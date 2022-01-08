Важнейшая победа: Бабиков и Резцова выиграли сингл-микст

Вот такой шикарной получилась для России эта гонка. Такая важная победа, которая серьезно увеличивает шансы нашей мужской сборной на шесть квот на Олимпиаду. Все решится в спринте и эстафете на следующем этапе в Рупольдинге. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Вместе с вами за событиями следил Александр Седов.
Резцова может финишировать с флагом, если захочет — какая важнейшая победа сборной России! 55 баллов добавим в зачет разом!
И важно, что Германия, видимо, не улучшит свои баллы за сингл-микст! Швеция-то и так не могла.
Восьмой рубеж: у Резцовой два промаха из пяти выстрелов. Австрийка только подходит. РЕЗЦОВА ЗАКРЫВАЕТ ДВУМЯ ДОППАТРОНАМИ, а Хаузер только начинает стрельбу. Еще и с двух промахов!
Судьба гонки сейчас в руках Кристины Резцовой! Важно грамотно подойти к стойке, отстрелять максимально чисто и потом на все деньги рвать на финишном круге!
Закрылись с допами австрийка (одним) и украинка (двумя), и только после этого Хильдебранд последним выстрелом избежала штрафного круга!
Седьмой рубеж: промахнулась четвертым выстрелом Кристина, но закрыла первым допом в тот момент, когда немка после трех попаданий дала два промаха подряд!
Шестой рубеж: БАБИКОВ! Пока Лессер закрывал доппатроном, Бабиков отстрелял без промахов и передал Резцовой эстафету первой! А там все намазали... У Норвегии круг, у Швеции — два!
А Лессер тут на подъеме упал, кстати. Едва палку не сломал. Лидерство с просветом сохранил, но как это скажется на последней стрельбе, после которой он сразу передаст эстафету на последний этап?
Пятый рубеж: Лессер в одиночестве пришел на лежку и промахнулся третьим выстрелом, пока соперники начинали стрелять. Все попали в порыв ветра и стали мазать. Лессер закрылся из семи, только австриец отстрелялся полностью чисто, а Бабиков тоже из семи отстрелялся и убежал шестым с +12,4.
Лессер сразу же взял мощный темп. Отстают от него и Тищенко, и Бабиков. Не критично, но отстают. Тут же словенец Довжан, швед Нелин и норвежец Кристиансен. Остальные подальше.
Четвертый рубеж: норвежка Ида Лиен была первой с отрывом. На стойке работала спокойно, но третьим выстрелом промазала, а потом еще и пятым. Но и преследовательницы мазали. Лиен тем временем и третий промах совершила. Первой убежала без промахов Хильдебранд! И пока все мазали, Резцова с промахом первом выстрелом, но пятью попаданиями подряд передала Бабикову эстафету третьей! И всего +7,6!
12-й бежит Резцова после лежки и своего штрафного круга. Отставание, конечно, велико.
Третий рубеж: Резцова начала сразу с двух промахов. А тем временем норвежка ушла чисто. Австрия закрылась с двумя доппатронами. Германия — тоже. И Франция. Ну а Резцова в итоге убежала на штрафной круг!
Группа преследователей с Резцовой во главе практически съела к рубежу отставание от топ-5. Посмотрим, чем это обернется при стрельбе. 8 секунд осталось.
2,5 секунды отыграла Резцова уже на дистанции в погоне за бегущей впереди змейкой первой пятеркой. +19,3 у России от Германии сейчас.
Недачным вышел для России первый этап. Шестым передал Резцовой эстафету Бабиков. Будет Кристина догонять топ-5, куда входят шведы, а немцы вообще лидируют в гонке!
Второй рубеж: тройка лидеров так и приехала на стрельбище вместе, а Бабиков привез вторую группу. У немца доппатрон, у шведа тоже промах, норвежец закрылся. У Бабикова два промаха, но точные доппатроны. Удивил итальянец, который промахнулся первыми шестью выстрелами и побежал на три штрафных.
Антон Бабиков очень неплохо бежит, уже вышел на четвертое место и приближается к тройке лидеров.
Первый рубеж: один промах есть у Бабикова, но доппатроном закрывает. Первыми убегают норвежец Кристиансен, швед Нелин и немец Лессер. Россиянин пятый пока.
В Оберхофе сегодня все утро был штиль, но прямо сейчас поднялся сильный ветер. Бабиков на разгоне идет на 11-м месте пока.
Сборная России сегодня явно сделала ставку на сингл-микст, в котором побегут опытный в этом виде боец Антон Бабиков, славящийся к тому же своей стрельбой, и лидер женской сборной Кристина Резцова.
Вот положение в зачете в борьбе за квоты.
Мужчины
1. Норвегия – 4832 2. Франция – 4627 3. Германия – 4339 4. Швеция – 4338 5. Россия – 4228 6. Италия – 3869
Этот сингл-микст — важнейшая для России гонка в борьбе за максимальную квоту мужской сборной на Олимпиаде в Пекине. Надо попасть в топ-3, чтобы иметь шесть биатлонистов на Играх. Гонимся за Германией и Швецией. В зачет идет в том числе один лучший для команды сингл-микст за последние два сезона. У России лучшим местом было пятое, сегодня можно значительно улучшить положение. Швеция, например, тут не наберет баллов, так как уже была первой.