Семененко и Кондратюк идут в бой: мужчины выступают с коротким прокатом. LIVE

Неудачный первый прыжок — тройной аксель, не удается у чеха приземление из-за недокрута. Зато тройной лутц выходит неплохим. Дорожка шагов получает четвертый уровень, а вот каскад тройной флип + тройной тулуп выходит с помарками. Вращения судьи оценивают только на третий уровень.
Появляется на льду вторая разминочная группа. А мы пока отметим, что только один фигурист смог преодолеть отметку в 60 баллов.
Первый фигурист, который пошел на четверной прыжок, но не удается у него сальхов, с большим недокрутом. А вот тройной аксель выходит очень хорошим. Проблемы возникают с вращениями, ошибается на них фигурист, каскад тройной тулуп + двойной тулуп выходит с недокрутом. Дорожка шагов только на третий уровень, а вот еще ряд вращений — на четвертый. Но получит минус балл дедакшена фигурист — закончил свою программу он позже, чем завершилась музыка.
Двойной аксель, стоящий в начале программы, получается отличным. С трудом устоял на ногах фигурист после тройного лутца с недокрутом, но устоял. Вращения судьи оценивают на четвертый уровень. А вот каскад тройной флип + двойной тулуп не получается из-за второго элемента — не докрутил его спортсмен и упал. Зато следующие вращения на четвертый уровень получились. Достаточно трудно было фигуристу, но он боролся за каждый свой элемент.
Тройной сальхов ставит первым фигурист и приземляет его, однако надбавок за прыжок нет. Зато каскад тройной тулуп + тройной тулуп и сольный двойной аксель получаются отличными. Дорожка шагов набирает только третий уровень. Практически все элементы покорились спортсмену, очень доволен он, улыбается.
Первым фигурист ставит каскад тройной лутц + двойной тулуп, но делает его с недокрутом. С приземлением с тройного флипа тоже возникают проблемы, ошибается спортсмен и на дорожке шагов. А вот двойной аксель у хорвата выходит весьма неплохим. Выравнивает свое не самое стабильное выступление фигурист в конце, делая неплохие дорожки шагов и вращения, но недоволен собой Кесслер.
Первый же прыжок у спортсмена выходит не самым удачным — при приземлении с тройного акселя фигурист касается рукой льда. А вот тройной флип вытягивает вполне достойно, как и дорожка шагов — на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп получается с недокрутом, Вращения казались будто бы чуть неуверенными, но получили четвертый уровень. Финальная дорожка шагов получает третий уровень. Выступление можно занести в актив — да, были недочеты, но в целом достойно для польского фигуриста.
Открывать и соревнования в целом, и короткую программу у мужчин довелось представителю Польши Корнелю Витковски.
В первой разминочной группе, которая скоро должна появиться на льду, выступят следующие фигуристы:
А о том, как к чемпионату Европы готовились российские фигуристы, можно ознакомиться в материале «Газеты.Ru»:
Россию на турнире представят три участника — Андрей Мозалев, который изначально был запасным и заменил Михаила Коляду, получившего травму, а также Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Российские фигуристы выступят в последних разминках — Кондратюк выйдет на лед в пятой группе участников, Семененко и Мозалев — в последней, шестой.
Андрей Мозалев выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»