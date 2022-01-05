«То ли законы, то ли понятия»: матч «Барыса» в Казахстане прошел в условиях ЧП

Очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся в Казахстане — местный «Барыс» принимал «Металлург» и выиграл со счетом 3:2. Однако игра прошла в условиях чрезвычайного положения, которое объявлено в Алма-Атинской области, что противоречит регламенту КХЛ. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал лигу за такое решение.

Что происходит в Казахстане

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Чрезвычайное положение в Алма-Атинской области сроком на две недели введено утром в среду, 5 января, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Напряжение в стране нарастает, в районе Дома министерств в Нур-Султане появилась военная техника, в Талдыкоргане граждане снесли памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, а аэропорт Алма-Аты захватили протестующие.

И на этом фоне, несмотря на явно острую обстановку, матч КХЛ все же было решено не отменять и не переносить.

Почему игра не была перенесена

Было, однако, объявлено, что встреча пройдет без зрителей. Лига опубликовала заявление, в котором пояснила, что в связи с введением чрезвычайного положения допуск болельщиков на игру невозможен. Примечательно при этом, что во всем Казахстане отключен интернет, и многие зрители не имели технической возможности заранее узнать о запрете.

«Лига просит болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана поддержать «Металлург», с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания. Все средства, потраченные на билеты, будут возвращены, информацию о механизме возврата будет опубликована на сайте «Барыса» дополнительно. В связи с отсутствием интернета в Нур-Султане ХК «Барыс» не имеет возможности опубликовать данный материал на своих ресурсах», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Вместе с тем, регламент соревнований предельно конкретен: в условиях чрезвычайного положения проведение матчей невозможно. Об этом говорится в пункте 3 статьи 56 главы 10 регламента КХЛ.

«В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается.

Решение о переносе даты и времени начала матчей принимается президентом КХЛ по представлению Департамента проведения соревнований», — сказано в документе.

Лига объяснила нарушение этого пункта регламента тем, что договоренность о проведении матча и об обеспечении безопасности его участников была достигнута после консультаций КХЛ с органами государственной власти Казахстана и представителями клубов. Стоит заметить, что по крайней мере в ближайшее время новых подобных компромиссов не предвидится: следующий домашний матч, согласно календарю, «Барыс» должен провести только 17 января, а к тому моменту, если режим чрезвычайного положения продолжит действовать, возможно, все же будет принято превентивное решение о переносе игры.

«То ли по законам, то ли по понятиям»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. Он выразил недоумение тем фактом, что лига пошла против регламента, тогда как правила не оставляют места для исключений.

«Если в регламенте есть пункт, касающийся чрезвычайного положения, то проведение матча было совершенно нецелесообразным – тем более, ситуация там действительно острая. И она влияет на психологию игроков и в целом на атмосферу.

Можно было перенести этот матч — другие же игры КХЛ переносила с учетом пандемии. Честно, мне непонятно: то ли КХЛ действует по законам, то ли по понятиям», — сказал специалист.

Он также удивился тому, что лига консультировалась с властями Казахстана и с клубами. По его мнению, в такой ситуации не может быть консультаций и решение возможно лишь одно.

«Ответ совершенно простой и элементарный. Есть регламент, и если в регламенте эта ситуация описана и есть определенные моменты, которые требуют принятия конкретного решения в конкретном случае, то какие и с кем могут быть консультации? Я не понимаю, при чем тут клубы. Есть внутренний закон КХЛ, который принят на совете директоров — разве есть какие-то исключения?» — задался вопросом Плющев.

Так или иначе, игра в итоге состоялась и прошла без эксцессов. Более того, она ознаменовалась юбилейной 200-й шайбой форварда «Барыса» Романа Старченко в КХЛ — она же стала победной: хозяева выиграли со счетом 3:2.