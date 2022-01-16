Провал Резцовой и борьба Казакевич: россиянок нет в топ-10 пасьюта на Кубке мира

15:25

Достаточно неоднозначная гонка для российских биатлонисток. Сначала снялась Светлана Миронова, у которой поднялась температура, а следом Кристина Резцова показала совсем уж плохую стрельбу. Но стоит отметить Ирину Казакевич, которая отыграла два десятка позиций и отлично проявила себя на огневых рубежах.