – 49-й, Анастасия Шевченко – 57-й