Сохранить доминирование: российские мужчины разыгрывают медали ЧЕ. LIVE

19:22

Начал с акселя с поднятой рукой, но сделал его все же с помаркой. Каскад 3 лутц + 3 тулуп вышел чистым, тройной флип тоже был неплох. Первую часть проката подытожило вращение четвертого уровня. Дорожку шагов сделал на третий. Вторую часть прыжковой программы начал каскад 3 риттбергер + ойлер + 3 сальхов, затем были тройной лутц и двойной аксель. Все в целом сделано чисто, с минимальными помарками. Сделал еще одно вращение на четвертый уровень, а вот с тройного риттбергера упал. Завершил вращением на второй уровень.