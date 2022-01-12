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Спорт

Семененко и Кондратюк идут в бой: мужчины выступают с коротким прокатом. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми свою короткую программу покажут мужчины. От России за медали на европейском первенстве будут бороться Андрей Мозалев, заменивший травмированного Михаила Коляду, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:02

Неудачный первый прыжок — тройной аксель, не удается у чеха приземление из-за недокрута. Зато тройной лутц выходит неплохим. Дорожка шагов получает четвертый уровень, а вот каскад тройной флип + тройной тулуп выходит с помарками. Вращения судьи оценивают только на третий уровень.

13:59

Открывает вторую разминку Матиас Белограцкий из Чехии.

13:51

Появляется на льду вторая разминочная группа. А мы пока отметим, что только один фигурист смог преодолеть отметку в 60 баллов.

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13:50

Латвийский фигурист получает за свое выступление 56,10 балла. Промежуточное второе место.

13:47

Первый фигурист, который пошел на четверной прыжок, но не удается у него сальхов, с большим недокрутом. А вот тройной аксель выходит очень хорошим. Проблемы возникают с вращениями, ошибается на них фигурист, каскад тройной тулуп + двойной тулуп выходит с недокрутом. Дорожка шагов только на третий уровень, а вот еще ряд вращений — на четвертый. Но получит минус балл дедакшена фигурист — закончил свою программу он позже, чем завершилась музыка.

13:44

Замыкает первую разминку представитель Латвии Даниэлс Коскерс.

13:44

За свое выступление венгерский фигурист получает 54,88 балла.

13:42

Двойной аксель, стоящий в начале программы, получается отличным. С трудом устоял на ногах фигурист после тройного лутца с недокрутом, но устоял. Вращения судьи оценивают на четвертый уровень. А вот каскад тройной флип + двойной тулуп не получается из-за второго элемента — не докрутил его спортсмен и упал. Зато следующие вращения на четвертый уровень получились. Достаточно трудно было фигуристу, но он боролся за каждый свой элемент.

13:38

На льду появляется венгр Андрас Черноч.

13:38

Судьи ставят ирландскому фигуристу за его короткий прокат 56,00 балла.

13:36

Тройной сальхов ставит первым фигурист и приземляет его, однако надбавок за прыжок нет. Зато каскад тройной тулуп + тройной тулуп и сольный двойной аксель получаются отличными. Дорожка шагов набирает только третий уровень. Практически все элементы покорились спортсмену, очень доволен он, улыбается.

13:32

Конор Стакелум из Ирландии выступит следующим.

13:32

Хорватский спортсмен за короткую программу набирает 55,82 балла.

13:29

Первым фигурист ставит каскад тройной лутц + двойной тулуп, но делает его с недокрутом. С приземлением с тройного флипа тоже возникают проблемы, ошибается спортсмен и на дорожке шагов. А вот двойной аксель у хорвата выходит весьма неплохим. Выравнивает свое не самое стабильное выступление фигурист в конце, делая неплохие дорожки шагов и вращения, но недоволен собой Кесслер.

13:26

Следующим на льду появляется фигурист из Хорватии Яри Кесслер.

13:25

За свое выступление поляк получает 66,26 балла.

13:23

Первый же прыжок у спортсмена выходит не самым удачным — при приземлении с тройного акселя фигурист касается рукой льда. А вот тройной флип вытягивает вполне достойно, как и дорожка шагов — на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп получается с недокрутом, Вращения казались будто бы чуть неуверенными, но получили четвертый уровень. Финальная дорожка шагов получает третий уровень. Выступление можно занести в актив — да, были недочеты, но в целом достойно для польского фигуриста.

13:19

Открывать и соревнования в целом, и короткую программу у мужчин довелось представителю Польши Корнелю Витковски.

13:12

Первая разминочная группа появляется на льду.

13:07

Начинается представление судей.

13:00

В первой разминочной группе, которая скоро должна появиться на льду, выступят следующие фигуристы:

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12:55

А о том, как к чемпионату Европы готовились российские фигуристы, можно ознакомиться в материале «Газеты.Ru»:

12:50

А вот состав остальных трех групп участников:

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12:50

Первые три группы участников выглядят так:

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12:45

Россию на турнире представят три участника — Андрей Мозалев, который изначально был запасным и заменил Михаила Коляду, получившего травму, а также Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Российские фигуристы выступят в последних разминках — Кондратюк выйдет на лед в пятой группе участников, Семененко и Мозалев — в последней, шестой.

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Андрей Мозалев выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022

Андрей Мозалев выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
12:40

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В Эстонии стартует чемпионат Европы, первыми короткую программу покажут мужчины. Соревнования начнутся в 12.50 по московскому времени.

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