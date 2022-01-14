Сохранить доминирование: российские мужчины разыгрывают медали ЧЕ. LIVE

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Фигурное катание. ЧЕ-2022. Произвольная программа. Мужчины. ОНЛАЙН

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В Таллине на чемпионате Европы проходят соревнования в произвольной программе у мужчин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:31

Давид Льютон Брэйн из Монако на льду.

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1:30

Демирбога остался на третьей позиции. Явно сложности не хватило.

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19:29

Начал с интересного каскада 3 аксель + 2 тулуп, но ошибся на выезде со второго прыжка. Затем сделал сольный тройной аксель, но с помаркой тоже. И на двойном акселе тоже ошибся. Во второй части проката исполнил каскад 2 лутц + 2 тулуп (не очень чисто), каскад 2 флип + ойлер + 2 сальхов, а потом сольный двойной лутц. Вращения и дорожка были на третий уровень.

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100%
19:24

Бурак Демирбога из Турции выступает.

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100%
19:23

Витковски становится лидером соревнований. Первый более-менее интересный ориентир.

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100%
19:22

Начал с акселя с поднятой рукой, но сделал его все же с помаркой. Каскад 3 лутц + 3 тулуп вышел чистым, тройной флип тоже был неплох. Первую часть проката подытожило вращение четвертого уровня. Дорожку шагов сделал на третий. Вторую часть прыжковой программы начал каскад 3 риттбергер + ойлер + 3 сальхов, затем были тройной лутц и двойной аксель. Все в целом сделано чисто, с минимальными помарками. Сделал еще одно вращение на четвертый уровень, а вот с тройного риттбергера упал. Завершил вращением на второй уровень.

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100%
19:17

Корнель Витковски из Польши выступает.

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100%
19:15

Результат Гуарино-Сабате.

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100%
19:14

Начал с падения с тройного акселя, а потом в риттбергере смог сделать только один оборот. Зато каскад 3 флип + ойлер + 3 сальхов вышел неплохим, как и двойной аксель. После вращения четвертого уровня случилось падение с тройного лутца, а на каскаде 3 флип + 3 тулуп судьи поставили небольшой минус. А вот 3 лутц + 2 тулуп вышел с маленьким плюсом по GOE. Одно из вращений получило только первый уровень, дорожку шагов оценили третьим. В общем, испанца постигла неудача.

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100%
19:08

Испанец Томас-Льоренц Гуарино-Сабате открывает сегодняшние соревнования.

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19:00

Начинается первая разминка в Таллине. Вот ее участники и их порядок выступлений.

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18:55

Первая разминка 5. Вальтер Виртанен (Финляндия) 6. Славик Айрапетян (Армения)

Вторая разминка

7. Константин Милюков (Беларусь) 8. Арлет Леванди (Эстония) 9. Маурицио Цандрон (Австрия) 10. Михал Бржезина (Чехия) 11. Никита Старостин (Германия) 12. Лукас Бричги (Швейцария)

Третья разминка

13. Николай Мемола (Италия) 14. Поль Фентц (Германия) 15. Кевин Аймо (Франция) 16. Габриэле Франгипани (Италия) 17. Иван Шмуратко (Украина) 18. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Четвертая разминка

19. Денис Васильев (Латвия) 20. Даниэль Грассль (Италия) 21. Морис Квителашвили (Грузия) 22. Евгений Семененко (Россия) 23. Марк Кондратюк (Россия) 24. Андрей Мозалев (Россия)

18:50

Результаты короткой программы

1. Андрей Мозалев (Россия) – 99,76 2. Марк Кондратюк (Россия) – 99,06 3. Евгений Семененко (Россия) – 99,04 4. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,76 5. Даниэль Грассль (Италия) – 91,75 6. Денис Васильев (Латвия) – 90,24 7. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 83,46 8. Иван Шмуратко (Украина) – 82,13 9. Габриэле Франгипани (Италия) – 81,79 10. Кевин Аймо (Франция) – 80,39 11. Поль Фентц (Германия) – 76,76 12. Николай Мемола (Италия) – 73,98 13. Лукас Бричги (Швейцария) – 72,96 14. Никита Старостин (Германия) – 72,12 15. Михал Бржезина (Чехия) – 71,60 16. Маурицио Цандрон (Австрия) – 70,75 17. Арлет Леванди (Эстония) – 70,04 18. Константин Милюков (Беларусь) – 69,10 19. Славик Айрапетян (Армения) – 67,75 20. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 67,34

18:45

В Таллине в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию мужчины исполнят произвольную программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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