Важнейшая победа: Бабиков и Резцова выиграли сингл-микст

17:30

Вот такой шикарной получилась для России эта гонка. Такая важная победа, которая серьезно увеличивает шансы нашей мужской сборной на шесть квот на Олимпиаду. Все решится в спринте и эстафете на следующем этапе в Рупольдинге. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Вместе с вами за событиями следил Александр Седов.